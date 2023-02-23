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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Річниця російського вторгнення є похмурою віхою для України та всього світу, - генсек ООН Гутерріш

гутерріш,антоніу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у середу рішуче засудив російську війну проти України, назвавши річницю повномасштабного вторгнення "похмурою віхою" для українського народу й усієї міжнародної спільноти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на надзвичайній спеціальній сесії Генасамблеї ООН, яка розглядає проєкт резолюції "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні".

"Річниця російського вторгнення в Україну є похмурою віхою – як для народу України, так і для міжнародної спільноти. Це вторгнення є образою нашого колективного сумління. Воно є порушенням Статуту ООН та міжнародного права. Воно має драматичні наслідки у гуманітарній сфері та галузі прав людини. І цей вплив відчувається далеко за межами України", – сказав Генсек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію, - Зеленський про голосування в ООН по Україні

Гутерреш нагадав, що понад 40 відсотків українців потребують гуманітарної допомоги та звернувся до міжнародної спільноти з проханням підтримати заклик ООН щодо виділення для народу України 5,6 млрд доларів.

За словами Генсека, "можливі наслідки розгортання конфлікту по спіралі - це очевидна і реальна небезпека".

"Тим часом ми чуємо приховані погрози щодо можливості застосування ядерної зброї. Так зване тактичне застосування ядерної зброї є абсолютно неприйнятним", – додав він.

Хоча сьогодні перспективи можуть видаватися похмурими, Гутерреш закликав "працювати, знаючи, що справжній, довготривалий мир має ґрунтуватися на Статуті ООН та міжнародному праві".

"Чим довше триватимуть бойові дії, тим складнішою буде ця робота", – додав він.

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Автор: 

ООН (3361) Гутерріш Антоніу (391)


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Топ коментарі
+10
Таких похмурих віх ООН за останні 15 років "пропущено" чимало... 2008- Грузія, 2014 - Крим, 2022 - Україна... А агресор - ********* - і досі в Радбезі ООН...
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23.02.2023 01:54
+2
*****.... віри маскалоті нема...
z-курви прикидуються за "карьеру"...
нехай грає в задрищенську - 37
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23.02.2023 03:11
+2
Гутерреш це той, що їздить на москву і зустрічається з путеном? Тоді дійсно дивно чому нароссія ще в ООН
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23.02.2023 03:38
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якшо путін вважає Україну - частиною Російської Імперії, то він той хто почав громадянську війну в цій Імперії - ну він і лох
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23.02.2023 01:51 Відповісти
Таких похмурих віх ООН за останні 15 років "пропущено" чимало... 2008- Грузія, 2014 - Крим, 2022 - Україна... А агресор - ********* - і досі в Радбезі ООН...
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23.02.2023 01:54 Відповісти
Гутерреш це той, що їздить на москву і зустрічається з путеном? Тоді дійсно дивно чому нароссія ще в ООН
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23.02.2023 03:38 Відповісти
Российский футболист Евгений Савин оштрафован на 50 тысяч Тверским судом Москвы за "дискредитацию" армии РФ.
Савин выступает категорически против войны в Украине. После начала полномасштабного вторжения он даже снял фильм о том, через что пришлось пройти с начала войны украинским футболистам.
Савину запретили участвовать в соревнованиях, что вынудило его покинуть Россию....
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23.02.2023 02:01 Відповісти
*****.... віри маскалоті нема...
z-курви прикидуються за "карьеру"...
нехай грає в задрищенську - 37
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23.02.2023 03:11 Відповісти
що б ви так розуміли це рік тому - а тож непритомні були...
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23.02.2023 02:54 Відповісти
а ви там страшенно розпереживались прям кушать не змогли
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23.02.2023 03:08 Відповісти
а ви так готувались - шашличнею пхались
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23.02.2023 04:28 Відповісти
А якби качали аміак із Тольятті, все виглядало б значно веселіше?
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23.02.2023 05:56 Відповісти
 
 