Річниця російського вторгнення є похмурою віхою для України та всього світу, - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у середу рішуче засудив російську війну проти України, назвавши річницю повномасштабного вторгнення "похмурою віхою" для українського народу й усієї міжнародної спільноти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на надзвичайній спеціальній сесії Генасамблеї ООН, яка розглядає проєкт резолюції "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні".

"Річниця російського вторгнення в Україну є похмурою віхою – як для народу України, так і для міжнародної спільноти. Це вторгнення є образою нашого колективного сумління. Воно є порушенням Статуту ООН та міжнародного права. Воно має драматичні наслідки у гуманітарній сфері та галузі прав людини. І цей вплив відчувається далеко за межами України", – сказав Генсек.

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Гутерреш нагадав, що понад 40 відсотків українців потребують гуманітарної допомоги та звернувся до міжнародної спільноти з проханням підтримати заклик ООН щодо виділення для народу України 5,6 млрд доларів.

За словами Генсека, "можливі наслідки розгортання конфлікту по спіралі - це очевидна і реальна небезпека".

"Тим часом ми чуємо приховані погрози щодо можливості застосування ядерної зброї. Так зване тактичне застосування ядерної зброї є абсолютно неприйнятним", – додав він.

Хоча сьогодні перспективи можуть видаватися похмурими, Гутерреш закликав "працювати, знаючи, що справжній, довготривалий мир має ґрунтуватися на Статуті ООН та міжнародному праві".

"Чим довше триватимуть бойові дії, тим складнішою буде ця робота", – додав він.

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