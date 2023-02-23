Стійкий мир в Україні можливий лише за принципами Хартії ООН, - Боррель

Російська агресивна війна проти України має важки наслідки для усього світу, який потребує поновлення миру, але стійкій та тривалий мир в Україні є можливим лише з дотриманням положень хартії ООН, з повагою до принципів суверенітету та територіальної цілісності будь-якої країни-члена Об’єднаних Націй.

Про це у Нью-Йорку під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібен мир, оснований на принципах Хартії ООН. Саме про це резолюція, яка представлена Україною... Я хочу підкреслити: ця війна (росії – ред.) проти України не є європейською проблемою. Це не про протистояння Заходу проти росії. Ні. Ця протиправна війна торкається кожного, - на Півночі, на Півдні, на Сході або на Заході, - по усьому світу. Ми тут, щоб підтвердити нашу підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, як і для будь-якої країни-члена Об’єднаних Націй", - наголосив Боррель.

Він нагадав, що цього тижня виконується різ з початку злочинного вторгнення в Україну, яке було здійснено росією, постійним членом Ради Безпеки ООН. Це було грубим порушенням міжнародного права та базових принципів Хартії ООН.

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"Суверенітет та територіальна цілісність – це ті принципи, які росія кожного дня атакує в Україні. Але це ті принципи, які мають дотримуватися всюди. Якщо ми не засудимо та не зупинимо дії росії в Україні сьогодні, це збільшить ризик для будь-якої іншої країни, будь-де у світі, також зіткнутися з такою ж агресією. Ніхто не може почуватися безпечно в світі, де протиправне використання сили буде нормалізовано", - додав політик.

Він зауважив, що стаття 51 Хартії ООН надає Україні невіднятне право захистити себе, як будь-якому іншому члену ООН. Україна має право захистити себе та своє населення проти щоденних атак та обстрілів з боку російською армії. Європейський Союз підтримує формулу миру Президента Зеленського, і буде намагатися забезпечити якомога ширшу міжнародну підтримку для проєкту резолюції, що була представлена Україною, оскільки цей документ відкриває шлях до стійкого та тривалого миру.

"Європейський Союз завжди був проєктом миру. Це є в основі нашого ДНК та нашої природи… Коли йдеться про Україну виникає питання, - якого миру ми прагнемо. Завершити війну – так, - але як її завершити? Перший та очевидний крок до миру - щоб росія зупинила свою атаку. Вона має зупинити будь-яку агресію та вивести свої сили та військове обладнання з української землі, і вона має зробити це негайно, повністю та безумовно", - наголосив Високий представник ЄС.

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Він зауважив, - поки росія не зупинить свою агресію, Європейський Союз буде продовжувати надавати Україні допомогу у її потребах із самозахисту, що також відповідає принципам Хартії ООН. ЄС буде продовжувати надавати Україні гуманітарну та фінансову допомогу, та працюватиме над тим, щоб притягнути росію до відповідальності за її дії та за воєнні злочини, що скоєні в Україні.

Боррель привітав зусилля Генерального секретаря ООН із мирного врегулювання в Україні та наголосив, що міжнародна підтримка України у її праві на самозахист та зусилля із пошуку стійкого миру не суперечать одне одному, навпаки, вони доповнюють та посилюють одне одного. У цьому контексті Високий представник ЄС відзначив, що проєкт резолюції із мирного врегулювання в Україні опрацьовувався за повної прозорості та інклюзивності, та подякував країнам-членам ООН за внесені доповнення та поправки. Ці думки, що були зроблені в дусі доброї волі, були взяті до уваги та значно посилили проєкт резолюції.

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Водночас Високий представник ЄС рішуче відкинув спробу представників білорусі спотворити представлений документ шляхом внесення маніпулятивних поправок, які ігнорують факти на місцях та не відображують невиправдану та неспровоковану агресію росії проти України.

"Ці поправки не були зроблені у дусі доброї волі... Ми будемо голосувати проти цих поправок, та закликаємо всі країни-члени ООН зробити те саме, та підтримати проєкт резолюції, що був представлений Україною", - зазначив Боррель.

Він нагадав слова Генерального секретаря ООН про те, що сьогодні світу потрібен мир, але такий мир, що відповідає Хартії ООН та міжнародним законодавством. Прийшов момент для кожного члена ООН віддати за це свій голос.

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