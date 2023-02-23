Зеленський і Сунак обговорили військові потреби України та ситуацію на фронті: Настав час скористатися можливістю досягти реального прогресу на полі бою

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу провели телефонну розмову, під час якої обговорили військові потреби України та ситуацію на фронті.

Про це повідомила канцелярія британського прем’єра, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зазначається, що Сунак поінформував Зеленського про свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки, під час якої "закликав союзників прискорити підтримку, щоб допомогти Україні закріпити військові успіхи найближчими тижнями і місяцями".

"Зараз для України настав час скористатися можливістю досягти реального прогресу на полі бою і ще раз продемонструвати Путіну, що Україна врешті-решт переможе", – погодилися лідери України та Британії.

Також повідомляється за підсумками телефонної розмови, що сторони "обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту (Зеленського) до Лондона".

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