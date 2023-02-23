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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський і Сунак обговорили військові потреби України та ситуацію на фронті: Настав час скористатися можливістю досягти реального прогресу на полі бою

зеленський,сунак

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу провели телефонну розмову, під час якої обговорили військові потреби України та ситуацію на фронті.

Про це повідомила канцелярія британського прем’єра, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зазначається, що Сунак поінформував Зеленського про свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки, під час якої "закликав союзників прискорити підтримку, щоб допомогти Україні закріпити військові успіхи найближчими тижнями і місяцями".

"Зараз для України настав час скористатися можливістю досягти реального прогресу на полі бою і ще раз продемонструвати Путіну, що Україна врешті-решт переможе", – погодилися лідери України та Британії.

Також повідомляється за підсумками телефонної розмови, що сторони "обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту (Зеленського) до Лондона".

Також читайте: Ціную розуміння Лондоном важливості швидкості постачання військової допомоги - Зеленський провів розмову із Сунаком

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Сунак Ріші (183)


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"Блазень" розказував як класно англійські "Джавеліни" збивають російські "Калібри"?
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23.02.2023 06:52 Відповісти
Про реальні пропозиції на полі бою,але наразі реально тільки блабла і зведення рахунків з містами України, як Чернігів.
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23.02.2023 07:00 Відповісти
після перемовин - буба ліг на кулемет... наш... без набоїв...в кіно....
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23.02.2023 07:10 Відповісти
кінопрез...
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23.02.2023 07:11 Відповісти
шо б не було недоразумінь - ***** - серечемоданний през...
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23.02.2023 07:55 Відповісти
а як ми боїмося ***** - підара?
так скабеїха за ****** не зливала....
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23.02.2023 07:59 Відповісти
 
 