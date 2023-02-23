США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ, - The Wall Street Journal

Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на анонімні джерела в Білому домі.

За даними співрозмовників WSJ, Китай досі поводився обережно, переважно обмежуючись купівлею у РФ нафти, однак зараз китайське керівництво роздумує над тим, чи не відмовитися від такого підходу.

За оцінкою розвідок США і союзників, у питанні, як Китай може допомогти Росії, стає набагато менше невизначеності, пише газета. Утім, за оцінкою розвідок, Пекін поки що не ухвалив рішення щодо постачання зброї РФ.

Зазначається, що обговорення питання публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбувається напередодні засідання Радбезу ООН, яке буде присвячене першій річниці російського вторгнення в Україну.

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