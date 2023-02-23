США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ, - The Wall Street Journal
Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на анонімні джерела в Білому домі.
За даними співрозмовників WSJ, Китай досі поводився обережно, переважно обмежуючись купівлею у РФ нафти, однак зараз китайське керівництво роздумує над тим, чи не відмовитися від такого підходу.
За оцінкою розвідок США і союзників, у питанні, як Китай може допомогти Росії, стає набагато менше невизначеності, пише газета. Утім, за оцінкою розвідок, Пекін поки що не ухвалив рішення щодо постачання зброї РФ.
Зазначається, що обговорення питання публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбувається напередодні засідання Радбезу ООН, яке буде присвячене першій річниці російського вторгнення в Україну.
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Багато країн третього світу мріють про перенос виробництв західних корпорацій до них
Але!!!!
Ніколи не треба класти всі виробничі яйці і один кошик (країну) !!!!
За останні десятиліття , захід перевів до китаю мало не половину своєї промисловості , особливу ту частину що випускає товари широкого вжитку . Тепер будь яка дрібниця , що продається в Європі від електродрильок Бош і Метабо , до звичайних трусів , випускається в Китаї . Бо там чи не найдешевша робоча сила у світі , то ж для бізнесу це - величезна вигода .
Я навіть не уявляю , як європейці зможуть закрити всі ці свої заводи і фабрики на території китаю , щоб торгівля з китайцями припинилась . .
Тоді чайна залишиться з півтора міліарда голодних ротів
Перенос виробництва це - болюча відмова від активів в одній країні , створення їх в іншій , фактично - побудова всього виробництва з нуля , а це все - додаткові незаплановані великі витрати ,, бізнесу таке - ну ду-у-уже не подобається . От навіть з країни агресора - паРаші , на яку наклали санкції , і то - західний бізнес , за рік , вивів лише близько 10 % своїх компаній . А китай і взагалі не під санкціями . То ж сподіватися що західний бізнес добровільно відмовиться від китайського ринку праці - дуже наївно . Для них це стане втратою десятків , якщо не сотень , млрд прибутків .
Завдяки західним інвестиціям їхня середня зарплата росла на 50 - 100 дол щорічно . От тепер і доросла - до 1000 і більше дол .