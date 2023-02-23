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"Скарги Пригожина" підтверджують, що його хизування незалежністю "Вагнера" від Міноборони РФ було брехнею, - ISW

вагнер,пригожин

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прямо звинуватив Міністерство оборони Росії у жорстокому поводженні з найманцями, що викликало сильну негативну реакцію в інформаційному просторі та підтримало попередні оцінки про розкол у військовому командуванні РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Пригожин звинуватив Міноборони у брехні про постачання всіх частин необхідними артилерійськими боєприпасами, заявивши натомість, що сили "Вагнера" отримують лише 20 відсотків обіцяного арсеналу.

Пригожин заявив, що заява Міноборони є плювком на адресу ПВК та спробою приховати злочини.

Пригожин опублікував досьє, в якому протиставляє використання артилерійських боєприпасів силами "Вагнера" з тим, що Міноборони видає іншим військовим частинам.

Багато відомих російських блогерів кинулися захищати Пригожина,

"Скарги Пригожина" підтверджують, що його більш раннє хизування незалежністю "Вагнера" від Міноборони Росії було брехнею", - зазначають аналітики.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терорист Пригожин показав десятки трупів "вагнерівців", яких ЗСУ знищили за один день. ФОТО 18+

Автор: 

армія рф (17551) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+13
Так та "незалежність" та "приватність" завжди була "фікцією" - просто Кремлю потрібен був "лівий" інструмент, яким він міг-би проводить "брудні воєнні операції" залишаючись більш-менш "чистеньким"
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23.02.2023 07:23
+7
У непримиренній боротьбі Пригожина та Шойгу повної та остаточної перемоги бажаю обом
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23.02.2023 07:19
+6
Розвертає своїх півнів на маскву. Подвійна користь- і *********** здобудете і помародьорити є що.
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23.02.2023 07:21
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У непримиренній боротьбі Пригожина та Шойгу повної та остаточної перемоги бажаю обом
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23.02.2023 07:19 Відповісти
там в їхньому клоповнику вони вже й самі не знають, хто кому приходиться жабою, а хто гадюкою ))
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23.02.2023 07:33 Відповісти
Розвертає своїх півнів на маскву. Подвійна користь- і *********** здобудете і помародьорити є що.
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23.02.2023 07:21 Відповісти
Кацапів слухати , себе не поважати ,
бо вони всі брешуть , брешуть ,
як скажені собаки у місячну ніч 😠
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23.02.2023 07:23 Відповісти
Так та "незалежність" та "приватність" завжди була "фікцією" - просто Кремлю потрібен був "лівий" інструмент, яким він міг-би проводить "брудні воєнні операції" залишаючись більш-менш "чистеньким"
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23.02.2023 07:23 Відповісти
У звіті також іде мова про снарядний голод. Російський наступ настільки неефективний, що його майже непомітно, російські сили нормували снаряди та ********** для підтримки атак на бахмутському, лиманському та вугледарському напрямках, зберігаючи снаряди на інших ділянках російські артилерійські запаси скоротилися до 30 відсотків від загальної кількості снарядів. Російська тактика навколо Бахмута і Вугледару значною мірою перейшла від артилерійських та механізованих атак до атак піхоти через брак снарядів та бронетехніки. Росія направила на передову понад 90% зі своїх 316 000 мобілізованих військовослужбовців, що ще раз підтверджує оцінки Заходу та ISW про те, що російські збройні сили не мають значних невикористаних боєздатних резервів. Заявлена Кремлем мета виробляти 800 танків на рік нереалістична, Росія вже втратила не менше ніж 1500 танків і, можливо, до 2000, як раніше повідомляв ISW. Буданов також зауважив, що російська тактика навколо Бахмута та Вугледару значною мірою перейшла від артилерійських та механізованих атак до атак піхоти через брак снарядів та бронетехніки. Росія направила на передову понад 90% зі своїх 316 000 мобілізованих військовослужбовців, що вкотре підтверджує оцінки Заходу і ISW у тому, що з російських збройних сил немає значних невикористаних боєздатних резервов. Тому треба триматися і перемолоти останні залишки російського наступального потенціалу і як би не було важко, він скоро зійде нанівець - снаряди закінчуються, м'ясо чудово перемелюється без броні та підтримки артилерії, тож хай м'ясорубка працює надали, а прадює вона чудово
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23.02.2023 07:40 Відповісти
Бреше зек пригожин і сьогодні. Якщо це була би правда, то його давно потягли на кічу, то є брехлива комбінація опущеного зека на створення пастки для ЗСУ, Це моя особиста думка. Думаю, що командири ЗСУ про це знають.
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23.02.2023 07:43 Відповісти
підкажіть мені хоч щось, що від кацапії не було брехнею
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23.02.2023 08:24 Відповісти
ну скажімо не брехнею, а впевненістю, що саме його вояк совкова система "обслужить" краще. а вийшло как всєгда.
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23.02.2023 08:27 Відповісти
Пригожин сегодня сообщил "о начале отгрузки боеприпасов" для Вагнера.
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23.02.2023 08:36 Відповісти
Пішла відгрузка для Вагнера, хтось інший буде ковтати українські снаряди.
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23.02.2023 09:32 Відповісти
 
 