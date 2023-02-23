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Через провал під Вугледаром окремі підрозділи окупантів відмовляються від участі у наступальних діях, - Генштаб

вугледар

У зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром окремі підрозділи окупантів відмовляються від подальшої участі у наступальних діях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 23 лютого щодо російського вторгнення.

"У зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни планують перекинути до 5 тис. військових з-під Маріуполя на Вугледар, - Андрющенко

Автор: 

армія рф (17551) Генштаб ЗС (6639) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+19
Кізяки тільки мародерити мастаки. Все інше не про них.
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23.02.2023 07:25
+15
"Казачки наши, как военная сила, никогда не были реальной боевой мощью на поле боя А вот по тылам пошастать, да обозы пограбить - это они мастера!" ( спогади білогвардійського офіцера)
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23.02.2023 07:27
+6
Подивимося на ці дні, спроможні кацапи заволодіти хоч такими містами як Бахмут, чи Авдіївка. Щото за міць "2-ї армії світу", але мені чомусь здається, що на більше вона не спроможні і як сцикливий терорист буде продовжувати раз в неділю бити ракетами по містах. Не потрібно вірити, що зеки-вагнерівці сидять без снарядів - то пастка. Все в них є і вони чекають момента, хочуть обдурити наші війська, бо в лоб взвти міста вони не спроможні.
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23.02.2023 07:39
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Кізяки тільки мародерити мастаки. Все інше не про них.
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23.02.2023 07:25 Відповісти
"Казачки наши, как военная сила, никогда не были реальной боевой мощью на поле боя А вот по тылам пошастать, да обозы пограбить - это они мастера!" ( спогади білогвардійського офіцера)
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23.02.2023 07:27 Відповісти
окремі відмовились інщих пошлють
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23.02.2023 07:28 Відповісти
Тепер лише з іншої діляники фронту, бо солдат 90% вже задіяно і ослаблять її, тому там можливо можна буде навіть контратакувати. І з кожним бунтом кількість отказників буде тільки збільшуватися, що призведе до обвалу всього ворожого фронту
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23.02.2023 09:46 Відповісти
Ви здаєтесь тупим. Це війна і нажаль і наші хлопці гинуть. Чи розповідати кожен день про наших загиблих,а про кацапів ні?
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23.02.2023 08:07 Відповісти
Шел казак куда-то вдаль.

На груди была медаль:

«За отвагу», «За победу»,

«За приятную беседу»,

«За научные труды»,

«За охрану всей среды»,

две медали космонавта,

орден игрока Варкрафта,

символ сдачи ГТО,

«Прохождение ТО»,

Клуб беременных «Журавлик»,

Гардероб ДК «Гидравлик»,

«Альтависта точка ком»,

«Общество больных грибком»,

Капитан игры «Зарница»,

«Гомельская психбольница»,

табакерка, и огниво,

восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»

«Крановщик, работай в каске!»

«Берегись велосипеда»,

«Тридцать восемь лет Победы»

Орден РСФСР,

тайный орден «Тамплиер»,

вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,

«Анонимный алкоголик»,

«Клуб ценителей вина»,

Символ панков из говна,

«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,

«Тында - город-побратим»

«Самый опытный водитель»

«Лучший хряк-производитель»,

знак «Почетный водолаз»,

стикер «Путин-*******»,

Октябрятская звезда,

«Героиня мать труда»,

группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.

Поскользнулся вдруг казак...

И медальками - херак!

И теперь медальки все

раскатились по шоссе.

Ребятишки! Дяди, тёти!

Если где-нибудь найдете:

Орден Славы, Орден Мира,

пуговку с гербом Алжира,

фенечку, консервный нож,

малахитовую брошь,

Красный крест, Петровский крест

«Город Прага», «Город Брест»,

«Полковая медсестра»,

«Детство - чудная пора»,

«Эсперанто», «ЦСКА»,

личный номер лесника,

запонки к военной форме,

«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,

«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,

«КГБ», «Почетный донор»,

«Частный фонд Елены Боннер»,

«Фестиваль чеченской моды»,

номерок фидошной ноды -

хоть медалькой, хоть значком

поделитесь с казачком!
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23.02.2023 07:39 Відповісти
Подивимося на ці дні, спроможні кацапи заволодіти хоч такими містами як Бахмут, чи Авдіївка. Щото за міць "2-ї армії світу", але мені чомусь здається, що на більше вона не спроможні і як сцикливий терорист буде продовжувати раз в неділю бити ракетами по містах. Не потрібно вірити, що зеки-вагнерівці сидять без снарядів - то пастка. Все в них є і вони чекають момента, хочуть обдурити наші війська, бо в лоб взвти міста вони не спроможні.
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23.02.2023 07:39 Відповісти
Одні відмовляються , а інші лізуть , як сомалійська саранча під пулі ,
бо виходу в них іншого немає , так як за ними ідуть заградотряди ,
тих же кадирівців 😠
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23.02.2023 07:42 Відповісти
Це те, про що я тут казав тисячі разів і тепер про це каже Генштаб. І те, що сотні тисяч російських солдат не хочуть вмирати за Ху#ла та олігархів, потрібно було чітко усвідомити що до самого початку російського вторгнення. Бо це не лише радісна новина, а це ключ до перемоги. Усвідомлення цього надасть сил у будь-якій ситуації, якою б важкою вона не була і скільки б солдат ворога не наступало. Треба завжди розуміти, що смертники - це абсолютна меншість і вони неодмінно закінчаться і основна маса вже не переступить черех іх тіла - а це не багато ні мало сотні тисяч солдат - та буде тікати з поля бою чи взагалі відмовляться іти у наступ. І так хвиля за хвилею наступ буде захлинатися, поки не зійде нанівець весь наступальинй потенціал, який би великим він не був.
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23.02.2023 07:55 Відповісти
Виявляжться, окре і підрозділи кчцапів склпдаються е лише з амеб і інфузорій-туіельок, а й з організмів, нчділених зачатками істинкту самозбереження. Це велике відкриття може вкпзквати на те, що хтось із кацапів таки виживе після цієї війни. Тому зараз потрібно подумати, які умови і які вольєр потрібео їм створити, щоб не було рецидивів.
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23.02.2023 08:33 Відповісти
Пусть кизяки станут в казачий круг (ну как в Краснодаре,где они смело требовали прекратить в отношении себя сексуальный произвол со стороны дагов https://panorama.pub/52960-na-kubani-umenshilos.html ),и потребуют ротации(только обьясните кадыровцам что это не оральный секс,а то будет все как обычно).
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23.02.2023 08:41 Відповісти
Они войдёт в историю как пример анального рабства.
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23.02.2023 09:38 Відповісти
Перформанс бригады тихоокеанского флота под Бахмутом как такой развеселил. Так и представил себе условную пылающую "Москву", застрявшую между двумя девятиэтажками.
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23.02.2023 09:36 Відповісти
 
 