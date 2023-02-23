Через провал під Вугледаром окремі підрозділи окупантів відмовляються від участі у наступальних діях, - Генштаб

У зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром окремі підрозділи окупантів відмовляються від подальшої участі у наступальних діях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 23 лютого щодо російського вторгнення.

"У зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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