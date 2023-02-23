Країни G7 до кінця березня планують вирішити питання щодо підтримки України коштами МВФ, - Bloomberg

Країни G7 планують до кінця березня вирішити питання щодо підтримки України коштами Міжнародного валютного фонду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Ідеться про багаторічний пакет допомоги на суму до 16 млрд доларів, який дасть можливість покрити потреби постраждалої від війни країни й стане каталізатором для додаткового міжнародного фінансування.

За даними джерел видання, очікується, що цього тижня уряди країн "Сімки" – США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії та Японії – доручать своїм урядовцям активізувати взаємодію з МВФ та Україною для реалізації цієї програми. Схвалення її G7 є однією з умов МВФ для завершення угоди.

Український уряд прагне укласти нову угоду вже у березні, аби отримати 5 млрд доларів протягом першого року.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва цього тижня відвідала Київ і заявила, що фонд готовий надати значну економічну підтримку в рамках нової повноцінної кредитної програми.

Ще однією умовою програми є забезпечення стабільності боргу України з боку її основних донорів та кредиторів. План також вимагатиме зміни правил кредитування МВФ, який зазвичай не надає повноцінних кредитних програм країнам, де триває воєнний конфлікт.

Міністр фінансів США Джанет Єллен обговорювала з Георгієвою кредитування України, а команди Мінфіну Штатів і МВФ перебувають у щоденному контакті щодо цього питання.

На сьогодні Україна використала 2,7 млрд доларів допомоги МВФ, наданого в межах інструменту швидкого фінансування після початку повномасштабного вторгнення.

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