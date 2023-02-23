Вжите Путіним у промові поняття "історичні рубежі" РФ може бути використане для виправдання агресії проти будь-якого із сусідів Росії, - ISW

Президент Росії Володимир Путін відродив свій імперіалістичний наратив про те, що він бореться за "історичні рубежі", що може загрожувати колишнім радянським країнам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін виголосив чотирихвилинну промову на мітингу 22 лютого в Москві, заявивши, що зараз "точиться битва за історичні рубежі Росії".

Він назвав прилеглі до Росії території "російською історичною землею", коли оголосив про повномасштабне вторгнення Росії до України у 2022 році.

Путін не робив інших помітних зауважень про перебіг війни та не обговорював конкретних завдань на фронті.

"Поняття "історичні рубежі" Росії може бути використане для виправдання агресії практично проти будь-якого з сусідів Росії, а також Молдови та держав Центральної Азії, які не мають спільного кордону з Росією, оскільки всі вони містять території, які раніше були або в Радянському Союзі, або у Російській імперії", - пишуть аналітики.

Експерти зазначають, що Путін виступив з промовою після скасуванням указу про позицію Росії щодо територіальної цілісності Молдови.

Путін відкликав свої накази МЗС Росії від 2012 року про тверде дотримання принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, які вимагають розвитку дружніх відносин між державами на основі рівності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності.

"Скасування указу не означає, що Путін має намір атакувати Молдову - для цього він не має військового потенціалу, - хоча це вказує на ескалацію його зусиль щодо підриву Молдови", - вважають аналітики.

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