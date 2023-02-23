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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Вжите Путіним у промові поняття "історичні рубежі" РФ може бути використане для виправдання агресії проти будь-якого із сусідів Росії, - ISW

путін

Президент Росії Володимир Путін відродив свій імперіалістичний наратив про те, що він бореться за "історичні рубежі", що може загрожувати колишнім радянським країнам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін виголосив чотирихвилинну промову на мітингу 22 лютого в Москві, заявивши, що зараз "точиться битва за історичні рубежі Росії".

Він назвав прилеглі до Росії території "російською історичною землею", коли оголосив про повномасштабне вторгнення Росії до України у 2022 році.

Путін не робив інших помітних зауважень про перебіг війни та не обговорював конкретних завдань на фронті.

"Поняття "історичні рубежі" Росії може бути використане для виправдання агресії практично проти будь-якого з сусідів Росії, а також Молдови та держав Центральної Азії, які не мають спільного кордону з Росією, оскільки всі вони містять території, які раніше були або в Радянському Союзі, або у Російській імперії", - пишуть аналітики.

Експерти зазначають, що Путін виступив з промовою після скасуванням указу про позицію Росії щодо територіальної цілісності Молдови.

Путін відкликав свої накази МЗС Росії від 2012 року про тверде дотримання принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, які вимагають розвитку дружніх відносин між державами на основі рівності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності.

"Скасування указу не означає, що Путін має намір атакувати Молдову - для цього він не має військового потенціалу, - хоча це вказує на ескалацію його зусиль щодо підриву Молдови", - вважають аналітики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Промова Путіна демонструє, що Росія не зацікавлена у мирі, - президент Естонії Каріс

Автор: 

путін володимир (23881) росія (65415) ISW (653)


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Топ коментарі
+20
Исторические рубежи параши- мокшанские болота, куда её надо загнать и утопить там.
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23.02.2023 07:59
+11
А Монголии вообще трудно - возврат на историческую родину.
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23.02.2023 07:56
+10
Треба порадувати угорців - у 1956 СРСР заходив на їх територію. Тепер московія оголосить їх територію своєю історичною батьківщиною. Хай радіють.
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23.02.2023 08:05
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А Монголии вообще трудно - возврат на историческую родину.
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23.02.2023 07:56 Відповісти
Исторические рубежи параши- мокшанские болота, куда её надо загнать и утопить там.
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23.02.2023 07:59 Відповісти
Треба порадувати угорців - у 1956 СРСР заходив на їх територію. Тепер московія оголосить їх територію своєю історичною батьківщиною. Хай радіють.
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23.02.2023 08:05 Відповісти
Так вони ж брати-кацапи ж також угро-фіни і до слов*н,як і до Русі не мають жодного відношення.
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23.02.2023 08:12 Відповісти
"Исторические рубежи" дело относительное и чрезвычайно опасное.
Лучше бы их не упоминать, а то ведь и такие рубежи тоже можно вспомнить.
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23.02.2023 08:07 Відповісти
Новгород і Псков тут до чого? на 862 рік Новгород був першою коронною землею Рюрика, а Псков - окремим князівством, під владою місцевої князівської династії варяжського походження
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23.02.2023 08:20 Відповісти
а Буча і Гостомель тут до чого?
********** обидва....
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23.02.2023 08:43 Відповісти
Новгород і Псков
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23.02.2023 08:44 Відповісти
а і взагалі до чого тут кацапня?
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23.02.2023 08:50 Відповісти
862 рік і Псковське князівство - Чернігівське князівства було на той час не було а Псковське вже було круто блін сідайте Яре вам двійка і давайте щоденник.
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23.02.2023 12:47 Відповісти
Чернігівське князівства не було на той час - так має бути
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23.02.2023 12:48 Відповісти
доведи
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23.02.2023 13:03 Відповісти
Що довести - може що 862 році була Новгородська боярська республіка то вам це треба доводити ( кацапи все перерили на території Новгорода і ніякого підтвердження що в 9 столітті там було якесь велике поселення не знайшли) а не мені. І питання на логіку - якого милого всі князі хотіли княжити в Києві а не в Новгороді?
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23.02.2023 13:16 Відповісти
Докази!!!
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23.02.2023 14:04 Відповісти
Докази чого - конкретніше можна які я вам докази маю навести?
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23.02.2023 14:18 Відповісти
Про "путь з варяг у греки" чув? Де цей "контроль" сходився? правильно - Після злиття Дніпра і Десни - головнх рік центра України Виходить - варяги були розумніші тебе
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23.02.2023 14:11 Відповісти
"Про "путь з варяг у греки" чув?" - не повірите навіть читав про це (ти диви я навіть читати вмію).А ось про боярську республіку в Новгороді в 862 році ніколи не чув і не читав.
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23.02.2023 14:23 Відповісти
Ну от бачиш - щось довідався нового! Ти ще поцікався "Псовькою республікою" та їх контактами з Ганзейським союзом (Предтеча ЕС між іншим)
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23.02.2023 17:23 Відповісти
Ганзейський союз ? Дата створення Ганзейського союзу 1358 рік - а шановний Яр щось розповідав про боярську республіку в Новгороді в 862 році і про Псковське князівство того же року. Ну а те що між цими датами пів тисячоліття то то таке. То по вашому боярська республіка в Новгороді в 862 році існувала? Ну що ж ви знову підтвердили моє припущення що ви читаєте коменти але ніяк не сприймаєте суть написаного ( ще раз - кацапи все в Новгороді перекопали щоб довести що там в 9 столітті було велике поселення але ніхрена не найшли).
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23.02.2023 18:23 Відповісти
Додам : 862 рік - це рік захоплення Рюриком влади над Новгородом Тоді навіть такого поняття "Велике князівство Київське" не існувало Новгород був незалежною боярською республікою зі змішаним слов"янсько-фінським населенням А Київ властвував лише над "полянською землею" (теперішні землі лівобережжя півдня Чернігівщини Київщини та Полтавщини та частково землі правобережжя Дніпра в Київській області)
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23.02.2023 08:49 Відповісти
862 рік і Новгород + Рюрик а про боярську республіку взагалі мовчу - яка нахрен боярська республіка в Новгороді 862 року там максимум було сотня хат з притулком для купців .
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23.02.2023 12:27 Відповісти
Латвия и Литва могут вспомнить свои рубежи. Балты (балтийские народы)- Ранее, кроме современных территорий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литвы и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F Латвии , балты населяли территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польши (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%8F Сувалкия , южная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Пруссия ) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Калининградская область , часть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Московской , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Калужской, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Смоленской , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Брянской и некоторых близлежащих областей)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B#cite_note-9 [
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23.02.2023 08:52 Відповісти
КОРОЧЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ И РУБЕЖИ В РАШКЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ КОСТЯМИ ЧЕРЕПНОЙ КОРОБКИ *****...
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23.02.2023 09:24 Відповісти
кацапня, вас не боїться ніхто - пропахшеє навозом ніхто
а ну ткнитесь колхозники - вже чекаю )))
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23.02.2023 08:07 Відповісти
Істарічєцкіє рубежі московії-це чухонсько-мордовські болота між Волгою та Окою.Саме там мешкали племена угро-фінських варварів-людожерів:весь,меря,мурома,мещера,мордва,ерзя,череміси,чухонь,іжора,воть,черемісу,чудь,пермь,комі,в*ятичі....
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23.02.2023 08:11 Відповісти
Це середньовічна шизофренія конкретного уй@бка. Яке може бути виправдання?
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23.02.2023 08:12 Відповісти
Погано, що пуйло зовсім не знає історії соєї країни і вкладає брехню у вуха московитів, які в це повірили. А ще гірше, що колись європейці прийняли у свої бібіліотеки сфальшовану історію московії, саму її назву, вкрадену у Руси-русинів-козаків-українців. Для фальсифікації історії московії імперія зібрала всі рукописи Руси на нашій терииорії, які зберігалися в монастирях, храмах нашої церкви, в "могилянці" і бібліотеках Гетьманів і дрописувала в них, своїх князів, щоб протиснутися в Русь, а свою ординську історію збирали по всій імперії і палили. Всі ці "Каті другі", Петри перші(криваві), карамзіни, соловйови і сьогодгішні пуйли - бренхуни і злочинці.
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23.02.2023 08:12 Відповісти
Благо є бібліотека Ватікана, де вся правда про Русь. Але не хочуть відкривати доступ історикам, бо відкриється вся правда, яка для них ой як не потрібна.
А історію росії , він знає. Але це історія рабів Золотої Орди. Росіяни нащадки рабів.
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23.02.2023 08:47 Відповісти
Отож треба рашу загнать в «історіческіє рубєжі» в межах московської області.
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23.02.2023 08:13 Відповісти
На восточном берегу Москва-реки жили финно-угры , а на западном балтийское племя галиндов( голядь). До сих пор там балтские названия рек- Нара, Яуза, Упа, Зуша и т.д
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23.02.2023 08:58 Відповісти
возвращается вчерашний ***** с митинга в свой бункер и видит, что он позавчерашний уже развлекается в постели с кабаевой ))))
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23.02.2023 08:15 Відповісти
"У России нет никаких границ
У России есть только горизонт!"
(Російський "бард" кінця ХХ ст Здається Игорь Расторгуев Пісня "Ермак")
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23.02.2023 08:16 Відповісти
пів кіло пельменів за маскаля? - шо б у кацапоматок пізди не боліли....
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23.02.2023 08:18 Відповісти
Як скажеш...
""
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23.02.2023 08:19 Відповісти
💯!!!!
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23.02.2023 08:29 Відповісти
Імперіі валяться -- і ця накриється мідним тазом .
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23.02.2023 08:19 Відповісти
по версії хутіна західний рубіж знаходиться в паризьких "бістро"
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23.02.2023 08:31 Відповісти
*******...ца до исторических рубежей Садового кольца
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23.02.2023 08:35 Відповісти
До гиляки
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23.02.2023 08:51 Відповісти
ПРЕКРАСНО!
Теперь цивилизованный мир имеет полное основание вернуть эту клоаку в её исторические рубежи. На карте красным отмечены эти рубежи. Исторические. Плешивый сморчок сам это подтвердил.
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23.02.2023 08:40 Відповісти
Исторические рубежи чекистов это архипелаг ГУЛАГ.
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23.02.2023 08:43 Відповісти
А если Литва заявит об исторических рубежах Великого княжества Литовского ? А это - Смоленск, Брянск, Курск, Белгород , часть Псковской области и даже Москва. Ну и Монголия может вспомнить о своих исторических границах , и Китай
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23.02.2023 08:47 Відповісти
Головне шоб Китай вспомнил - тоді пів раши оттяпае
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23.02.2023 08:52 Відповісти
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23.02.2023 08:54 Відповісти
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23.02.2023 08:55 Відповісти
Ангела Меркель подарила Си Цзиньпину "первую точную карту Китая" с территориями России на ней01 апреля, 2014,
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23.02.2023 08:56 Відповісти
Питараси під керивництвом старого питараса - страна содомия
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23.02.2023 08:48 Відповісти
«СКРЕПА" РОССИИ - СОДОМИЯ? ГОМОСЕКСУАЛИЗМ В МОСКОВИИ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ. Лекция историка А. Палия

https://youtu.be/RYgjT9PoFN8
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23.02.2023 08:50 Відповісти
підар нагуляний,ти путлєр! Вчи історію,історичні землі твої - болота,жаби
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23.02.2023 09:02 Відповісти
пусть в чумудан покакае
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23.02.2023 09:07 Відповісти
Jesli kacapi pro istoriceskije zemli zagovorili,tak sto skazat takim grekam im plenam,oni pocti pol Evropi vladeli.Eto s nix naciala civilizacija,potom rimliani pojavilis oni dali nacialo civizaciji.A kacapi priciom oni ,eto post mongoli tocnej orda.
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23.02.2023 09:20 Відповісти
Следующая цель русского Гитлера - Данцигский коридор коридор Сувалки в Восточную Пруссию
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23.02.2023 10:52 Відповісти
 
 