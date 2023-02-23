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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 145 850 осіб (+790 за добу), 3350 танків, 2352 артсистеми, 6593 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 23 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 145 850 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 145 850 (+790) осіб ліквідовано,
- танків - 3350 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 6593 (+24) од,
- артилерійських систем - 2352 (+7) од,
- РСЗВ - 471 (+0) од,
- засоби ППО - 244 (+1) од,
- літаків - 299 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3) од,
- спеціальна техніка - 228 (+2).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+19 Ivan Livliv #551274
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+18 vujko
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+16 Qq Qqq #455433
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Об этом он сказал в интервью Newsweek.
"Путин все потерял. Все должны понимать, что он не умный. Он не стратег, ему просто повезло, что его коллеги оказались еще более недальновидными, чем он. Сам он по-прежнему недальновиден, даже очень", - сказал он.
По словам Бондарева, Путин совершенно не думает ни о будущем, ни о возможных последствиях кровопролитной войны, которую развязал в Украине.
"Он не думает о завтрашнем дне. Он думает только о еще нескольких часах, в течение которых он сможет оставаться у власти. У него нет плана. Путин, конечно, думал, что война закончится через несколько дней, как это произошло в Крыму в 2014 году, и верил, что он завоюет Украину, а Запад просто примет это. Путин уже проиграл эту войну", - считает он.
По мнению экс-дипломата Кремля, единственный способ для России вернуться в международное сообщество - это покончить с режимом Путина.
"Президент России был и остается самой серьезной угрозой глобальному международному миру. Если бы не он, русские никогда бы не подумали о войне с украинцами", - добавил он.
Бондарев является единственным, кто ушел в отставку в знак протеста из-за войны в Украине. Перед отставкой в открытом письме он написал, что эта война является не только преступлением против украинского народа, но и "тяжким преступлением против русского народа".