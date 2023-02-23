Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 145 850 осіб (+790 за добу), 3350 танків, 2352 артсистеми, 6593 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 145 850 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 145 850 (+790) осіб ліквідовано,

танків - 3350 (+16) од,

бойових броньованих машин - 6593 (+24) од,

артилерійських систем - 2352 (+7) од,

РСЗВ - 471 (+0) од,

засоби ППО - 244 (+1) од,

літаків - 299 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3) од,

спеціальна техніка - 228 (+2).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.