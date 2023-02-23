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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 145 850 осіб (+790 за добу), 3350 танків, 2352 артсистеми, 6593 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 145 850 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 145 850 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків - 3350 (+16) од,
  • бойових броньованих машин - 6593 (+24) од,
  • артилерійських систем - 2352 (+7) од,
  • РСЗВ - 471 (+0) од,
  • засоби ППО - 244 (+1) од,
  • літаків - 299 (+0) од,
  • гелікоптерів - 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 228 (+2).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці знищили ворожі танки поблизу Кремінної: "П#зда вам, орки #бучі! Горить п#дар!". ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 145 850 осіб (+790 за добу), 3350 танків, 2352 артсистеми, 6593 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17551) Генштаб ЗС (6639) ліквідація (3987) знищення (7342) техніка (1834)


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Топ коментарі
+19
Танкопад посилюється. Тенденція добра, ми тільки за її збереження.
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23.02.2023 08:11
+18
Слава ЗСУ!!
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23.02.2023 08:08
+16
Бінгооооо! 53 одиниці техніки і 800 чумардосів! Танки, ББМ та арта, ППО і спецтехніка це респект ЗСУ! Слава Україні!!!
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23.02.2023 08:30
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Слава ЗСУ!!
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23.02.2023 08:08 Відповісти
40 единиц бронетехники! Где такая раздача была?
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23.02.2023 08:10 Відповісти
Можливо, десь на мінне поле наїхали...
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23.02.2023 08:17 Відповісти
скоріш за все в тилу накрили хаймарсами, бо позавчора було багато бавовни по кацапських тилах
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23.02.2023 12:01 Відповісти
Танкопад посилюється. Тенденція добра, ми тільки за її збереження.
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23.02.2023 08:11 Відповісти
І за збільшення ))
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23.02.2023 08:32 Відповісти
Уже по кількості "побитого" можна приблизно визначить, чим займалися обидві сторони за добу Скоріш всього - кацапи знову "билися лобом" бронетехнікою об нашу оборону, підтримуючи штурмуючу позиції піхоту
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23.02.2023 08:11 Відповісти
Авдіївка і Вугледар як завжди, та і Бахмут не стояв стороною. Кремінна там також є,хоч орки на 4 км просунулися в лісах.
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23.02.2023 09:20 Відповісти
По знищеній кацапській техніці видно, що цілу ніч йшли величезні бої і ворог втратив не тільки в техніці, а і в живій силі. Звимчайно втратили і ми. Але перемога буде за нами, пуйло не збирається виходити з України, воно чекає на поступки і бажає захопити більше чужої землі.
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23.02.2023 08:24 Відповісти
Бывший российский дипломат и советник российской миссии при офисе ООН в Женеве Борис Бондарев, ушедший в отставку из-за войны в Украине, резко раскритиковал президента РФ Владимира Путину.

Об этом он сказал в интервью Newsweek.

"Путин все потерял. Все должны понимать, что он не умный. Он не стратег, ему просто повезло, что его коллеги оказались еще более недальновидными, чем он. Сам он по-прежнему недальновиден, даже очень", - сказал он.

По словам Бондарева, Путин совершенно не думает ни о будущем, ни о возможных последствиях кровопролитной войны, которую развязал в Украине.

"Он не думает о завтрашнем дне. Он думает только о еще нескольких часах, в течение которых он сможет оставаться у власти. У него нет плана. Путин, конечно, думал, что война закончится через несколько дней, как это произошло в Крыму в 2014 году, и верил, что он завоюет Украину, а Запад просто примет это. Путин уже проиграл эту войну", - считает он.
По мнению экс-дипломата Кремля, единственный способ для России вернуться в международное сообщество - это покончить с режимом Путина.

"Президент России был и остается самой серьезной угрозой глобальному международному миру. Если бы не он, русские никогда бы не подумали о войне с украинцами", - добавил он.

Бондарев является единственным, кто ушел в отставку в знак протеста из-за войны в Украине. Перед отставкой в открытом письме он написал, что эта война является не только преступлением против украинского народа, но и "тяжким преступлением против русского народа".
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23.02.2023 08:29 Відповісти
Тільки х@йло винен??? Ясно.. .👎
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23.02.2023 08:49 Відповісти
Скажем так:він зачинщик. Сказав би Казахстан ворог, поперли б на Казахстан.
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23.02.2023 09:11 Відповісти
"Єто бил приказ такой", "я не хотель воевать", виноват во всем гитлер" - десь вже таке чули.
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23.02.2023 11:37 Відповісти
Бінгооооо! 53 одиниці техніки і 800 чумардосів! Танки, ББМ та арта, ППО і спецтехніка це респект ЗСУ! Слава Україні!!!
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23.02.2023 08:30 Відповісти
на весну буде 150000 нетто для тари
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23.02.2023 08:52 Відповісти
Якщо узяти до уваги ваш розклад, то десь до мільйона втрати через усі оказії. Лугадон і приват не рахували, тільки кадрових душ.
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23.02.2023 09:30 Відповісти
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23.02.2023 10:09 Відповісти
Оце ху....ло своє 23 лютого відмічає.
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23.02.2023 10:15 Відповісти
Зробіть мені ще один літачок до завтра. Ну дуже хочеться....
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23.02.2023 10:28 Відповісти
Завтра зсу просто зобов'язані збити літак рашистів, щоб був ювілейний 300-й. Хоча в них сьогодні 1 вже сам упав в Білгородській області СУ-25.
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23.02.2023 10:35 Відповісти
Думаю наши его не засчитают на свой счёт.
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23.02.2023 14:18 Відповісти
Вже багато разів таке було, що літачки на раші падали самі, але в стату Генштабу не й шли, навіть той, що в Єйську у під'їзд залетів
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23.02.2023 21:05 Відповісти
Посчитал - в среднем по году получается 400 убитых российских оккупантов в день . . .
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23.02.2023 13:09 Відповісти
с хвостиком...)))
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23.02.2023 22:59 Відповісти
Вся та армада что стояла год назад у границы уже в гробах, ещё столько же без рук без ног или с дополнительными дырками для вентиляции.
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23.02.2023 14:17 Відповісти
Техніку уточнили за вчорашній день? Чи за неділю, коли було пустовато в цих графах?..
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23.02.2023 15:29 Відповісти
 
 