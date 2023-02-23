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Британія почала "розігрівати" свої виробничі лінії, щоб замінити зброю, відправлену в Україну, - Воллес

воллес

Велика Британія почала "розігрівати" свої виробничі лінії, щоб замінити зброю, відправлену в Україну, і збільшити виробництво артилерійських снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр оборони Бен Воллес.

Воллес сказав, що вважає, що Британія має всі можливості для надання допомоги Україні, але необхідно продовжувати постачання зброї.

Відповідаючи на запитання про те, чи має Британія комерційну спроможність продовжувати надавати Україні зброю, наприклад, артилерійські снаряди, Воллес сказав: "Ми уклали контракти... Ми вже почали отримувати деякі поставки цієї зброї для власного поповнення запасів, а також деякі поставки для України".

Він сказав, що в минулому уряди заглядали у свої запаси і "струшували пил" з обладнання, щоб побачити, що там є, але тепер правила гри змінилися, оскільки "Росія стала набагато агресивнішою і небезпечнішою на кордонах Європи".

За його словами, снаряди можна виготовляти доволі швидко, але "головне, щоб ми розміщували замовлення, а ми почали розміщувати ці замовлення протягом останніх 10 місяців, і це почало розігрівати виробничі лінії".

"Безумовно, частина зусиль цього року спрямована на сталий розвиток - як ми, міжнародна спільнота, можемо стимулювати ланцюги постачання, як ми можемо стимулювати наші власні ланцюги постачання для нашого власного обладнання, і це стало однією зі змін", - сказав він.

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Велика Британія (5610) зброя (7477) Воллес Бен (217)


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Россия медленно запрягает но зато быстро едет, до ближайшего оврага куда с грохотом и сваливается.
(рюске поговорка)

Европа медленно запрягает и едет не спеша, но всегда приезжает в намеченный ею пункт и практически точно по графику.
(Европейская мудрость)
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23.02.2023 08:50 Відповісти
символом любимой парашной быстрой езды является вечно, повсюду опаздывающее ***** ))
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23.02.2023 08:59 Відповісти
Насколько я понял они производят только снаряды. Как пишет Daily Mail армия Великобритании осталась без тяжелой артиллерии, а корейские САУ предполагается закупить только в 2029-м.
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23.02.2023 08:56 Відповісти
Так, Англії-кінець...
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23.02.2023 09:02 Відповісти
В поставках оружия нужно надеяться только на Америку. В Европе скоро ничего не останется. Они даже не собираются ничего делать.
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23.02.2023 09:09 Відповісти
Наскільки я читала тут,то зброя виготовляється в Європі і Європа має на це потужність. Не забувайте, що війна це бізнес, нажаль, що Україна з її урядом про це забули.
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23.02.2023 09:17 Відповісти
Щоб замінити В УКРАЇНІ зброю, що була надана Україні та вийшла з ладу...
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23.02.2023 08:57 Відповісти
Грійтесь швидше, будь ласка.
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23.02.2023 09:05 Відповісти
через рік війни вони почали прогрівати ! вам до Черчилля дуже далеко .
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23.02.2023 09:34 Відповісти
 
 