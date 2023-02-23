Російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину минулої доби, дві людини загинули, - ОВА

Російські загарбники 22 лютого 71 раз обстріляли Херсонську область. Гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину. Атакували з різного озброєння – РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Херсон ворог обстріляв двічі. Ворожі снаряди поцілили в житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів загинули 2 жителі Херсонщини.

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