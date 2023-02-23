Байден може не балотуватися на другий термін. Демократи розробляють план "Б", - Politico

Чинний президент США Джо Байден ще не вирішив остаточно, чи буде висувати свою кандидатуру на другий термін. При цьому окремі члени Демократичної партії вже готують запасний план.

Про це пише з посиланням на джерела Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що радники Байдена витратили місяці на підготовку, щоб він офіційно оголосив про свою кампанію із переобрання.

"Але оскільки президент все ще не готовий зробити цей крок, у розмовах про наступні вибори президента з'являються сумніви: якщо він вирішить не робити цього?" - пише Politico.

Читайте: Байден про призупинення РФ участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння: Велика помилка

За інформацією видання, радники Байдена очікували, що він у лютому офіційно оголосить про участь у виборах, а вже зараз "вони об'єднуються навколо квітня".

"Але навіть ця мета не є остаточною. Люди з оточення президента кажуть, що не існує жорсткого дедлайну або формального процесу для ухвалення рішення про дату старту (кампанії. - Ред.)", - пише Politico.

Також читайте: Джонсон - до Байдена: США та Британія мають надати Україні винищувачі F-16

Видання відзначає, що "хоча майже всі в орбіті Байдена вірять, що він врешті-решт дасть добро", його нерішучість призвела до "глибокого заморожування партії", через що "деякі потенційні претенденти на президентське крісло і десятки великих донорів розробляють стратегію і навіть план "Б", намагаючись при цьому зберегти повагу і публічну підтримку 80-річного президента".

Три джерела Politico розповіли, що, на подив деяких союзників Байдена, він дуже мало говорить про можливу виборчу кампанію.

Також читайте: США не ведуть діалог з Росією щодо війни в Україні, - речниця Пентагону Сінгх

За інформацію джерел, його щоденна увага зосереджена на роботі. За винятком випадкових телефонних дзвінків із радником, щоб обговорити результати опитувань, він витрачає мало часу на обговорення виборів.

Наступні президентські вибори у США заплановані на 2024 рік.