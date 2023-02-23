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Новини
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Байден може не балотуватися на другий термін. Демократи розробляють план "Б", - Politico

байден,джо

Чинний президент США Джо Байден ще не вирішив остаточно, чи буде висувати свою кандидатуру на другий термін. При цьому окремі члени Демократичної партії вже готують запасний план.

Про це пише з посиланням на джерела Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що радники Байдена витратили місяці на підготовку, щоб він офіційно оголосив про свою кампанію із переобрання.

"Але оскільки президент все ще не готовий зробити цей крок, у розмовах про наступні вибори президента з'являються сумніви: якщо він вирішить не робити цього?" - пише Politico.

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За інформацією видання, радники Байдена очікували, що він у лютому офіційно оголосить про участь у виборах, а вже зараз "вони об'єднуються навколо квітня".

"Але навіть ця мета не є остаточною. Люди з оточення президента кажуть, що не існує жорсткого дедлайну або формального процесу для ухвалення рішення про дату старту (кампанії. - Ред.)", - пише Politico.

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Видання відзначає, що "хоча майже всі в орбіті Байдена вірять, що він врешті-решт дасть добро", його нерішучість призвела до "глибокого заморожування партії", через що "деякі потенційні претенденти на президентське крісло і десятки великих донорів розробляють стратегію і навіть план "Б", намагаючись при цьому зберегти повагу і публічну підтримку 80-річного президента".

Три джерела Politico розповіли, що, на подив деяких союзників Байдена, він дуже мало говорить про можливу виборчу кампанію.

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За інформацію джерел, його щоденна увага зосереджена на роботі. За винятком випадкових телефонних дзвінків із радником, щоб обговорити результати опитувань, він витрачає мало часу на обговорення виборів.

Наступні президентські вибори у США заплановані на 2024 рік.

Автор: 

Байден Джо (2889) США (23085)


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Топ коментарі
+7
Абдристович называл эту контору "авторитетным изданием". Комментарии излишни.
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23.02.2023 08:56
+5
І нов москальсько-трампонські казки про "нерішучість" Байдена... Нагадайте-но мені, хто з "рішучих" відвідував столицю воюючої країни у якій на той момент не було жодного американського солдата (охоррону дипустанов - не враховуємо)?
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23.02.2023 08:55
+4
Да куда ему на второй срок. Совсем что-ли.
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23.02.2023 08:57
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Хватит эту помойку тащить, так себе источник будем откровенны
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23.02.2023 08:49 Відповісти
Абдристович называл эту контору "авторитетным изданием". Комментарии излишни.
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23.02.2023 08:56 Відповісти
PollitRico - це сила. Ще Boyaryshnico нехай почитає...
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23.02.2023 09:01 Відповісти
Ні про що .
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23.02.2023 08:54 Відповісти
І нов москальсько-трампонські казки про "нерішучість" Байдена... Нагадайте-но мені, хто з "рішучих" відвідував столицю воюючої країни у якій на той момент не було жодного американського солдата (охоррону дипустанов - не враховуємо)?
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23.02.2023 08:55 Відповісти
Борис Джонсон.
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23.02.2023 10:45 Відповісти
Да куда ему на второй срок. Совсем что-ли.
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23.02.2023 08:57 Відповісти
та куда ему он еле ходе
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23.02.2023 09:06 Відповісти
Трампу -76, Байдену - 80... В США скінчилися люди, молодші за 70-80 років?
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23.02.2023 09:11 Відповісти
Серед відомих і розкручених такі да - скінчилися.
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23.02.2023 09:59 Відповісти
Следующий президент - Помпео
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23.02.2023 10:41 Відповісти
Следующий президент - Помпео
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23.02.2023 10:48 Відповісти
Франклин Делано Рузвельт был президентом США 4 раза подряд...его загадочная смерть до сих при невыясненных обстоятельствах на мой взгляд не была случайной...
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23.02.2023 09:28 Відповісти
Не пишіть дурниць. рузвельт був корисним ідіотом або просто агентом сраліна і забезпечив совок стратегічними матеріалами через ленд-ліз на роки вперед після закінчення війни. сралін іще й дорікав берії, мовляв, такого цінного кадра не вберегли. рузвельт попри заперечення черчилля віддав комунобільшовикам пів-Європи. Тому вчить матчастину.
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23.02.2023 09:58 Відповісти
Головне, щоб не план "Т"... рудий такий...
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23.02.2023 10:03 Відповісти
"животворящий" знов гепнувся на трапі літака, цього разу в Польщі.
Його самі ж однопартійці не хочуть на 2й термін.

Американці криком кричать, що має бути встановлений граничний вік для виборчих посад також. А то поналазять деменційні мумії в конгрес, сенат + на президентство і колотять світом.
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24.02.2023 01:57 Відповісти
 
 