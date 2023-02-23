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Минулої доби окупанти обстріляли 18 населених пунктів Харківщини, є поранені, - ОВА

харківщина

Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів у Куп’янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, близько 10:30, ворог завдав удару 4 ракетами С-300 по об'єктах промисловості у Київському районі Харкова. Легкі поранення отримали 2 цивільних людей", - йдеться в повідомленні.

22 лютого ворог не припиняв обстрілів населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах Харківщини. 

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"У с. Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

У Вовчанську внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 6 житлових будинків та 2 заклади освіти. В с. Нестерне Вовчанської громади пошкоджено будівлі фермерського господарства", - зазначив Синєгубов. 

Внаслідок обстрілу с. Чернещена Ізюмського району зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені електроопори.

Автор: 

Харків (5635) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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23.02.2023 10:46 Відповісти
 
 