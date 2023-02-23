Армія РФ, найімовірніше, готується до нового наступу в районі Вугледару, - британська розвідка
Російська армія готується до нових наступальних дій біля Вугледару, де вона вже зазнала важких втрат. І цього разу ресурсів для прориву недостатньо.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, протягом останніх 48 годин тривали запеклі бої в районі Бахмуту, де українські сили зберігають відкритими шляхи постачання на захід, попри поступове оточення Росією протягом останніх шести тижнів.
На південь у Донецькій області місто Вугледар знову зазнало сильного обстрілу. За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що Росія готується до нових наступальних дій у цьому районі, попри дорогі невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року.
Російська Східна група військ, імовірно, несе відповідальність за Вугледарську операцію. Її командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском з метою покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач.
"Однак навряд чи Мурадов має ударну силу, здатну домогтися прориву", - зазначають у Міноборони Британії.
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Місце ЗСУ добре пристріляли 🤗