Армія РФ, найімовірніше, готується до нового наступу в районі Вугледару, - британська розвідка

Російська армія готується до нових наступальних дій біля Вугледару, де вона вже зазнала важких втрат. І цього разу ресурсів для прориву недостатньо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, протягом останніх 48 годин тривали запеклі бої в районі Бахмуту, де українські сили зберігають відкритими шляхи постачання на захід, попри поступове оточення Росією протягом останніх шести тижнів.

На південь у Донецькій області місто Вугледар знову зазнало сильного обстрілу. За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що Росія готується до нових наступальних дій у цьому районі, попри дорогі невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року.

Російська Східна група військ, імовірно, несе відповідальність за Вугледарську операцію. Її командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском з метою покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач.

"Однак навряд чи Мурадов має ударну силу, здатну домогтися прориву", - зазначають у Міноборони Британії.

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