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Армія РФ, найімовірніше, готується до нового наступу в районі Вугледару, - британська розвідка

вугледар

Російська армія готується до нових наступальних дій біля Вугледару, де вона вже зазнала важких втрат. І цього разу ресурсів для прориву недостатньо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, протягом останніх 48 годин тривали запеклі бої в районі Бахмуту, де українські сили зберігають відкритими шляхи постачання на захід, попри поступове оточення Росією протягом останніх шести тижнів.

На південь у Донецькій області місто Вугледар знову зазнало сильного обстрілу. За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що Росія готується до нових наступальних дій у цьому районі, попри дорогі невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року.

Російська Східна група військ, імовірно, несе відповідальність за Вугледарську операцію. Її командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском з метою покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач.

"Однак навряд чи Мурадов має ударну силу, здатну домогтися прориву", - зазначають у Міноборони Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через провал під Вугледаром окремі підрозділи окупантів відмовляються від участі у наступальних діях, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17551) Велика Британія (5610) зовнішня розвідка (469) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+6
Вони йшли воювати з НАТО але чомусь пішли через Вугледар.
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23.02.2023 09:23
+5
чем это закончится можно и к гадалке не ходить... ****** огребут по полной и ***** с улыбкой донесет своему быдлу что все идет по плану и вопросов нет...
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23.02.2023 09:19
+4
Подлодников наскребут и в морпехи на Бахмут. Поскорее бы уже западная помощь подоспела.
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23.02.2023 09:16
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Подлодников наскребут и в морпехи на Бахмут. Поскорее бы уже западная помощь подоспела.
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23.02.2023 09:16 Відповісти
Так Бахмут жарко, тиснуть до річки і зайняли висотки поряд міста. Питання часу і тактики з стратегією.
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23.02.2023 09:27 Відповісти
они те высотки 3 месяца назад заняли а дальше *** сосут,
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23.02.2023 09:29 Відповісти
Та ні, пару днів назад, фронт має форму напівмісяця. Південь має хороші новини.
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23.02.2023 09:45 Відповісти
жаль нет смайла с потеранием ладошек)
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23.02.2023 09:16 Відповісти
чем это закончится можно и к гадалке не ходить... ****** огребут по полной и ***** с улыбкой донесет своему быдлу что все идет по плану и вопросов нет...
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23.02.2023 09:19 Відповісти
Вони йшли воювати з НАТО але чомусь пішли через Вугледар.
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23.02.2023 09:23 Відповісти
Схоже, що " їбаш їх Вова" це про *****. Їбаше своїх, кидаючи на наші кулемети.
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23.02.2023 09:51 Відповісти
мурадов - ну явно син мурады, собаки зурико из "я, бабушка, илико и илларион". подгуляла бабка его папку с мурадой )))
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23.02.2023 09:24 Відповісти
У матросов нєт вопросов -- сказали на забіи -- значить на забіи .
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23.02.2023 09:25 Відповісти
Чом би й ні?
Місце ЗСУ добре пристріляли 🤗
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23.02.2023 09:26 Відповісти
Кацапи готують угруповання сміттєвих пакетів.
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23.02.2023 09:27 Відповісти
указ вєрховнага ху@ла, що вбивство не є злочином вже є?
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23.02.2023 09:31 Відповісти
" И пускай локти будут по локти в крови, но красный флаг над Берлином" так выл на концерте в нужниках рашист про цель спецаперации кремлёвского маньяка.
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23.02.2023 09:54 Відповісти
Відтепер Вугледар став нічним кошмаром кожного чмобіка і він розуміє, що там на нього чекає лише смерть, Перемелють свіже м'ясце слідом за смертниками на ура, вони підуть в останню атаку вже без достатньої підтримки артилерії, бо навіть снаряди вже сходять нанівець. І коли по всій Росії будуть розвозити це м'ясо по частинах у цинкових трунах вже після повторної такої м'ясної атаки, то просто небежання воювати, тікати з полю бою перетвориться вже на паніку та всеохоплюючий жах
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23.02.2023 10:08 Відповісти
 
 