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Російський посол Келін обіцяє, що Москва не застосує ядерну зброю "в цьому конфлікті"

зброя,ядерна

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Москва не планує застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

Такі слова Келіна пролунали в інтерв’ю британському радіо LBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"У цьому конфлікті? Ні, у нас є дуже чітка доктрина, і вона описує дуже точний випадок, коли може бути використана ядерна зброя: якщо на Росію буде вперше здійснено ядерний напад і якщо конвенційний напад буде настільки серйозним, що під загрозою опиниться існування нашої держави", - пояснив російський посол.

Окремо він прокоментував рішення Росії призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), зазначивши, що йдеться про призупинення "процедур верифікації" стратегічної ядерної зброї.

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"Однак ми є відповідальними учасниками (договору), і обмеження на ядерні боєголовки залишаться в силі, ми будемо дотримуватися тих обмежень, які були записані в договорі", - запевнив Келін.

Автор: 

посол (1105) росія (65415) ядерна зброя (1157)


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Топ коментарі
+10
Кацапу вірити - себе не поважати...
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23.02.2023 09:27
+9
Все що потрібно знати про патріотизм на россії,картина,після шабашу на лужніках
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23.02.2023 09:26
+8
зарікалаь свиня гівна не їсти
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23.02.2023 09:26
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зарікалаь свиня гівна не їсти
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23.02.2023 09:26 Відповісти
Все що потрібно знати про патріотизм на россії,картина,після шабашу на лужніках
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23.02.2023 09:26 Відповісти
у мну осталось фото 20 августа 1991. дождяка, мокро, троллейбусы, танки, полевая кухня и стоит урна с красными знамёнами связанными пионерским галстуком )))
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23.02.2023 09:36 Відповісти
Кацапу вірити - себе не поважати...
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23.02.2023 09:27 Відповісти
Білий шум.
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23.02.2023 09:28 Відповісти
ну і по @балу раніше їх ніхто не бив.
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23.02.2023 09:34 Відповісти
били причем регулярно. причем они поражения приписывают к победам. а мир к этому никак не может присособиться. к искаженной реальности и коварству лишнехромосомных
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23.02.2023 09:41 Відповісти
По-перше цей келін ніхто і звати його келін.
По друге вірити кацапові це себе обманювати , треба чітко розуміти що кацапи то не люди.
мединський проболтався про лишню хромосому, зараз весь світ побачив що у кацапів немає розумової еволюції в принципі, кацап це не людина.
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23.02.2023 09:42 Відповісти
Те,що велика і дрібна руснота при першій ліпшій нагоді почала говорити про незастовування ядерної зброї само по собі є тиском і нагадуванням...Може,це і добре,пес що гавкає не кусає,а до гавкання можна звикнути.
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23.02.2023 09:44 Відповісти
Русня падлючая реально может применить яо ,как только посыпятся их фронты ,а они обязтельно скоро посыпятся .********* всех рашистов не сможет принять поражение , а на соостадников ему насрать
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23.02.2023 09:56 Відповісти
На 140 млн. овец есть только один, кто может что-то обещать. Да и тот мудак. Всегда врет. Так что, келин. Ты овца. Не бекай там, в Лондоне.
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23.02.2023 12:55 Відповісти
 
 