Російський посол Келін обіцяє, що Москва не застосує ядерну зброю "в цьому конфлікті"

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Москва не планує застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

Такі слова Келіна пролунали в інтерв’ю британському радіо LBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"У цьому конфлікті? Ні, у нас є дуже чітка доктрина, і вона описує дуже точний випадок, коли може бути використана ядерна зброя: якщо на Росію буде вперше здійснено ядерний напад і якщо конвенційний напад буде настільки серйозним, що під загрозою опиниться існування нашої держави", - пояснив російський посол.

Окремо він прокоментував рішення Росії призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), зазначивши, що йдеться про призупинення "процедур верифікації" стратегічної ядерної зброї.

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"Однак ми є відповідальними учасниками (договору), і обмеження на ядерні боєголовки залишаться в силі, ми будемо дотримуватися тих обмежень, які були записані в договорі", - запевнив Келін.