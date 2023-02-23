Російський посол Келін обіцяє, що Москва не застосує ядерну зброю "в цьому конфлікті"
Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Москва не планує застосовувати ядерну зброю у війні проти України.
Такі слова Келіна пролунали в інтерв’ю британському радіо LBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"У цьому конфлікті? Ні, у нас є дуже чітка доктрина, і вона описує дуже точний випадок, коли може бути використана ядерна зброя: якщо на Росію буде вперше здійснено ядерний напад і якщо конвенційний напад буде настільки серйозним, що під загрозою опиниться існування нашої держави", - пояснив російський посол.
Окремо він прокоментував рішення Росії призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), зазначивши, що йдеться про призупинення "процедур верифікації" стратегічної ядерної зброї.
"Однак ми є відповідальними учасниками (договору), і обмеження на ядерні боєголовки залишаться в силі, ми будемо дотримуватися тих обмежень, які були записані в договорі", - запевнив Келін.
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По друге вірити кацапові це себе обманювати , треба чітко розуміти що кацапи то не люди.
мединський проболтався про лишню хромосому, зараз весь світ побачив що у кацапів немає розумової еволюції в принципі, кацап це не людина.