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Росіяни посеред тижня перевели роботу на дистанційку та скасували масові заходи в окупованому Луганську, - ОВА

донбас,донецьк,луганськ

Посеред тижня в окупованому Луганську працівники були переведені на дистанційний режим роботи. Також у місті скасовано усі масові заходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА. 

"Окупаційні органи влади в Луганську посеред тижня перевели на дистанційний режим роботи.

Також в місті скасували проведення автопробігу, присвяченого якомусь місцевому святу. Причини, за словами колаборантів, серйозні – несприятливі погодні умови", - йдеться в повідомленні.

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В ОВА зазначили, що окупанти не пов'язують такі нововведення з безуспішними наступальними діями військ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках минулої доби поблизу Стельмахівки, Кремінної та Білогорівки.

Автор: 

Луганськ (576) окупація (6718) робота (1223) Луганська область (4883)


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сонечко світить, справжня весняна погода...а над лугандоном "несприятливі погодні умови".
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23.02.2023 09:35 Відповісти
А там хтось ще працює???
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23.02.2023 09:44 Відповісти
 
 