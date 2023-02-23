Росіяни посеред тижня перевели роботу на дистанційку та скасували масові заходи в окупованому Луганську, - ОВА

Посеред тижня в окупованому Луганську працівники були переведені на дистанційний режим роботи. Також у місті скасовано усі масові заходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"Окупаційні органи влади в Луганську посеред тижня перевели на дистанційний режим роботи.

Також в місті скасували проведення автопробігу, присвяченого якомусь місцевому святу. Причини, за словами колаборантів, серйозні – несприятливі погодні умови", - йдеться в повідомленні.

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В ОВА зазначили, що окупанти не пов'язують такі нововведення з безуспішними наступальними діями військ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках минулої доби поблизу Стельмахівки, Кремінної та Білогорівки.