Путін не застосовуватиме ядерну зброю, а призупинення договору СНО зможемо виправити, - Байден

Президент США Джо Байден вважає, що призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння не означає, що Путін застосовуватиме ядерну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

Він назвав великою помилкою призупинення РФ участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Також він заявив, що це не дуже відповідальний крок з боку Путіна.

Байден не вважає, що Путін вирішив застосовувати ядерну зброю.

"Не впевнений, що ще він міг сказати у своїй промові, але я думаю, що це помилка, і я впевнений, що ми зможемо це виправити", - додав американський лідер.

Нагадаємо, раніше Держдума одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цьогоріч Росія укріплюватиме "ядерну тріаду", - Путін