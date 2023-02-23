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Путін не застосовуватиме ядерну зброю, а призупинення договору СНО зможемо виправити, - Байден

байден

Президент США Джо Байден вважає, що призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння не означає, що Путін застосовуватиме ядерну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

Він назвав великою помилкою призупинення РФ участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Також він заявив, що це не дуже відповідальний крок з боку Путіна.

Байден не вважає, що Путін вирішив застосовувати ядерну зброю.

"Не впевнений, що ще він міг сказати у своїй промові, але я думаю, що це помилка, і я впевнений, що ми зможемо це виправити", - додав американський лідер.

Нагадаємо, раніше Держдума одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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Автор: 

Байден Джо (2889) путін володимир (23881) росія (65415) США (23085) ядерна зброя (1157) ядерна безпека (565)


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ви знов помиляетесь навіть гітлер був більш вменяемий а це соціопат в нього логіка відсутня
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23.02.2023 09:36 Відповісти
так виправляй ! дохле ***** точно нічого не застосує .
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23.02.2023 09:44 Відповісти
***** розв'язало руки американцям - тепер вони можуть збільшувати свої ядерні сили без обмежень скільки завгодно
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23.02.2023 10:51 Відповісти
 
 