Путін не застосовуватиме ядерну зброю, а призупинення договору СНО зможемо виправити, - Байден
Президент США Джо Байден вважає, що призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння не означає, що Путін застосовуватиме ядерну зброю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.
Він назвав великою помилкою призупинення РФ участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Також він заявив, що це не дуже відповідальний крок з боку Путіна.
Байден не вважає, що Путін вирішив застосовувати ядерну зброю.
"Не впевнений, що ще він міг сказати у своїй промові, але я думаю, що це помилка, і я впевнений, що ми зможемо це виправити", - додав американський лідер.
Нагадаємо, раніше Держдума одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
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