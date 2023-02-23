Влада Молдови спростувала заяву Міноборони РФ щодо підготовки Україною провокації проти Придністров’я

Влада Молдови не підтверджує інформацію Міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито готує провокацію в невизнаному Придністров’ї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Prima Sursă.

"Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці Міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова. Наші відомства співпрацюють із зарубіжними партнерами, і в разі загрози для країни суспільство негайно буде поінформовано", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило, що Україна готує збройну провокацію проти Придністров’я