Влада Молдови спростувала заяву Міноборони РФ щодо підготовки Україною провокації проти Придністров’я
Влада Молдови не підтверджує інформацію Міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито готує провокацію в невизнаному Придністров’ї.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Prima Sursă.
"Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці Міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова. Наші відомства співпрацюють із зарубіжними партнерами, і в разі загрози для країни суспільство негайно буде поінформовано", - йдеться в заяві.
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Mikola Mazurenko
показати весь коментар23.02.2023 09:48 Відповісти Мені подобається 4
Тарас Редька #496127
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Pawlo Kit
показати весь коментар23.02.2023 10:11 Відповісти Мені подобається 2
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