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Влада Молдови спростувала заяву Міноборони РФ щодо підготовки Україною провокації проти Придністров’я

молдова

Влада Молдови не підтверджує інформацію Міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито готує провокацію в невизнаному Придністров’ї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Prima Sursă. 

"Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці Міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова. Наші відомства співпрацюють із зарубіжними партнерами, і в разі загрози для країни суспільство негайно буде поінформовано", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило, що Україна готує збройну провокацію проти Придністров’я

Автор: 

Молдова (2076) Придністров’я (474) провокація (786) росія (65415) Україна (5921)


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Не варто було оркам і відповідати. Нехай обсираються.
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23.02.2023 09:48 Відповісти
Пєтушарий цю інфу розповсюджує.
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23.02.2023 09:49 Відповісти
Петушарій мабуть як і МО РФ - інфу в коментах на цензорі бере...
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23.02.2023 10:11 Відповісти
 
 