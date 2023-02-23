Лубінець не підтвердив дані про понад 3000 військовополонених ЗСУ: Ніколи не озвучуємо цифри

Омбудсмен Дмитро Лубінець не підтверджує озвучену раніше радницею-уповноваженою президента з прав захисників України Оленою Вербицькою цифру про нібито понад 3000 українських військовослужбовців у полоні РФ.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Наприкінці грудня Вербицька, посилаючись на дані росіян, сказала, що відомо про 3392 захисників України, які перебувають у полоні, а безвісти зниклими, за її словами, разом із цивільними нібито значаться близько 15 000 українців.

"Я не можу підтвердити цю цифру щодо військовополонених. Звертаю увагу, що жодного разу ми не озвучували офіційні цифри щодо військовополонених, яких тримає РФ у себе, і яких ми тримаємо на нашому боці", - зазначив Лубінець.

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Омбудсмен вважає, що будь-які озвучені цифри Росія може використати проти України.

Водночас Лубінець назвав кількість цивільних українців, яких РФ утримує в полоні - понад 20 000. Він наголосив, що це лише ті, рідні та близькі яких звернулися до нього, щоб сприяти їхньому поверненню з полону.

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Лубінець припускає, що насправді полонених цивільних більше, оскільки люди, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, можуть боятися звертатися до української влади з таких питань, або у них немає засобів зв'язку, щоб зробити це.