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Новини Війна
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Лубінець не підтвердив дані про понад 3000 військовополонених ЗСУ: Ніколи не озвучуємо цифри

лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець не підтверджує озвучену раніше радницею-уповноваженою президента з прав захисників України Оленою Вербицькою цифру про нібито понад 3000 українських військовослужбовців у полоні РФ.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Наприкінці грудня Вербицька, посилаючись на дані росіян, сказала, що відомо про 3392 захисників України, які перебувають у полоні, а безвісти зниклими, за її словами, разом із цивільними нібито значаться близько 15 000 українців.

"Я не можу підтвердити цю цифру щодо військовополонених. Звертаю увагу, що жодного разу ми не озвучували офіційні цифри щодо військовополонених, яких тримає РФ у себе, і яких ми тримаємо на нашому боці", - зазначив Лубінець.

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Омбудсмен вважає, що будь-які озвучені цифри Росія може використати проти України.

Водночас Лубінець назвав кількість цивільних українців, яких РФ утримує в полоні - понад 20 000. Він наголосив, що це лише ті, рідні та близькі яких звернулися до нього, щоб сприяти їхньому поверненню з полону.

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Лубінець припускає, що насправді полонених цивільних більше, оскільки люди, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, можуть боятися звертатися до української влади з таких питань, або у них немає засобів зв'язку, щоб зробити це.

Автор: 

полон (1570) полонені (2267) Лубінець Дмитро (602)


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Цивільні - то не полонені ,то - заручники в терористів. І потрібно це почать правильно називать
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23.02.2023 09:45 Відповісти
Там біля трьох тисяч було тільки оборонців Маріуполя. І це без морпіхів які здалися раніше разом з комбатом Баранюком
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23.02.2023 09:57 Відповісти
По вашому виходить,що морпіхи,-не оборонці.Другий сорт.
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23.02.2023 10:05 Відповісти
Там ''Азовців'' більше двох тисяч, яких здала в полон ''зелена влада''!
Зрештою якщо незнаєш що сказати то навіщо взагалі вилазити на люди і відкривати рот!
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23.02.2023 10:00 Відповісти
Реальные цифры нам не скажут никогда, даже после окончания войны
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23.02.2023 10:03 Відповісти
Це реальна цифра.
Озвучена з іншого джерела.Десь два місяці тому,-біля трьох з половиною тисяч.
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23.02.2023 10:08 Відповісти
Лубінець цим підтвердив, що з його офісу кількість українських військовополонених не оприлюднювали. Але це не означає, що Вербицька пургу пргнала.
Мене тут зебіли свого часу збиралися щеняти за те, коли я на підставі даних https://t.me/tZEinform tZEinform доводив, що наших воїнів ЗСУ в полоні вдвіччі більше, ніж ми утримуємо касапів... Де ви, брехунцізебіли?
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23.02.2023 15:02 Відповісти
 
 