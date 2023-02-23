УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10880 відвідувачів онлайн
Новини
347 3

"Призупинення" Росією участі в договорі про скорочення ядерних озброєнь є новим елементом тиску, - прем’єрка Литви Шимоніте

шимоніте

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що "призупинення" Росією участі в договорі New START про скорочення ядерних озброєнь є "трюком Москви для посилення тиску".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У Путіна є звичка використовувати такі хитрощі, щоб посилити тиск. І в цьому немає великого сюрпризу", – сказала глава уряду.

Шимоніте закликає до збільшення сил НАТО на східному фланзі, а також збільшення інвестицій у протиповітряну оборону, щоб це було фактом стримування для Росії.

"Потрібно збільшити військову присутність на східному фланзі від батальйону до бригади", - пояснила вона.

Прем'єрка також закликала союзників збільшити військову підтримку України.

"Країни в цьому регіоні, звичайно, змінили своє ставлення або значно збільшили свої витрати на оборону та безпеку після вторгнення до Криму і продовжують це робити останніми роками, тому наші витрати на оборону становитимуть приблизно від 2,5% до 3% ВВП цього року", – сказала вона.

Читайте також: Вашингтон не знає справжніх намірів Путіна, але навряд чи в його інтересах починати гонку ядерних озброєнь, - Пентагон

Автор: 

Литва (2415) путін володимир (23881) росія (65415) ядерна безпека (565) Шимоніте Інґріда (59)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.02.2023 10:06 Відповісти
як на мій погляд,в ЄС тільки но Литва та Польща з головою дружить...
показати весь коментар
23.02.2023 10:08 Відповісти
Хтось вірив московії, що вони виконували той договір? Якраз договір виконувала США, а московити робили свою справу стільки, скільки в них було можливостей і грошей. Сьогодні хоч США вивільнені щось виконувати і хай розвивають своє озброєння, бо як показує практика, тільки вони можуть втихомирити дурного хворого на голову нашого сусіда.
показати весь коментар
23.02.2023 10:46 Відповісти
 
 