"Призупинення" Росією участі в договорі про скорочення ядерних озброєнь є новим елементом тиску, - прем’єрка Литви Шимоніте

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що "призупинення" Росією участі в договорі New START про скорочення ядерних озброєнь є "трюком Москви для посилення тиску".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У Путіна є звичка використовувати такі хитрощі, щоб посилити тиск. І в цьому немає великого сюрпризу", – сказала глава уряду.

Шимоніте закликає до збільшення сил НАТО на східному фланзі, а також збільшення інвестицій у протиповітряну оборону, щоб це було фактом стримування для Росії.

"Потрібно збільшити військову присутність на східному фланзі від батальйону до бригади", - пояснила вона.

Прем'єрка також закликала союзників збільшити військову підтримку України.

"Країни в цьому регіоні, звичайно, змінили своє ставлення або значно збільшили свої витрати на оборону та безпеку після вторгнення до Криму і продовжують це робити останніми роками, тому наші витрати на оборону становитимуть приблизно від 2,5% до 3% ВВП цього року", – сказала вона.

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