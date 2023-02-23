"Призупинення" Росією участі в договорі про скорочення ядерних озброєнь є новим елементом тиску, - прем’єрка Литви Шимоніте
Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що "призупинення" Росією участі в договорі New START про скорочення ядерних озброєнь є "трюком Москви для посилення тиску".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"У Путіна є звичка використовувати такі хитрощі, щоб посилити тиск. І в цьому немає великого сюрпризу", – сказала глава уряду.
Шимоніте закликає до збільшення сил НАТО на східному фланзі, а також збільшення інвестицій у протиповітряну оборону, щоб це було фактом стримування для Росії.
"Потрібно збільшити військову присутність на східному фланзі від батальйону до бригади", - пояснила вона.
Прем'єрка також закликала союзників збільшити військову підтримку України.
"Країни в цьому регіоні, звичайно, змінили своє ставлення або значно збільшили свої витрати на оборону та безпеку після вторгнення до Криму і продовжують це робити останніми роками, тому наші витрати на оборону становитимуть приблизно від 2,5% до 3% ВВП цього року", – сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль