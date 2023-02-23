У МЗС відповіли Сійярто: Угорщина не в тій позиції, щоб вирішувати питання мирних переговорів

У Міністерстві закордонних справ прокоментували заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто та закликали припинити підігрувати Росії.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Угорський міністр закордонних справ міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігрувати Росії. Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України. Угорщина знаходиться не в тій позиції, аби вирішувати, коли мають починатися мирні переговори. Будапешт мав можливість допомогти вибороти мир в Україні та Європі, але став на іншу сторону історії", - наголосив він.

За словами Ніколенка, якщо Петер Сійярто так дійсно піклується про якнайшвидше завершення війни, то є порада: перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави.

"В Словаччині чудово розуміють нинішні загрози в Європі. Упевнені, що наші словацькі колеги змогли би дати кілька мудрих порад", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав до прямих переговорів президентів США і Росії для якнайшвидшого закінчення війни в Україні.

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