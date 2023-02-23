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Новини Війна
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У МЗС відповіли Сійярто: Угорщина не в тій позиції, щоб вирішувати питання мирних переговорів

сійярто

У Міністерстві закордонних справ прокоментували заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто та закликали припинити підігрувати Росії.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Угорський міністр закордонних справ міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігрувати Росії. Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України. Угорщина знаходиться не в тій позиції, аби вирішувати, коли мають починатися мирні переговори. Будапешт мав можливість допомогти вибороти мир в Україні та Європі, але став на іншу сторону історії", - наголосив він.

За словами Ніколенка, якщо Петер Сійярто так дійсно піклується про якнайшвидше завершення війни, то є порада: перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави.

"В Словаччині чудово розуміють нинішні загрози в Європі. Упевнені, що наші словацькі колеги змогли би дати кілька мудрих порад", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав до прямих переговорів президентів США і Росії для якнайшвидшого закінчення війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про ядерний шантаж Путіна: Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству

Автор: 

Байден Джо (2889) Угорщина (2295) МЗС (4141) путін володимир (23881) Сійярто Петер (356) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+25
Скільки ж під@рів сховалися за нашими спинами й мріють про наші території.
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23.02.2023 10:37
+21
закрити на..уй газогони та нафтопроводи до угорщини на ремонт до закінчення війни

расія не зможе заробляти і орбани тихіше стануть
абсурд якийсь....війна, а одні підори іншим постачають ресурси через нашу територію
у нас є президент?!
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23.02.2023 10:41
+18
В нормальних країнах , типу Ізраїля, Сіярто та Орбана вже б кваліфікували як ворогів держави. Чому при Бурбі наші хлопчики з ГУР знищували ватажків ворогів , типу Гіві, Моторолла та інш. а при Буданові ГУР нічого не робить. . , крім того що займається тіктотерством.
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23.02.2023 10:48
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Скільки ж під@рів сховалися за нашими спинами й мріють про наші території.
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23.02.2023 10:37 Відповісти
Скільки?
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23.02.2023 10:48 Відповісти
Добре, не переймайся, я тобі допоможу і порахую замість тебе. Відповідь: одна Угорщина
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23.02.2023 13:48 Відповісти
окрім лаптєстану.
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23.02.2023 15:04 Відповісти
В нормальних країнах , типу Ізраїля, Сіярто та Орбана вже б кваліфікували як ворогів держави. Чому при Бурбі наші хлопчики з ГУР знищували ватажків ворогів , типу Гіві, Моторолла та інш. а при Буданові ГУР нічого не робить. . , крім того що займається тіктотерством.
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23.02.2023 10:48 Відповісти
позиция воняющих цыган одна № 69 орбан и сиятро вместе с ****** друг дружку отлизывают и смоктают...
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23.02.2023 11:59 Відповісти
закрити на..уй газогони та нафтопроводи до угорщини на ремонт до закінчення війни

расія не зможе заробляти і орбани тихіше стануть
абсурд якийсь....війна, а одні підори іншим постачають ресурси через нашу територію
у нас є президент?!
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23.02.2023 10:41 Відповісти
Україна повністю залежить від фінансування та зброї Заходу. Думаєте вони будуть нас підтримувати, якщо ми почнемо створювати їм такі проблеми? Простіше буде здати Україну кацапам, а ті відкриють трубу.
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23.02.2023 10:44 Відповісти
Єрмак 😭
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23.02.2023 11:00 Відповісти
В Угорщині при владі група недолюдей, які безнадійно сподіваються побачити Закарпаття у складі своєї країни. Вони мілкі опущені проращистські придурки і будуть за це сидіти, Угорщину не виключають із ЄС тільки тому що потім простіше буде судити цих політичних злочиинців коли вони будуть в межах юрисдикції Євросоюзу
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23.02.2023 10:43 Відповісти
Механізму виключення країни з ЄС - не існує, лише вихід за власним бажанням.
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23.02.2023 10:45 Відповісти
Все тече, все змінюється.
Будь-який механізм можна створити.
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23.02.2023 10:57 Відповісти
Не тільки Закарпаття, а й половину хорватії і всю Словаччину
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23.02.2023 10:48 Відповісти
А такожрумунську Трансільванію.
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23.02.2023 11:20 Відповісти
только у голосраких мадяров армии как кот наплакал,так что соседям можно не париться
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23.02.2023 11:36 Відповісти
а Україні доводиться паритися, бо ми своєчасно не вступили до НАТО...
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23.02.2023 15:05 Відповісти
А самі що не в змозі дати пару "порад" ??? Шобло звикло ,що за них все роблять і з усім розбираються інші, а вони тільки піаряться і знімать героїчні відосики.
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23.02.2023 10:43 Відповісти
Декілька років назад нашому уряду більше не було чим зайнятись, під час війни, як заборонити викладання угорською в українських школах. До того нормальне співіснування з мадярами, привело до влади в Угорщині цей довбаний " *****", і тепер маємо гудза на сраці.
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23.02.2023 10:47 Відповісти
В державних школах - так. І це правильно, бо єдина державна мова в Україні - українська. А якщо діаспора хоче вчити дітей рідної мови, то най створюють власним коштом такі школи (недільні, церковні чи ще які). Чи ви думаєте, що в Угорщині (чи будь-якій іншій країні) є державні школи з викладанням українською?
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23.02.2023 10:57 Відповісти
Формально, це так. Але треба бути трохи мудрішими в дипломатичних питаннях і не спішити приймати рішення, знаючи про болючі місця сусідів, яких коли що не так тягне до правого радикалізму.
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23.02.2023 11:37 Відповісти
Дивлюсь, гуглтранслейт все краще і краще справляється з перекладами, так, таваріщ старший лєйтєнант? Вже майже нема пекельних борошн... але все одно орківськими портянками від тебе тхне за кілометр, мишебрат ******************.
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23.02.2023 11:01 Відповісти
Вот счяс абідно било, бо таваріщєм старшим лєйтєнантом я був з 1995 по 1998 рік. Недопрацьовуєш, Стасік. Підписники розбіжаться. А якщо тхне, спробуй помитися.
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23.02.2023 11:30 Відповісти
"*****" при владі вже років 15...
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23.02.2023 11:03 Відповісти
не *****, а фідес. ***** також ще та наволоч, але вони нині в опозиції.
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23.02.2023 15:07 Відповісти
Орбан - це партія "фідес". *****" ніколи не мав влади в мад'ярів, лише в опозиції був і є. В тебе, касап, нездала методичка; попроси в начальства з виправленими помилками.
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23.02.2023 15:09 Відповісти
мадяри стоять в позі "раком" перед касабами і тужаться шось квакати
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23.02.2023 10:47 Відповісти
***** бумає шо він огого *****, а на самому ділі то просто маленький *****...
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23.02.2023 10:50 Відповісти
Другими словами - *****, ану в***** у будку!
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23.02.2023 10:56 Відповісти
"елітних" пітухів ваґнерів тільки лінивий ще вбивав...
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23.02.2023 10:57 Відповісти
"не"
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23.02.2023 11:02 Відповісти
"...якщо Петер Сійярто так дійсно піклується про якнайшвидше завершення війни, то є порада: перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави..."

Це так дипломатично послали сіярто "за корабльом"...
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23.02.2023 11:07 Відповісти
...за сколько эта тварь куплена рюзканскими мокшами??? ЕС обязан судить таких...
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23.02.2023 11:12 Відповісти
Насчет ответа иобику, мол, коротко и ясно - от того прекрасно.
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23.02.2023 11:50 Відповісти
ЗЫ... скреповые, если вы хоть шо-та соображаете... Пример какого предложения вам выше представлен... Тока не говорите , шо вы - тупые. Ща посмотрю на обилие ответов от ольгинских... И так, ольга*ки, фас... И не брешите, шо вы не сидите на этой ветке.
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23.02.2023 11:54 Відповісти
https://azertag.az/ru/xeber/V_Vengrii_sostoyalos_otkrytie_ocherednogo_obshchetyurkskogo_festivalya_Kurultai-2252312 В Венгрии состоялось открытие очередного фестиваля "Великий Туран"... - AZERTAC . Вот и не удивительно , шо во времена СЭВовских сношений трансильванские инженеры-венгры, попавшие в Сибирь для помощи в строительстве ГЭС, отказались от переводчиков из Москвы, бо местную рабсилу они понимали на 80%. Это вы нигде не прочтете. Это мне поведал один трансильванский румын -этничный венгр. Его друг был тем нженером-венгром. Далее, мой товарищ-трансильванец, помогал в возведении криворожского обогатительного комбината, говорил, шо как-то проезжая по касательной Кременчуг, остановился возле базара у дороги, кофе попить. Возле его машины припарковались цыганские подводы. Дык, говор украинских цыган уже он понимал, бо цыгане трындели по-мадьярски.
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23.02.2023 12:16 Відповісти
Бг-ггг... скреповые тормозят...ХЕХ...
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23.02.2023 12:17 Відповісти
.

нагадую про гнид ще бiльших, нiж Фiдес, з якого гнида орбан.

В Венгрии экс-депутата Европарламента заочно приговорили к пяти годам за шпионаж в пользу рассеи

Верховный суд Венгрии признал экс-депутата Европарламента от венгерской националистической партии «******» («За лучшую Венгрию») Белу Ковача виновным в шпионаже в пользу россии.
Его также обвиняют в мошенничестве с бюджетом и подделке личных документов. Суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения, а также на десять лет запретил участие в общественных делах, сообщает портал https://mandiner.hu/cikk/20220926_kovacs_bela_jobbik_itelet_kuria_kemkedes Mandiner .

Уточняется, что господин Ковач сейчас проживает на москве.

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23.02.2023 12:29 Відповісти
Бруднодупий мад'яр, в черговий раз, смоктанув по-повній.
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23.02.2023 13:22 Відповісти
гарна відповідь мзс
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23.02.2023 13:31 Відповісти
 
 