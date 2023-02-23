У МЗС відповіли Сійярто: Угорщина не в тій позиції, щоб вирішувати питання мирних переговорів
У Міністерстві закордонних справ прокоментували заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто та закликали припинити підігрувати Росії.
Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Угорський міністр закордонних справ міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігрувати Росії. Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України. Угорщина знаходиться не в тій позиції, аби вирішувати, коли мають починатися мирні переговори. Будапешт мав можливість допомогти вибороти мир в Україні та Європі, але став на іншу сторону історії", - наголосив він.
За словами Ніколенка, якщо Петер Сійярто так дійсно піклується про якнайшвидше завершення війни, то є порада: перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави.
"В Словаччині чудово розуміють нинішні загрози в Європі. Упевнені, що наші словацькі колеги змогли би дати кілька мудрих порад", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав до прямих переговорів президентів США і Росії для якнайшвидшого закінчення війни в Україні.
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расія не зможе заробляти і орбани тихіше стануть
абсурд якийсь....війна, а одні підори іншим постачають ресурси через нашу територію
у нас є президент?!
Будь-який механізм можна створити.
Це так дипломатично послали сіярто "за корабльом"...
нагадую про гнид ще бiльших, нiж Фiдес, з якого гнида орбан.
В Венгрии экс-депутата Европарламента заочно приговорили к пяти годам за шпионаж в пользу рассеи
Верховный суд Венгрии признал экс-депутата Европарламента от венгерской националистической партии «******» («За лучшую Венгрию») Белу Ковача виновным в шпионаже в пользу россии.
Его также обвиняют в мошенничестве с бюджетом и подделке личных документов. Суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения, а также на десять лет запретил участие в общественных делах, сообщает портал https://mandiner.hu/cikk/20220926_kovacs_bela_jobbik_itelet_kuria_kemkedes Mandiner .
Уточняется, что господин Ковач сейчас проживает на москве.