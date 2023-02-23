У Харкові зведуть два мікрорайони для людей, житло яких знищене війною
У Харкові планують збудувати два нові мікрорайони для містян, які втратили житло через обстріли росіян.
Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, відновленню в місті не підлягають 500 будинків.
Терехов каже, що в Харкові планують будівництво двох мікрорайонів загальною площею 700 га. Один з них буде розташований в районі ст. м. "Барабашово", інший - на поки що не забудованих земельних ділянках Північної Салтівки.
"Будуватимемо нові будинки, школи, дитсадки. На нас чекає дуже важка робота, але ми впораємося. Щодо розбирання пошкоджених будинків - зволікати не будемо. Але ми повинні пройти усі процедурні моменти. Дуже хочу, щоб це було навесні", - сказав Терехов.
Топ коментарі
+11 Алекс Мышкевич
показати весь коментар23.02.2023 10:59
+9 Alex Sav #513490
показати весь коментар23.02.2023 10:55
+5 SabakaBarabaka Yo #524041
показати весь коментар23.02.2023 10:58
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Хай купують житло там, де хотять.
Багато хто не хоче повертатись під рашиську артилерію
Знову пішов распіл
На гроші треба ставити міжнародних ревізорів
Збудуйте два нових містечка у Львівській області
Лавры зеленых дорожных строителей-воров не дают покоя местным властям
Не з талантами ЗЄлєнського реалізувати ці можливості
Одне діло було б щось будувати в районі Пісочина, і то сумнівно.