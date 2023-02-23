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Новини
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У Харкові зведуть два мікрорайони для людей, житло яких знищене війною

харків,руйнування

У Харкові планують збудувати два нові мікрорайони для містян, які втратили житло через обстріли росіян.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відновленню в місті не підлягають 500 будинків.

Терехов каже, що в Харкові планують будівництво двох мікрорайонів загальною площею 700 га. Один з них буде розташований в районі ст. м. "Барабашово", інший - на поки що не забудованих земельних ділянках Північної Салтівки.

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"Будуватимемо нові будинки, школи, дитсадки. На нас чекає дуже важка робота, але ми впораємося. Щодо розбирання пошкоджених будинків - зволікати не будемо. Але ми повинні пройти усі процедурні моменти. Дуже хочу, щоб це було навесні", - сказав Терехов.

Автор: 

житло (1074) Харків (5635) Терехов Ігор (311) відбудова (359) руйнування (257)


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Топ коментарі
+11
Дайте людям компенсацію.
Хай купують житло там, де хотять.
Багато хто не хоче повертатись під рашиську артилерію

Знову пішов распіл

На гроші треба ставити міжнародних ревізорів
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23.02.2023 10:59
+9
там кожен день шмаляють-для чого зводити ? щоб бабло списувати? сюр
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23.02.2023 10:55
+5
пилите, Шура. они золотые.
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23.02.2023 10:58
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там кожен день шмаляють-для чого зводити ? щоб бабло списувати? сюр
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23.02.2023 10:55 Відповісти
👏👍👋
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23.02.2023 10:55 Відповісти
пилите, Шура. они золотые.
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23.02.2023 10:58 Відповісти
Дайте людям компенсацію.
Хай купують житло там, де хотять.
Багато хто не хоче повертатись під рашиську артилерію

Знову пішов распіл

На гроші треба ставити міжнародних ревізорів
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23.02.2023 10:59 Відповісти
пусть рыночную цену от метража выплатят и все.... люди сами решат...
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23.02.2023 11:30 Відповісти
ЩАС ТАМ ЖИЛСТРОЙ НАСТРОИТ, єто будет піздец)
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23.02.2023 11:23 Відповісти
По новому будівельному бєспрєдєльному закону ЗЄльоних
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23.02.2023 11:25 Відповісти
Навіщо відбудовувати українську Хайфу біля православного Хамасу?

Збудуйте два нових містечка у Львівській області
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23.02.2023 11:24 Відповісти
Якщо ж дійсно щось там і будувати (от тільки нафіга?), то хача б на західних околицях в районі Мерефи. Хоча впринципі туди кацапи зможуть чимось більш дальнобійним дістати
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23.02.2023 11:25 Відповісти
Ну да можно построить из говна и палок а бюджет освоить как из мрамора и гранита-всеравно большая вероятность что бом будет разрушен. Какое может быть капитальное строительство в прифронтовом городе? Максимум-это восстановление не сильно разрушенных домов.
Лавры зеленых дорожных строителей-воров не дают покоя местным властям
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23.02.2023 11:25 Відповісти
Війна дала нам унікальний шанс змінити демографічні процеси на користь Західної України і взагалі перемішати Схід та Захід по населенню щоб не було ніякого сепаратизму

Не з талантами ЗЄлєнського реалізувати ці можливості
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23.02.2023 11:29 Відповісти
воно хоче будувати на Салтівці де кожен день прилітає. Це не дурень, це злочинець!
Одне діло було б щось будувати в районі Пісочина, і то сумнівно.
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23.02.2023 11:48 Відповісти
Откуда инфа, поделитесь, очень интересно как жителю Салтовки......
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23.02.2023 13:36 Відповісти
Опять деньги отмоет Терехов через свои фирмы, будет как и с зоопарком
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24.02.2023 11:36 Відповісти
 
 