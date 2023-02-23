Росіяни обстріляли Куп’янський район, є влучання в адміністративну будівлю, поранено чоловіка. Під завалами щонайменше 2 особи, - ОВА
Російські загарбники сьогодні обстріляли Куп’янський район Харківщини.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти вдарили сьогодні і по Куп‘янському району. Попередньо, ракетою С-300. Є влучання в адміністративну будівлю. Поранення отримав цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею.
Під завалами наразі перебувають мінімум двоє людей. На місці працюють всі рятувальні служби. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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