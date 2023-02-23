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Греція не передаватиме Україні ЗРК С-300, бо це може послабити її оборону, - міністр оборони Панайотопулос

с300,с-300

Греція не буде передавати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, оскільки це може послабити її власну оборону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос.

Міністра пояснив, що системи С-300 були закуплені Грецією з конкретних причин, і поки вони існують, країна не може передати озброєння.

"Вони були куплені та прибули до Греції з конкретних причин, і поки ці причини існують, ми не погоджуватимемося на будь-яке послаблення нашої оборонної системи", - сказав Панайотопулос.

При цьому він уточнив, що підтримка російських систем стає дедалі складнішою.

"Якщо ми дійдемо до моменту, коли неможливо підтримувати ці системи: ми або вирішимо проблему підтримки, або замінимо їх. Ми до цього ще не дійшли", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греція готова надати Україні С-300, якщо США розмістять ЗРК Patriot на Криті, - міністр оборони Панайотопулос

Автор: 

Греція (602) Україна (5921) ЗРК (207)


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Топ коментарі
+8
Але вони мають рацію, поки Туреччина загрожує.
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23.02.2023 11:59
+8
в Греції "заморожений" конфлікт з Туреччиною. Тому я їх зовсім не засуджую, вони і так багато чого передали - БМП наприклад. Для маленької країни яка постійно на дотаціях ЕС і так добре. Ердоган, ворог Греції, нам нічого не передав, чи інакше?
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23.02.2023 12:45
+6
Ахілес в могилі перевертається від таких сцикливих заяв нинішніх Греків
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23.02.2023 11:55
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Не пзди так, папандопуло.
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23.02.2023 11:53 Відповісти
Попанапопуліз.
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23.02.2023 19:31 Відповісти
Ахілес в могилі перевертається від таких сцикливих заяв нинішніх Греків
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23.02.2023 11:55 Відповісти
Але вони мають рацію, поки Туреччина загрожує.
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23.02.2023 11:59 Відповісти
ну ладно,нехай
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23.02.2023 12:00 Відповісти
Ці дві країни входять в НАТО. Яка загроза?
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23.02.2023 12:19 Відповісти
Вони досі не поділили землі. І це не новина.
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23.02.2023 12:36 Відповісти
На какую часть Греции претендует Турция? Вопрос в целях повышения образованности.
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23.02.2023 14:00 Відповісти
От Турции
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23.02.2023 12:37 Відповісти
Турки і грекі по-різному трактують, де саме між островами Егейського моря пролягає кордон між їхніми державами. "Загроза" полягає у тому, що майже регулярно літаки обох країни "порушують" ті кордини під час патрулювання і сповіщають про це. ППО при цьому не застосовується
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23.02.2023 13:03 Відповісти
Сиртаки їм вже не допомагає
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23.02.2023 12:01 Відповісти
в Греції "заморожений" конфлікт з Туреччиною. Тому я їх зовсім не засуджую, вони і так багато чого передали - БМП наприклад. Для маленької країни яка постійно на дотаціях ЕС і так добре. Ердоган, ворог Греції, нам нічого не передав, чи інакше?
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23.02.2023 12:45 Відповісти
не вдалося петріот вициганити за вшиві с-300, ось і результат... але задля справедливості вони реально в небезпеці через туреччину
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23.02.2023 12:01 Відповісти
хай заржавіє та згниє..Панайотопулос
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23.02.2023 12:10 Відповісти
Всі країни, що поставляють Україні зброю, тим самим послаблюють свою оборону.
Тільки греки згідні поставляти Україні зброю тільки так, щоб тим самим посилити свою оборону - наприклад надати Україні 19 БМП1 взамін 25 Мардерів і хвалитися, що поставили аж 19 БМП1 "з доброї волі", а не 11.
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23.02.2023 12:18 Відповісти
Що значить "Тільки греки згідні поставляти Україні зброю тільки так, щоб тим самим посилити свою оборону"? Як мінімум словаки абсолютно нічого Україні безкоштовно не надали, все бартером, який оплачували США. Тому кивати в сторону греків, так собі ідея, тим паче, що в них дійсно конфлікт з Туреччиною.
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23.02.2023 12:34 Відповісти
" все бартером, який оплачували США"

Бартер Словаччині був тільки за С-300.
Який бантер Словаччина отримала за поставлені нам САУ Zuzanna? НІякого? А за поставлені Україні танки?
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23.02.2023 12:54 Відповісти
****** номер два.
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23.02.2023 12:43 Відповісти
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23.02.2023 13:12 Відповісти
Опасается от возможного замеса с Турцией, если Эрдоган вдруг открыто переметнётся в лагерь **************.
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23.02.2023 13:18 Відповісти
Ну Ердогану гарненько "підісрав" землетрус, йому зараз не до Греції.
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23.02.2023 14:16 Відповісти
Не беда, нам дают получше системы
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23.02.2023 14:06 Відповісти
А у них що, їх два?
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23.02.2023 16:36 Відповісти
 
 