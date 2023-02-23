Греція не передаватиме Україні ЗРК С-300, бо це може послабити її оборону, - міністр оборони Панайотопулос

Греція не буде передавати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, оскільки це може послабити її власну оборону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос.

Міністра пояснив, що системи С-300 були закуплені Грецією з конкретних причин, і поки вони існують, країна не може передати озброєння.

"Вони були куплені та прибули до Греції з конкретних причин, і поки ці причини існують, ми не погоджуватимемося на будь-яке послаблення нашої оборонної системи", - сказав Панайотопулос.

При цьому він уточнив, що підтримка російських систем стає дедалі складнішою.

"Якщо ми дійдемо до моменту, коли неможливо підтримувати ці системи: ми або вирішимо проблему підтримки, або замінимо їх. Ми до цього ще не дійшли", - сказав міністр.

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