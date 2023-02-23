Росія не переможе у цій війні. Уся Іспанія з Україною, - прем’єр Санчес

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який наразі перебуває з візитом в Україні, заявив, що Росія не переможе у війні.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Буча та Ірпінь показують рани та шрами путінського варварства. Росія не переможе у цій війні. Уся Іспанія з Україною", - наголосив він.

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