УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10600 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 337 11

Росія не переможе у цій війні. Уся Іспанія з Україною, - прем’єр Санчес

санчес

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який наразі перебуває з візитом в Україні, заявив, що Росія не переможе у війні.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Буча та Ірпінь показують рани та шрами путінського варварства. Росія не переможе у цій війні. Уся Іспанія з Україною", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Києва прибув прем’єр-міністр Іспанії Санчес

Автор: 

Іспанія (914) Санчес Педро (58)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Дякуєм усім іспанцям , уряду особливо ! Но пасаран ! Україна переможе! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
23.02.2023 12:04
+7
Щиро дякумо, друзі.
показати весь коментар
23.02.2023 12:32
+6
Ти не знаєш цього прислів"я.
показати весь коментар
23.02.2023 12:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуєм усім іспанцям , уряду особливо ! Но пасаран ! Україна переможе! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
23.02.2023 12:04 Відповісти
заявив, що Росія не переможе у війні. Джерело:

Сильна заява!
показати весь коментар
23.02.2023 12:21 Відповісти
Даите більше танків -- з 210 дають 10 -- по сериозному треба навпаки -- а то на тобі БОЖЕ шо мені не гоже .
показати весь коментар
23.02.2023 12:07 Відповісти
Ти не знаєш цього прислів"я.
показати весь коментар
23.02.2023 12:16 Відповісти
А як .
показати весь коментар
23.02.2023 12:18 Відповісти
"На тобі НЕБОЖЕ".Ну а хто це-гугель в поміч.
показати весь коментар
23.02.2023 14:20 Відповісти
Щиро дякумо, друзі.
показати весь коментар
23.02.2023 12:32 Відповісти
No pasaran.
показати весь коментар
23.02.2023 12:45 Відповісти
Десь там у сонячній Іспанії переховується кацапський пропагандон шМарій.

Чому влада Іспанії нічого з цим поцом не робить?
показати весь коментар
23.02.2023 13:11 Відповісти
Цей хлопець володіє іспанською. Може він якось маякне і латиносам, що нам потрібні снаряди і вони поділяться з нам своїми запасами. Вони гроші *******, а американці у боргу не залишаться і ще може якихось гарячих мачо можна запросити разом мочити рашистів
показати весь коментар
23.02.2023 14:28 Відповісти
За всю Іспанію. А чого ж це в Гішпанії українських патріотів називають нацистами? Як приклад футболіст Роман Зозуля. А чого це в цій же країні скасовують виставку фотографа Ореста з Азовсталі?
показати весь коментар
23.02.2023 16:00 Відповісти
 
 