Росія не переможе у цій війні. Уся Іспанія з Україною, - прем’єр Санчес
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який наразі перебуває з візитом в Україні, заявив, що Росія не переможе у війні.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Буча та Ірпінь показують рани та шрами путінського варварства. Росія не переможе у цій війні. Уся Іспанія з Україною", - наголосив він.
Топ коментарі
+14 Игорь Гопта
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+7 Чайка Київ
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Сильна заява!
Чому влада Іспанії нічого з цим поцом не робить?