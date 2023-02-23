Війна відкинула Україну в питаннях бідності на 15 років назад, - Світовий банк

Повномасштабне російське вторгнення відкинуло Україну на 15 років назад у питаннях бідності. За межею бідності опинилися ще 8 млн українців.

Про це регіональний директор Світового банку Аруп Банерджі заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вторгнення в Україну - це трагедія, яка має серйозні людські та економічні наслідки. За нашими оцінками, за межею бідності опинилися ще 8 млн українців, порівняно з довоєнним періодом. Тобто, країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності", - сказав він.

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Банерджі припустив, що ситуація могла бути ще гіршою, якби не довоєнні реформи.

"Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності, із захистом найбільш вразливих верств населення. Прикладом цього є здатність влади підтримувати найважливішу соціальну допомогу і пенсійні виплати, навіть попри війну", - сказав він.

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