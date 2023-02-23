Війна відкинула Україну в питаннях бідності на 15 років назад, - Світовий банк
Повномасштабне російське вторгнення відкинуло Україну на 15 років назад у питаннях бідності. За межею бідності опинилися ще 8 млн українців.
Про це регіональний директор Світового банку Аруп Банерджі заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вторгнення в Україну - це трагедія, яка має серйозні людські та економічні наслідки. За нашими оцінками, за межею бідності опинилися ще 8 млн українців, порівняно з довоєнним періодом. Тобто, країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності", - сказав він.
Банерджі припустив, що ситуація могла бути ще гіршою, якби не довоєнні реформи.
"Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності, із захистом найбільш вразливих верств населення. Прикладом цього є здатність влади підтримувати найважливішу соціальну допомогу і пенсійні виплати, навіть попри війну", - сказав він.
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2. Какие, нахрен " довоєнні реформи" ?
С таким успехом можно и сейчас в БістроЗайм какой-то пойти, взять денег и гужбенить неделю.
Или юаней ?
Ведь выгодно же по твоей теории
а почему ?
у рассеи и кетая нет возможности свои купюры для большего веса опылить свинцом ?
Попробуй свой текст выразить одним предложениемю
Хоч, я дам ссылку на 124 диссертации по финансам ?
Навчайся, або мовчи виглядатимешь розумником.
23.02.2023
Загальна сума збитків завданих державі групою "Приват" Ігоря Коломойського під час управління державними долями в ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" складає за попередніми даними аудиту 5.098 млрд. гривен.
При цьому співучасник Зеленського по "Делаверському процесу", підсанкційний і позбавлений громадянства Коломойський за останніх три місяці 8 (!) разів перетинав кордон України на в'їзд і виїзд.
Нагадаю-Україна єдина країна в Європі, де діє РЕГРЕСИВНИЙ податок.
Це коли чим більше доходи, тим менше платиш.
Рай для олігархів-заповідник лохів.
У нас бідний платить У РАЗИ більше відносно свого доходу, ніж багатий.
По податковим законам ми займаємо почесне місце серед найдебільніших країн чорної Африки...
Я маю на увазі звичні зарплати , нас відкинув Янукович в 2010 році назад на років 15
криза жовтня 2008 року
Криза стала тому що на руках у людей було купа валютних кредитів.
Рейтинг нових підпільних мільйонерів:
1. Найбагатші - це всі ті митники, які отримують щодня десятки тисяч доларів від втікачів.
2. Злочинці в медичних халатах, що пачками щодня виписують липові діагнози про тимчасову непридатність.
3. Окремо слід виділити персонажів які мали та мають доступ до коштовних гуманітарних вантажів, це наприклад коли хтось відправляє в Україну 5 дорогих потужних генераторів а тут рапортують що отримали чотири.
4. Непогано заробили на ввозі автомобілів без мита
І це тільки частина "великих можливостей" під час великої війни...
Тільки одна институция в державі працює
як швейцарський годинник ЗСУ та інші воюючи підрозділи
А в Нулевых в Украине уровень жизни был гораздо выше, чем сейчас. Как раз с конца Нулевых этот уровень непрерывно снижался, а после 2014 года вообще полетел вниз как гиря с балкона. Сейчас нищета и мрак, как в самые ужасные часы Девяностых. Правда тогда хотя бы войны не было.