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Війна відкинула Україну в питаннях бідності на 15 років назад, - Світовий банк

деньги,бедность,копейки,минимум,прожиточный

Повномасштабне російське вторгнення відкинуло Україну на 15 років назад у питаннях бідності. За межею бідності опинилися ще 8 млн українців.

Про це регіональний директор Світового банку Аруп Банерджі заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вторгнення в Україну - це трагедія, яка має серйозні людські та економічні наслідки. За нашими оцінками, за межею бідності опинилися ще 8 млн українців, порівняно з довоєнним періодом. Тобто, країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності", - сказав він.

Читайте: Агентство Moody’s знизило рейтинг України. Подальший прогноз - стабільний

Банерджі припустив, що ситуація могла бути ще гіршою, якби не довоєнні реформи.

"Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності, із захистом найбільш вразливих верств населення. Прикладом цього є здатність влади підтримувати найважливішу соціальну допомогу і пенсійні виплати, навіть попри війну", - сказав він.

Також читайте: Росія через війну та санкції втратить $190 млрд до 2026 року, - Bloomberg

Автор: 

бідність (143) Світовий банк (819) економіка (931)


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Топ коментарі
+27
ситуація могла б бути кращою, якби не зелупа та його мародери
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23.02.2023 12:05
+21
На чолі всього і вся стоїть зелений недомірок.
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23.02.2023 12:09
+16
а зелені покидьки готуються тарифи підвищувати(ХОЧА ОБІЦЯЛИ ПІД ЧАС ВІЙНИ ЦЬОГО НЕ РОБИТИ),а начолі стоїть як завжди мутний тіп Арахамія
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23.02.2023 12:05
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Світовий банк и нацбанк - родственники по неадекватности.
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23.02.2023 12:03 Відповісти
1. Я в 2007 году жил зашибись.

2. Какие, нахрен " довоєнні реформи" ?
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23.02.2023 12:35 Відповісти
Люто плюсую. У меня тоже все было просто охрененно.
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23.02.2023 12:52 Відповісти
Ну так Юле по лярду баксов в месяц МВФ кредитов давало, чё ж не жить ?

С таким успехом можно и сейчас в БістроЗайм какой-то пойти, взять денег и гужбенить неделю.
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23.02.2023 12:57 Відповісти
Так весь мир жил. Потому и рэпнула эта вся система. Напечатанные доллары нужно куда-то девать. Лучший способ - дать их взаймы на много лет, избежав таким образом обесценивания.
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23.02.2023 13:05 Відповісти
А чё рублей нельзя напечатать триста тонн ?

Или юаней ?

Ведь выгодно же по твоей теории
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23.02.2023 13:36 Відповісти
Можно. Но кому они нужны?
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23.02.2023 13:37 Відповісти
то есть ценность у доллара, рубля и юаня немножко разная ?

а почему ?
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23.02.2023 13:38 Відповісти
Потому что, наверное, федеральные резервы США немножко поболее обеспечивают весом свои напечатанные фантики, не? Тем более, что рубль - не СКВ. Юань тоже с огромным натягом. Плюс, стабильность экономики. Кто же в здравом уме будет держать капита в рублях?
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23.02.2023 13:43 Відповісти
США немножко поболее обеспечивают весом свои напечатанные фантики

у рассеи и кетая нет возможности свои купюры для большего веса опылить свинцом ?
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23.02.2023 18:45 Відповісти
Разве что таким способом.
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23.02.2023 19:01 Відповісти
И даже после этого они не перестанут быть никому не нужными, кроме самих россиян и китайцев и то с большими оговорками. Вам, например, нужны рубли? А доллары?
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23.02.2023 19:07 Відповісти
Потому что по результатам двух мировых войн сдохли Бритнаская, Германская и российские империи, а островок стабильности кредитовал буквально все стороны, только и делая что наращивая строительство фабрик и заводов. Таким образом пала мировая валюта ввиде британского фунта, все должны были золото американцам, тем самым им и получилось натянуть бакс на глобус. После этого уход от золотого стандарта в качестве оценики ценности валюты и замена его на нефтедоллар. Вот и все, получилось что доллар стал мировой валютой номер один с возможностью безлимитного печатного станка, ибо от инфляции была защита ввиде размазывания зеленой массы по всему миру. Поэтому да, ценность у юаня и рубля к доллару "чуть-чуть" разная.
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23.02.2023 17:42 Відповісти
Если ты своему ребёнку не можешь объяснить то, чем ты занимаешься, значит ты врёшь...

Попробуй свой текст выразить одним предложениемю
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23.02.2023 18:42 Відповісти
Зачем? Что из написанного мной выше не было понято вами?
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23.02.2023 18:45 Відповісти
да я вообще не читал твою писанину.

Хоч, я дам ссылку на 124 диссертации по финансам ?
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23.02.2023 18:47 Відповісти
Зачем? Просто пойдешь и прочитаешь что я написал тебе по этому поводу, как у тебя будет время вот и все.
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23.02.2023 18:53 Відповісти
Великий историк, до твого відома Британська імперія не впала за ,,результатом світовиз війн".
Навчайся, або мовчи виглядатимешь розумником.
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24.02.2023 09:27 Відповісти
Да нет, именно тогда она и умерла. Немцы пототопили почти 70% ее флота, а американцы заменили фунт на доллар. Флот и международный фунт это то, на чем стояла мощь их империи. На этом собственно славные деньки для Британии были окончены и она уже полностью перешла в ранг сателитов США. Сегодня там из вкусного концерн BP и финансовый рынок Лондона. Лишь блеклая тень самой огромной империи на планете земля.
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24.02.2023 21:00 Відповісти
В 2007-му у Києві по вечорах у кафешках не було де сісти. Я це пам'ятаю. Підозрюю що так було у кожному більш менш великому місті.
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23.02.2023 14:20 Відповісти
ситуація могла б бути кращою, якби не зелупа та його мародери
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23.02.2023 12:05 Відповісти
Кто их выбрал?
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23.02.2023 13:29 Відповісти
той, кому насцяли в очі і тепер для них він херой боневтік
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23.02.2023 15:18 Відповісти
15 лет назад украина была стабильней и богаче чем в 2022-2023 я б и не против откатиться в тот период.
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23.02.2023 12:05 Відповісти
а еще моложе на 15 лет... 15 лет назад - это как раз перед кризисом 2009г
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23.02.2023 12:12 Відповісти
Ага, бабы были красивее, волоса ещё не выпали и хер стоял.
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23.02.2023 13:26 Відповісти
а зелені покидьки готуються тарифи підвищувати(ХОЧА ОБІЦЯЛИ ПІД ЧАС ВІЙНИ ЦЬОГО НЕ РОБИТИ),а начолі стоїть як завжди мутний тіп Арахамія
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23.02.2023 12:05 Відповісти
На чолі всього і вся стоїть зелений недомірок.
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23.02.2023 12:09 Відповісти
тряпчана напалечна лялька не може стояти на чолі чогось.
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23.02.2023 12:37 Відповісти
У неї в сраці рука *****.
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23.02.2023 12:41 Відповісти
Зелелёные це зрада... А кто их выбрал?
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23.02.2023 13:30 Відповісти
як хто?Зелебоби
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23.02.2023 13:32 Відповісти
Только беня и к. не сдвинулись с места. А если и сдвинулись, то далеко не в "бедную" сторону.
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23.02.2023 12:06 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
23.‎02.‎2023

Загальна сума збитків завданих державі групою "Приват" Ігоря Коломойського під час управління державними долями в ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" складає за попередніми даними аудиту 5.098 млрд. гривен.

При цьому співучасник Зеленського по "Делаверському процесу", підсанкційний і позбавлений громадянства Коломойський за останніх три місяці 8 (!) разів перетинав кордон України на в'їзд і виїзд.
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23.02.2023 13:36 Відповісти
когось відкинула назад, а когось так вперед закинула, шо барахла й їх правнукам вистачить! ))
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23.02.2023 12:06 Відповісти
Зате зелені фотографи та інші візажистки прибарахлились.
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23.02.2023 12:08 Відповісти
А шо, булО куда одкидувать? )))
Нагадаю-Україна єдина країна в Європі, де діє РЕГРЕСИВНИЙ податок.
Це коли чим більше доходи, тим менше платиш.
Рай для олігархів-заповідник лохів.
У нас бідний платить У РАЗИ більше відносно свого доходу, ніж багатий.
По податковим законам ми займаємо почесне місце серед найдебільніших країн чорної Африки...
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23.02.2023 12:10 Відповісти
Тобто в Україні немає майбутнього й на життя не жалійтеся. Обідрали до нитки і в окоп!!!
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23.02.2023 12:12 Відповісти
Першою країною НАТО по якій єпонуть кацапи ядерною зброєю буде польща. Так що я тебе попередив про твоє майбутнє.
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23.02.2023 12:21 Відповісти
Та його випхнуть під зад коліном, тільки-но закінчиться війна. Більшість з них вирішила, що вони «в доміку» та схопили Бога за бороду. Наївні, як діти, їй-бо.
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23.02.2023 12:59 Відповісти
Ти йо**** створіння пиз*** в окоп. Я усе життя у Польщі дятел
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23.02.2023 15:38 Відповісти
Ага. По заробітках? Тоді можливо.
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23.02.2023 15:42 Відповісти
Пшло ко****не
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23.02.2023 15:50 Відповісти
Замало ненависті. Треба більше.
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23.02.2023 16:00 Відповісти
Ти сам все пробухав. В окопах аватарів своїх вистачає, бухай далі.
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23.02.2023 12:29 Відповісти
Трохи невдале порівняння,бо 15 років тому можна було зароблять більше ніж перед 2022 роком.
Я маю на увазі звичні зарплати , нас відкинув Янукович в 2010 році назад на років 15
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23.02.2023 12:12 Відповісти
та не скажи.

криза жовтня 2008 року
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23.02.2023 12:39 Відповісти
Так, було таке ,коли долар з 5 став 8 , але зразу ЗП почали збільуватись.
Криза стала тому що на руках у людей було купа валютних кредитів.
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23.02.2023 12:42 Відповісти
я не знаю, шо там зразу почало збільшуватись, але я зі свого рахунку в Промінвестбанку навіть податки проплатити не міг, не те що зняти роботягам на зарплату
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23.02.2023 12:59 Відповісти
зразу - це через рік-2, а саме в той час звісно були ліміти на зняття,тому що всі побігли за грошима,яких в банкі просто немає
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23.02.2023 13:01 Відповісти
Да владці спішать затаритись -- дорвались - шоб і онукам хватило .
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23.02.2023 12:13 Відповісти
При цьому ЗЕбіли стали мільярдерами
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23.02.2023 12:13 Відповісти
Вони обкурилися? 15 років тому це 2008 рік із найвищим рівнем життя за всю історію України! З найвищими зарплатами, коли народ масово квартири-машини купував!
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23.02.2023 12:15 Відповісти
Обнюхались..ОПа ж на коксі сидить..
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23.02.2023 12:22 Відповісти
слава зебілам і зе&ко!
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23.02.2023 12:18 Відповісти
я б не против в 2008-ой вернуться. даже не смотря на кризис и скачок доллара до 8-ми.
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23.02.2023 12:22 Відповісти
Зате у нас після війни з'явиться цілий пласт мільйонерів.

Рейтинг нових підпільних мільйонерів:

1. Найбагатші - це всі ті митники, які отримують щодня десятки тисяч доларів від втікачів.
2. Злочинці в медичних халатах, що пачками щодня виписують липові діагнози про тимчасову непридатність.
3. Окремо слід виділити персонажів які мали та мають доступ до коштовних гуманітарних вантажів, це наприклад коли хтось відправляє в Україну 5 дорогих потужних генераторів а тут рапортують що отримали чотири.
4. Непогано заробили на ввозі автомобілів без мита
І це тільки частина "великих можливостей" під час великої війни...
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23.02.2023 12:23 Відповісти
Ви воєнкомів забули.
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23.02.2023 12:30 Відповісти
военкомы уже давно миллионеры. у меня знакомого военкома убили в 2012-м. он был в бедном райцентре военкомом. ездил на лендкрузере, у жены новая шкода. убил абхазец, которому военком на бизнес 200 000 грн отдолжил и приехал их с процентами сбивать.
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23.02.2023 12:40 Відповісти
все ж цікаво було б одержати неупереджену оцінку того, наскільки років назад відкинуло країну зе-лупине кодло...
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23.02.2023 12:23 Відповісти
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23.02.2023 12:34 Відповісти
ЗеЛене лайно тягне нас до Африки
Тільки одна институция в державі працює
як швейцарський годинник ЗСУ та інші воюючи підрозділи
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23.02.2023 12:35 Відповісти
зсу не працюе як годинник. там яйця по 17 грн..... за кілограмм
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23.02.2023 12:41 Відповісти
У такій жопі як зараз я не був ніколи. А я у 90-х починав навчатись в університеті....
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23.02.2023 13:24 Відповісти
Неужели при Юле жили так бедно.
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23.02.2023 14:37 Відповісти
Ну не на 15 а на 30 і про які реформи він меле. Країна поголовного крадійства практично всіх чиновників любого рівня. Прикро те , що так може бути і після війни.
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23.02.2023 16:34 Відповісти
Главное, чтобы в средневековье не откинули нас, а остальное как-то переживём. Не все, но переживём.
А в Нулевых в Украине уровень жизни был гораздо выше, чем сейчас. Как раз с конца Нулевых этот уровень непрерывно снижался, а после 2014 года вообще полетел вниз как гиря с балкона. Сейчас нищета и мрак, как в самые ужасные часы Девяностых. Правда тогда хотя бы войны не было.
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22.03.2023 20:05 Відповісти
 
 