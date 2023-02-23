Росія випустила по Україні 11 ракет, 10 з них впали в Бєлгородській області, - ЗСУ
Росіяни 20 лютого під час чергового обстрілу випустили по Україні 11 зенітних керованих ракет. З них 10 впали у Бєлгородській області.
Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Інцидент стався 20 лютого, коли росіяни спробували завдати чергового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в районі Харкова та області та здійснили запуск 11 зенітних керованих ракет з району Бєлгородської області.
"З них лише одна влучила по території України. Решта ракет вибухнула у повітряному просторі РФ. Уламки впали на територію Бєлгородської області", - сказав Громов.
Він заявив, що через несправність озброєння чи слабкий вишкіл російських солдатів на території РФ дедалі частіше відбуваються вибухи - саме на об'єктах критичної інфраструктури.
"Внаслідок цих "прикрих" випадків поширюються панічні настрої серед населення Бєлгородської області, яке вже розуміє, як це - жити без електрики та опалення", - сказав Громов.
Раніше надходила інформація про подібні самообстріли у Курській та Воронезькій областях, додав Громов.
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