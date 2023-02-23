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Росія випустила по Україні 11 ракет, 10 з них впали в Бєлгородській області, - ЗСУ

громов

Росіяни 20 лютого під час чергового обстрілу випустили по Україні 11 зенітних керованих ракет. З них 10 впали у Бєлгородській області.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Інцидент стався 20 лютого, коли росіяни спробували завдати чергового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в районі Харкова та області та здійснили запуск 11 зенітних керованих ракет з району Бєлгородської області.

"З них лише одна влучила по території України. Решта ракет вибухнула у повітряному просторі РФ. Уламки впали на територію Бєлгородської області", - сказав Громов.

Читайте: Літак Міноборони РФ впав у Бєлгородській області, - губернатор Гладков. ФОТОрепортаж

Він заявив, що через несправність озброєння чи слабкий вишкіл російських солдатів на території РФ дедалі частіше відбуваються вибухи - саме на об'єктах критичної інфраструктури.

"Внаслідок цих "прикрих" випадків поширюються панічні настрої серед населення Бєлгородської області, яке вже розуміє, як це - жити без електрики та опалення", - сказав Громов.

Також читайте: Обстріли у прикордонних регіонах РФ: На Бєлгородщині є загибла та поранений, у Курській області порушено енергопостачання. ФОТО

Раніше надходила інформація про подібні самообстріли у Курській та Воронезькій областях, додав Громов.

Автор: 

армія рф (17551) ракети (4031) росія (65415) ЗСУ (7590) Бєлгород (509)


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Топ коментарі
+84
Ракетам що впали в бєлгородській області-респект...
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23.02.2023 12:21
+25
Аналагов нет )))
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23.02.2023 12:23
+21
"Лада Каліна разганяєтся до 100 км..." - "І вибухає!"
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23.02.2023 12:28
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Ракетам що впали в бєлгородській області-респект...
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23.02.2023 12:21 Відповісти
"Лада Каліна разганяєтся до 100 км..." - "І вибухає!"
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23.02.2023 12:28 Відповісти
ахахахахаааа!!!!!!!!!!! єто - 5 !!!
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23.02.2023 14:13 Відповісти
Аналагов нет )))
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23.02.2023 12:23 Відповісти
жду, не дождусь, когда цирконы начнут испытывать
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23.02.2023 12:25 Відповісти
противокорабельную ракету испытывать? Циркон же ж это противокорабельная. Или идиоты не понимают разницы?
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23.02.2023 12:36 Відповісти
я думаю, ідіоти (росіяни) не розуміють, що коли і як їх використовувати.
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23.02.2023 12:47 Відповісти
Вот именно, какая разницца? Воронеж или Северодвинск?!
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23.02.2023 12:56 Відповісти
х-22 теж протикорабельна. це не заважае кацапам запускати їх по багатоповерхівках
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23.02.2023 13:34 Відповісти
А з С-300 це що ракета земля-земля?
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23.02.2023 16:37 Відповісти
А их уже испытывали, видели, как люк на корабле без малейшей заминки открылся и закрылся,как часы швейцарские, эт вам не западные аналоги.
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23.02.2023 13:57 Відповісти
Анало-говнет!
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23.02.2023 13:02 Відповісти
Черга за літаками які не зможуть злетіти
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23.02.2023 12:23 Відповісти
та вже сьогодні впав ..через технічну несправність..Су-25 упал в районе Валуек. сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news/belgorodskiy-oblasti-vpav-litak-minoboroni-1677140156.html РБК-Украина
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23.02.2023 12:27 Відповісти
Та 11-та ракета була в сплячому режимі в небі, потім знайшла підходящу ціль- аналоговнєт СУ-25 і вдарила😁😁😁
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23.02.2023 12:31 Відповісти
Краще нехай злутають і не зможуть сісти.
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23.02.2023 19:33 Відповісти
бугага
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23.02.2023 12:24 Відповісти
Дамбіть Варонєж
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23.02.2023 12:25 Відповісти
Ванго з ППО казали що сьогодні буде масований обстріл чи ще не вечір
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23.02.2023 12:26 Відповісти
Ти що сидиш пів дня вже чекаєш? Чи краще щоб не попереджали , чи як шашличник перед нападом казали маринувати м'ясо?
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23.02.2023 12:38 Відповісти
ех..не 100 %..і тут рукожопство
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23.02.2023 12:26 Відповісти
Іде до того шо будуть при запуску вибухати .
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23.02.2023 12:26 Відповісти
І ті, що в шахтах також.
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23.02.2023 12:33 Відповісти
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23.02.2023 12:28 Відповісти
Бий своїх, щоб чужі боялися 😁😁😁
Ще, хочемо продовження....
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23.02.2023 12:29 Відповісти
А тут знов тривога завила.
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23.02.2023 12:30 Відповісти
я ж казала, що вони самі...хе-хе, ми їм тільки трішки допомагаємо...
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23.02.2023 12:30 Відповісти
Судячи з % збитих, ПРО працюало в самій БНР. Тут ключове слово "керованих" Жити без електрики і опалення то е великий розум.
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23.02.2023 12:31 Відповісти
Спасибо мышам из Правого Сектора за то что кабеля погрызли.
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23.02.2023 12:32 Відповісти
Кабеля гризуть щурі.
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23.02.2023 12:47 Відповісти
Миші також.
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23.02.2023 15:49 Відповісти
це вони себе так поздоровили з 23 лютого, захистили)
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23.02.2023 12:34 Відповісти
То не ми. І у Маріуполі вибухи - теж не ми. І Black Hawk у України нема.
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23.02.2023 12:35 Відповісти
Кацапам би задуматися,та немає чим.
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23.02.2023 12:40 Відповісти
А по бункерам путі-слабо?Орки,хоть щось людське сотворіть.
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23.02.2023 12:40 Відповісти
Може, і довбанули б, та не знають координат
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23.02.2023 13:53 Відповісти
Може це вони попадали?..
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23.02.2023 12:41 Відповісти
Управляемая?
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23.02.2023 15:02 Відповісти
Нє хачу улетать із расіі . Здєсь всьо так класно , душевно ,, по домашнєму ..
.
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23.02.2023 12:41 Відповісти
Я вибачаюсь, а шо белгородська область повернулась таки до України?
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23.02.2023 12:44 Відповісти
Офіційно - ще ні, але, на всяк випадок, вони її вже починають бомбити.
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23.02.2023 12:50 Відповісти
перший "дзвіночок" що стали діставати ********** зі складів тривалого зберігання. Мабудь миші проводку поїли в тих ракетах
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23.02.2023 12:48 Відповісти
Поки що в статусі "сірої зони"...
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23.02.2023 12:48 Відповісти
Скоріш за все стріляли непереробленими зенітними ракетами чи з дурості чи з головотяпства. А вона, ракета, якщо не бачить цілі в небі ,розцінює це як промах і самоліквідовується.
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23.02.2023 12:50 Відповісти
ГоловоПЯТство.
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23.02.2023 14:02 Відповісти
Це ж прикиньте,що в них там залишилось,один хлам.А вони весь світ лякають....але це і все,на що вони здатні.
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23.02.2023 13:01 Відповісти
Я з вами вповні згідна, але все ж не слід недооцінювати ворога. У них того хламу безліч, і той хлам ще може, на жаль, наших людей багато повбивати.
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23.02.2023 13:56 Відповісти
Саме той випадок, коли ракети виявились розумніші за тих хто їх запускав...
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23.02.2023 13:04 Відповісти
уж год бамбят БНР. скотиняки
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23.02.2023 13:06 Відповісти
Отак і ядерка полетить...Вороніжу - молитися!!
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23.02.2023 13:07 Відповісти
Похоже что с носителями ЯО у кацапов то же. Будет взорватся сразу в шахтах запуска и подводных лодках.
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23.02.2023 13:56 Відповісти
Це в роботі експериментальна захисна мембрана спільна розробка волонтерів та партнерів!
91% ефективності, норм.
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23.02.2023 13:07 Відповісти
Gut
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23.02.2023 13:10 Відповісти
Російські ракети виявилися тяжчими за повітря …
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23.02.2023 13:25 Відповісти
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23.02.2023 13:25 Відповісти
Сподіваюсь, що це тільки пристрілка і рашисти навчаться влучати у критичні об'єкти бєлгородської області!
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23.02.2023 13:48 Відповісти
Обіржатися можна - "друга армія світу" сама себе довбе
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23.02.2023 13:48 Відповісти
Втомилися? Та чого його далеко летіти, якщо можна поряд сісти.
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23.02.2023 14:09 Відповісти
Ну воно так виходить, що і отими 10 ракетами обстріляли територію України.
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23.02.2023 14:17 Відповісти
Олексій Громов, Арєстовича кондратій хватить, ви його перещєголяли в доброму сенсі цьої новини.
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23.02.2023 14:22 Відповісти
Ну тобто анекдот про те,як бомбити Вороніж - не анекдот?
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23.02.2023 16:03 Відповісти
 
 