Росія випустила по Україні 11 ракет, 10 з них впали в Бєлгородській області, - ЗСУ

Росіяни 20 лютого під час чергового обстрілу випустили по Україні 11 зенітних керованих ракет. З них 10 впали у Бєлгородській області.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Інцидент стався 20 лютого, коли росіяни спробували завдати чергового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в районі Харкова та області та здійснили запуск 11 зенітних керованих ракет з району Бєлгородської області.

"З них лише одна влучила по території України. Решта ракет вибухнула у повітряному просторі РФ. Уламки впали на територію Бєлгородської області", - сказав Громов.

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Він заявив, що через несправність озброєння чи слабкий вишкіл російських солдатів на території РФ дедалі частіше відбуваються вибухи - саме на об'єктах критичної інфраструктури.

"Внаслідок цих "прикрих" випадків поширюються панічні настрої серед населення Бєлгородської області, яке вже розуміє, як це - жити без електрики та опалення", - сказав Громов.

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Раніше надходила інформація про подібні самообстріли у Курській та Воронезькій областях, додав Громов.