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Фінляндія передасть Україні 3 танки Leopard 2 в рамках 13-го пакету військової допомоги, - Міноборони

танк,один,леопард,leopard

Фінляндія в рамках 13-го пакету військової допомоги передасть України три танки Leopard 2.

Про це повідомила прессслужба Міністерства оборони країни, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що також країна забезпечить навчання щодо їхнього використання та обслуговування.

"Для гарантування безпечної доставки допомоги, інший зміст, спосіб доставки або графік допомоги не повідомляються детально", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінборони, країна надає пакет допомоги на 160 млн євро. Всього Фінляндія надала Україні допомоги вже на понад 750 мільйонів євро.

Також читайте: Швеція готова відправити в Україну частину своїх танків Leopard, - міністр оборони Йонсон

Автор: 

допомога (8375) танк (2071) Фінляндія (1308)


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Топ коментарі
+17
С миру по нитці - Українцям броньований кулак
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23.02.2023 12:21
+15
Головне не запутатись - 3 танки леопард 2 чи 2 танки леопард 3 )

Насправді, для Фінляндії, це реально багато, країна мало того що невелика, та ще і під загрозою, могли б собі залишити, але віддають
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23.02.2023 12:24
+8
сердечно дякуємо народу країни Суомі за посильну допомогу у боротьбі з кацапським окупаційним лайном !!!
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23.02.2023 12:26
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С миру по нитці - Українцям броньований кулак
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23.02.2023 12:21 Відповісти
Головне не запутатись - 3 танки леопард 2 чи 2 танки леопард 3 )

Насправді, для Фінляндії, це реально багато, країна мало того що невелика, та ще і під загрозою, могли б собі залишити, але віддають
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23.02.2023 12:24 Відповісти
Португалія менша і теж дає три.
Але вдячні і за це. Це більше ніж виробили танків в Україні за часів бонквтіка
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23.02.2023 13:08 Відповісти
"
Португалія менша і теж дає три."

Не зрозумів...

Португалія мала б дати шість, за такою логікою)

Вона в два рази більша, а не менша)

Нижче інформація з Вікі:

Португалія

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення -

оцінка 2014

10 374 822 осіб (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC 75 ) -

перепис 2021

10 343 066 осіб

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F

Фінляндія

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення -

оцінка 2014

5 457 429 осіб

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-population_stat-1 [1] (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC 114 ) - перепис 2000 ррку

5 180 000 осіб

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
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23.02.2023 14:18 Відповісти
Португалія взагалі то 6
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23.02.2023 14:58 Відповісти
сердечно дякуємо народу країни Суомі за посильну допомогу у боротьбі з кацапським окупаційним лайном !!!
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23.02.2023 12:26 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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23.02.2023 12:43 Відповісти
https://t.me/killpukin/13706 https://t.me/killpukin/13706


Для розминування Запорижжя аж до Бердянск. А потом на юг до Керч.
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23.02.2023 12:50 Відповісти
На перший погляд, здається, що це не багато, але ж Фінляндія невелика і не дуже багата країна яка теж під загрозою, та попри це не залишилась осторонь. Відтак, щира подяка і низький уклін нашим фінським друзям за допомогу та підтримку у важкі часи.
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23.02.2023 13:39 Відповісти
не густо; а все изза гребаных ******** и эрдогана, приняли б их в нато дали бы нам больше
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23.02.2023 13:47 Відповісти
Так не называйте цифры, а просто везите.
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23.02.2023 14:02 Відповісти
Как выясняется это ИМР (инженерная машина разминирования) на базе Лео-2 (Милитарный). Тоже весьма, но не танк.
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23.02.2023 14:34 Відповісти
 
 