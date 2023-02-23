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Фінляндія передасть Україні 3 танки Leopard 2 в рамках 13-го пакету військової допомоги, - Міноборони
Фінляндія в рамках 13-го пакету військової допомоги передасть України три танки Leopard 2.
Про це повідомила прессслужба Міністерства оборони країни, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що також країна забезпечить навчання щодо їхнього використання та обслуговування.
"Для гарантування безпечної доставки допомоги, інший зміст, спосіб доставки або графік допомоги не повідомляються детально", - йдеться в повідомленні.
За даними Мінборони, країна надає пакет допомоги на 160 млн євро. Всього Фінляндія надала Україні допомоги вже на понад 750 мільйонів євро.
Топ коментарі
+17 Paul Foxen #557682
показати весь коментар23.02.2023 12:21
+15 VinsenTuaVega
показати весь коментар23.02.2023 12:24
+8 vuiko dobrui
показати весь коментар23.02.2023 12:26
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Насправді, для Фінляндії, це реально багато, країна мало того що невелика, та ще і під загрозою, могли б собі залишити, але віддають
Але вдячні і за це. Це більше ніж виробили танків в Україні за часів бонквтіка
Португалія менша і теж дає три."
Не зрозумів...
Португалія мала б дати шість, за такою логікою)
Вона в два рази більша, а не менша)
Нижче інформація з Вікі:
Португалія
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення -
оцінка 2014
10 374 822 осіб (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC 75 ) -
перепис 2021
10 343 066 осіб
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
Фінляндія
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення -
оцінка 2014
5 457 429 осіб
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-population_stat-1 [1] (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC 114 ) - перепис 2000 ррку
5 180 000 осіб
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
Для розминування Запорижжя аж до Бердянск. А потом на юг до Керч.