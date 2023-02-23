Фінляндія передасть Україні 3 танки Leopard 2 в рамках 13-го пакету військової допомоги, - Міноборони

Фінляндія в рамках 13-го пакету військової допомоги передасть України три танки Leopard 2.

Про це повідомила прессслужба Міністерства оборони країни, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що також країна забезпечить навчання щодо їхнього використання та обслуговування.

"Для гарантування безпечної доставки допомоги, інший зміст, спосіб доставки або графік допомоги не повідомляються детально", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінборони, країна надає пакет допомоги на 160 млн євро. Всього Фінляндія надала Україні допомоги вже на понад 750 мільйонів євро.

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