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Україна може відмовитись від імпорту газу вже цього року, - голова "Нафтогазу" Чернишов

газ,гтс

Україна може вже цього року вперше в історії незалежності відмовитися від імпорту газу.

Про це розповів голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, для цього треба, щоб "Нафтогаз" збільшив видобуток на 8%, а приватні компанії - на 16% на тлі заборони експорту палива.

Спроба відмовитися від імпорту газу стане першою в історії країни з моменту повернення незалежності 1991 року.

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Міжнародний валютний фонд підрахував наприкінці минулого року, що Україна має закупити 5 млрд кубометрів газу 2023 року. "Нафтогаз" очікує того ж за найгіршого сценарію, сказав Чернишов.

Останніми місяцями НАК імпортував менше газу, ніж планувалося. За словами Чернишова, компанія закупила близько половини із запланованих з кінця жовтня 2 млрд кубометрів.

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Він назвав зусилля національних виробників газу щодо збереження видобутку "героїчним вчинком", поряд із дисципліною домогосподарств. Тепла погода також допомогла Україні пережити зиму.

"Збільшення внутрішнього виробництва - наша стратегічна мета, і ми маємо займатися цим самі. Це не просто питання бізнесу - це питання виживання та незалежності України", - сказав Чернишов.

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За його словами, ситуація, що склалася цієї зими, вплинула на план "Нафтогазу" щодо відмови від імпорту газу, хоча він не виключив, що все ж таки може знадобитися закупити 2 млрд кубометрів газу.

"Але це не наш основний план", - сказав Чернишов, зазначивши, що Україна має покладатися на себе.

Автор: 

газ (10460) імпорт (2620) Нафтогаз (4427) Олексій Чернишов (276)


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Топ коментарі
+10
"Сказав Чернишов, зазначивши, що Україна має покладатися на себе".Якби це було з самого початку,ще років 30+ потому,то і жили б,як люди і не було б того,що зараз є.Але жлобство перемогло здоровий глузд.
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23.02.2023 14:25
+9
а курва з косою бубликом, яка підписала в москві договір про газ по 450 долларів на це шо каже?
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23.02.2023 14:37
+6
А раніше за незалежності України цього зробити не можна було? Хто наживався на цих закупівлях в обхід власного видобутку - СБУ це не цікавить?
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23.02.2023 14:26
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"Сказав Чернишов, зазначивши, що Україна має покладатися на себе".Якби це було з самого початку,ще років 30+ потому,то і жили б,як люди і не було б того,що зараз є.Але жлобство перемогло здоровий глузд.
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23.02.2023 14:25 Відповісти
Яке ще "жлобство"? Це почалося як спільний бізнес українських ворюг із російськими. Росіяни знайшли знайому кожному Жульку( під Лазоренком) і почали давати по дешевим цінам газ, що би Жулька із Лазоренком і перепродували цей газ по європейським цінам. Їм залишали нава, основний забирали собі. Тоді у схемі з'я вився конкурент Бакай, а пізніше Фірташ із Льовочкіним і Бойко. І продовжувалрся це до 2015 року, до уряду Яценюка.. З м'ясом від схеми відривали і Жульку і Фірташа. Саме тоді олігархи домовилися разом мочити Порошенко.
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23.02.2023 18:30 Відповісти
Мій коментар не про конкретно газові афери.Я веду мову про шлях,який був обраний із самого початку незалежності.
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23.02.2023 18:33 Відповісти
Так я і пишу, чому був "обраний такий шлях". Тому що він потрібен був для реалізації цих афер.
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23.02.2023 18:37 Відповісти
А раніше за незалежності України цього зробити не можна було? Хто наживався на цих закупівлях в обхід власного видобутку - СБУ це не цікавить?
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23.02.2023 14:26 Відповісти
А Ви уважно прочитали? Там написано, що вперше зможе відмовитися, якщо "Нафтогаз" збільшить видобуток на 8%, а приватні компанії - на 16% на тлі заборони експорту палива. ЯЧиї приватні компанії знаєте?
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23.02.2023 15:55 Відповісти
а курва з косою бубликом, яка підписала в москві договір про газ по 450 долларів на це шо каже?
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23.02.2023 14:37 Відповісти
В Україні набільші залежі сланцу в Європі. Район Славянська-Краматорська. Якраз за цим сюди кацапи і влізли в 2014 році. Бо Україна легко зміщує рф по експорту газа в ЄС.
На заході теж великі залежі, але мабуть складніший видобуток.
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23.02.2023 14:47 Відповісти
А ще на Донбасі розвідані великі запаси літію, якого в ********** немає зовсім. Тому і війна там бо ***** хоче вкрасти ці родовища за будь яку ціну.
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23.02.2023 15:05 Відповісти
Ні, все набагато гірше. Поклади на Заході вже набагато виснажені. Тому що у радянські часи саме на заході України почався перший видобуток газу ще у 1920-і роки. І Україна кілька десятків років постачала газ на Москву, у Росію, аж до поки там не знайшли наприкінці 70-х великі поклади газу у Сибіру.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/04/120411_ru_s_yaremiychuk_gas_int
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23.02.2023 15:21 Відповісти
Так, постачали в москву, ленінград та інші міста і навіть за кордон, безкоштовно для бюджету України.
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23.02.2023 15:56 Відповісти
Про той ("традиційний") газ я вже не згадую - його Україні вистачило б на 200 років, але всі 50-60-70-ті той газ опалював Маскву та Лєнінград . Допоки в Сибіру не відкрили великі родовища.
Зараз я про сланцевий газ - його в Україіні (на Сході і Заході) овер-доуя!
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23.02.2023 17:15 Відповісти
Плата за комірне не повинна перевищувати 15% доходу. Звідси якщо не вистачає то потрібно або скоротити споживання або заробляти більше. Трагедія в тому що переважна більшість населення не може зробити ні першого ні другого. Централізоване "абонентне" підключення вбиває ініціативу і перекладає всі прорахунки і безгосподарність постачальників на споживачів. Це і є той паскудний совковий "колгосп" який я ненавиджу. Але це "абонентське" болото замість того щоб скорочуватись розширюється, а держава знову вводить пільги для "корисних" та "заслужених". Але сплачувати за них виробнику чомусь "забуває". Можна перевести пільги в монетарну форму і у "заслужених" буде більше грошей для сплати комуналки, але ж як тоді красти на "перерозподілі" за рахунок різниці цін для "громадян" і "бізнесу"? Припинити вакханалію в оплаті та споживання просто - встановити всім лічильники попередньої оплати. Спершу сплатив за певну кількість і лише куплене спожив. Дивно що ця примітивна ідея лежить на поверхні! Споживачі вже давно звикли спершу платити а потім споживати. Магазини і провайдер телекомунікаційних послуг в кредит не відпускають і споживачі не мають боргів зовсім. А от в оплаті комірного без лічильників попередньої оплати борги колосальні. Люди свідомо їх накопичують, а роботодавці знижують оплату праці. Яке на фіг енергозбереження і економія ресурсів коли можна роками не сплачувати комуналку бо наплодили дітей які "можуть замерзнути і не можуть в темряві вчитися"? Отак бідні та дурні обходяться бюджету і тим "розумникам" які платять податки та "абонентну плату" найдорожче...
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23.02.2023 15:02 Відповісти
А плата за подушне? Старости, громади. Назад в 18 століття?
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23.02.2023 15:24 Відповісти
Не вірю!
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23.02.2023 15:38 Відповісти
Ого, а що можна було так?

Сарказм
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23.02.2023 15:52 Відповісти
А може і не відмовитись!
А якщо врахувати, що нафтогазом, власне як і іншими стратегічними підприємствами України, завжди керували кацарилі ставленики, і зараз вони нікуди не ділись а тільки перефарбувались, то не відмовиться.
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23.02.2023 16:13 Відповісти
Багато газових скважин і досі оформлені на кацапів!

Те шо в статті називається "приватні компанії"
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23.02.2023 17:19 Відповісти
Промисловість не працює, тому газу хватає.
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23.02.2023 20:03 Відповісти
Може але не відмовиться. Бо Єрмак не дозволяє.
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23.02.2023 20:18 Відповісти
 
 