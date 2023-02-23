Україна може відмовитись від імпорту газу вже цього року, - голова "Нафтогазу" Чернишов

Україна може вже цього року вперше в історії незалежності відмовитися від імпорту газу.

Про це розповів голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, для цього треба, щоб "Нафтогаз" збільшив видобуток на 8%, а приватні компанії - на 16% на тлі заборони експорту палива.

Спроба відмовитися від імпорту газу стане першою в історії країни з моменту повернення незалежності 1991 року.

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Міжнародний валютний фонд підрахував наприкінці минулого року, що Україна має закупити 5 млрд кубометрів газу 2023 року. "Нафтогаз" очікує того ж за найгіршого сценарію, сказав Чернишов.

Останніми місяцями НАК імпортував менше газу, ніж планувалося. За словами Чернишова, компанія закупила близько половини із запланованих з кінця жовтня 2 млрд кубометрів.

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Він назвав зусилля національних виробників газу щодо збереження видобутку "героїчним вчинком", поряд із дисципліною домогосподарств. Тепла погода також допомогла Україні пережити зиму.

"Збільшення внутрішнього виробництва - наша стратегічна мета, і ми маємо займатися цим самі. Це не просто питання бізнесу - це питання виживання та незалежності України", - сказав Чернишов.

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За його словами, ситуація, що склалася цієї зими, вплинула на план "Нафтогазу" щодо відмови від імпорту газу, хоча він не виключив, що все ж таки може знадобитися закупити 2 млрд кубометрів газу.

"Але це не наш основний план", - сказав Чернишов, зазначивши, що Україна має покладатися на себе.