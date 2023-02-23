Росіяни закривають Каховку і Нову Каховку на в’їзд та виїзд, повідомляють про розміщення техніки окупантів, - Хлань

Російські окупанти закривають Каховку та Нову Каховку на в’їзд та виїзд.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Є повідомлення про розміщення ворожої техніки у Каховці та Новій Каховці. Міста закривають на в’їзд та виїзд", - зазначив він.

За словам Хланя, ймовірно, рашисти готуються до провокацій.

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