Росіяни закривають Каховку і Нову Каховку на в’їзд та виїзд, повідомляють про розміщення техніки окупантів, - Хлань
Російські окупанти закривають Каховку та Нову Каховку на в’їзд та виїзд.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
"Є повідомлення про розміщення ворожої техніки у Каховці та Новій Каховці. Міста закривають на в’їзд та виїзд", - зазначив він.
За словам Хланя, ймовірно, рашисти готуються до провокацій.
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