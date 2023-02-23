УКР
США про резолюцію Генасамблеї ООН: 141 країна сказала Росії - "Виведи війська з України!"

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд прокоментувала результати голосування Генеральної асамблеї ООН щодо української резолюції: 141 країна сказала Росії: "Виведи війська з України!".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Як сказано в українській резолюції, ці 141 країна знову повторили чітку вимогу до Росії - виведи війська негайно, повністю і без будь-яких умов з української міжнародно визнаної території, відправ свої війська додому і поклади кінець цій війні", - заявила американський дипломат.

Томас-Грінфілд назвала це голосування "історичним". "Ви бачили, що через рік після російського незаконного, неспровокованого, повномасштабного вторгнення в Україну країни світу показали, що ми стоїмо з Україною", - сказала американський посол.

"141 країна голосувала за те, щоб дотримуватись Хартії ООН. Лише сім голосували проти цього. 141 країна голосувала за всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні, 141 країна підтвердила, що такий мир має базуватись на фундаментальних принципах Хартії ООН щодо суверенітету, територіальної цілісності та права на самооборону", - зазначила посол США в ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН підтримала резолюцію з українською формулою миру

Нагадуємо, Генеральна асамблея ООН у четвер, 23 лютого, проголосувала за резолюцію "Принципи Статуту ООН, що є основою досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні", проект якої внесено 57 країнами, включаючи Україну.

За проект проголосувала 141 країна, проти – 7, утрималися – 32. Проти проголосували КНДР, Еритрея, Білорусь, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія. Утрималися серед інших Китай, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, ПАР, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія.

Також читайте: Китай в ООН: Надання зброї та зловживання санкціями не наблизить мир в Україні

ООН (3418) росія (67242) США (24070) резолюція ООН (38)
+16
Вы зря так считаете. Марокко - союзник США и так же как остальные, передает ВСУ кажется 90 танков Т-72.
24.02.2023 00:18 Відповісти
+13
Нисколько. Резолюция это не сделает. Нужна военная победа.
24.02.2023 00:27 Відповісти
+9
Ну всьо, завтра війні гаплик і підемо на шашлики.
24.02.2023 00:01 Відповісти
Африка в запасі у рашки!
24.02.2023 00:01 Відповісти
Вы зря так считаете. Марокко - союзник США и так же как остальные, передает ВСУ кажется 90 танков Т-72.
24.02.2023 00:18 Відповісти
Тоді так: тільки Африка в запасі у рашки! І Корея (північна)....
24.02.2023 00:31 Відповісти
Вот насчет Кореи....Польша купила в Ю.К. новейший танк "Черная Пантера". Это самый дорогой на сегодняшний день танк. Купила аж 1000 шт, 200 уже приехали. Вот почему бы не отдать 100 шт, ВСУ? Для танка была бы проверка в бою......На этот вопрос я никак не могу найти ответа, хотя Польшу трудно упрекнуть.....
24.02.2023 00:35 Відповісти
СЛОВО північна це не ПІВДЕННА!
24.02.2023 00:38 Відповісти
в вашому пості, прекрасно все)))) для 5-ти річного ви досить непагано пишите!
24.02.2023 03:51 Відповісти
А срака не злипнеться, вони це беруть для власної безпеки, а не пускають гроші на асфальт 🙄
24.02.2023 08:54 Відповісти
Ну всьо, завтра війні гаплик і підемо на шашлики.
24.02.2023 00:01 Відповісти
завтра "китайські пісні про головне" - про "формулу миру"
24.02.2023 00:06 Відповісти
Можна від Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд прокоментувала результати голосування по третій по значимості після США та України країни світу - суть позиції Китаю?))
24.02.2023 00:05 Відповісти
Чомусь зараз прийнято казати посолка, міністерка, шоферка тощо.
24.02.2023 00:10 Відповісти
Можна і послиха...ліпше по протоколу, мало що.
24.02.2023 00:19 Відповісти
послиця !!!
24.02.2023 05:39 Відповісти
такі нові правила української мови ...
24.02.2023 06:11 Відповісти
Нічого нового, то старі. До 30-х років минулого століття Київ говорив так, як сьогодні галичани. Різниці, практично, не було.
24.02.2023 08:12 Відповісти
Росія рік тому порушила статус ООН і продожує порушувати ба більше вже Китай 1 березня оголосив мобілізацію це підготовка до воєнних дій.Ми на порозі реально 3 світової.
24.02.2023 00:08 Відповісти
Якщо Китай попхне на Сибір, то другій армії буде гаплик. У них же в батальйоні мільйон китайозів.
показати весь коментар
24.02.2023 00:13 Відповісти
Китай не попре на Сибір Китай цікавить Тайвань,а також своя гра якщо вона почнеться на поставку зброї рашки в обмін на Тайвань і інші речі.
24.02.2023 00:15 Відповісти
Шо там того Тайваню. З гулькин ніс.
24.02.2023 00:16 Відповісти
Там сильна Армія яку підримує не тільки США а і Японія.Там такий може бути заміс що мало всьому світу не покажеться.
24.02.2023 00:36 Відповісти
Ну і навіщо Китаю цей великий заміс заради крихітного остврівка, коли можна без замісу захопити величезні багаті ресурсами територі
24.02.2023 06:35 Відповісти
А як можна захопити захоплене? Не менше третини Сибіру вже і та анексована, по-факту, Китаєм.
24.02.2023 08:13 Відповісти
Ось і залишилось остаточно закріпити цю анексію, увівши туди війська та повністю інтегрувавши Сибір політична та економічно до Китаю та видати це як велике досягнення китайскої влади
24.02.2023 09:16 Відповісти
тим не менше, війноа на Тайвані, це 3.14здець для усієї мікраекретрніки світу, насамперед 3.14здець виробництву CPU для ПК/ноутів/мобільних телефонів, GCPU і чіпсетів для усього ...
24.02.2023 06:15 Відповісти
Если Китай пойдет на Тайвань, будет то же, что и россии с Украиной, получит по морде. Да и вообще Китай за всю историю никогда не выиграл ни одной войны, да слабенький Вьетнам в 1977 дал ему по морде, а вот у рашки отжать запросто, тем более, что на востоке у рашки войск уже нет.
24.02.2023 00:37 Відповісти
там ни войск, ни людей!
тайга
24.02.2023 00:40 Відповісти
Так але Китай ні коли не мав стільки зброї і можливості в арсеналі як зараз тай можливості виробництва зброї.А навіщо щось у рашки віджимати на пряму вони вже через 5 років відужмуть без зброї ,а зараз викачують все що хочуть.Тай ядерка поки що ********* Китай.
24.02.2023 01:03 Відповісти
В 1977 г Китай напал на Вьетнам - 600 тыс. военнослужащих с тяжелым вооружением и авиацией, встретило 60 тыс военнослужащих Вьетнама и 150 тыс добровольцев с минимальным вооружением и Китайцы проиграли, а наступать на Тайвань - через пролив и против страны которая технически и интеллектуально сильнее - это безумие, я думаю, что китайцы не дураки и воевать не пойдут, а будут действовать как всегда тихой сапой.
24.02.2023 03:26 Відповісти
Вау!!! Тайвань нележить рашці? Тобто вона китайцям може щось там дозволити або ні? Пане, припиніть курити , те що ви курите
24.02.2023 00:52 Відповісти
Пане трохи мізки включити не пробували і якраз меньше курити?Китайці хочуть Тайвань,постачання зброї рашці завдасть багато клопотів нам і союзникам.А Китай тим часом весь свій арсенал спрямує на Тайвань ,а це вже інші речі.І тут вже риторика від боєвих дій буде або ви нам Тайвань або ми повністю станимо союзниками рашки.Але Китай просто так нічого не робить він срати хотів на рашку йому потрібна своя гра і свій вплив.
24.02.2023 01:01 Відповісти
Не вірю, щоб китайці були такі ж ******* як і кацапи, щоб імперскість та ненависть до заходу так затьмарили їм очі.... При перших же санкціях у КНР з'являться мільйони безробітних, які дуже хочуть їсти
24.02.2023 03:04 Відповісти
Руські гниди все одно скажуть що 1/3 світу не проголосували за резолюцію. (Китай, Індія, Іран, + інші що проти або утримались складають 1/3 населення землі).
"Чєво там Латвія і Люксємбург голосАвалі, вот Кітай і Індія, вот пол планєти за нас.... під***сов"
24.02.2023 00:12 Відповісти
Індія та Кітай "воздержались", а не "за"
24.02.2023 00:27 Відповісти
РОСІЙСЬКІ!
РУСЬке - це те, що пов'язано з Русью-Україною, а не з Московією-Росією..
24.02.2023 02:17 Відповісти
Следующая резолюциядолжна звучать так:
За невыполнение предыдушей резолюции кацапстан исключается из ООН.
7 тарганов опять будут против...
Им пока выговор с занесением.
24.02.2023 00:13 Відповісти
К сожалению, пуйло понимает только силу оружия. На все резолюции ему плевать.
24.02.2023 00:16 Відповісти
Позиция Украины является абсолютно правильной и неоспоримой. Раша - вон накуй с наших территорий, выплатить репарации и передать всех военных преступников в Гаагу.
24.02.2023 00:24 Відповісти
Ви порядок виконання пунктів "формули миру" читали? ))
24.02.2023 00:28 Відповісти
Світові ізгої:
КНДР, Еритрея, Білорусь, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія.
24.02.2023 00:24 Відповісти
Список холуїв кремля неповний, добавте членів одкб що утримались, вони ж потенційні жертви московітської окупації.
24.02.2023 00:31 Відповісти
А скільки треба, щоб орда вивела війська?
24.02.2023 00:26 Відповісти
Нисколько. Резолюция это не сделает. Нужна военная победа.
24.02.2023 00:27 Відповісти
Це так. Не знаю чи цей французський прапор справжній, чи це проксі, але знаю що більшість у Франції не хочуть страждати через війни десь не в них. Питають: "Чому ми повинні страждати через санкції та все інше? Це ваша війна а не наша. Не заважайте нам пити каву з круасанами й сидіти вечорами в кав'ярнях та ресторанах."
24.02.2023 00:41 Відповісти
Я никогда не был во Франции. Прокси.
24.02.2023 00:42 Відповісти
Розумію.
24.02.2023 00:58 Відповісти
Всё правильно. Резолюция может только помочь военной победе.
24.02.2023 00:43 Відповісти
куля в лоб. Яценюка покликати
24.02.2023 00:33 Відповісти
Войну против Финляндии остановили одним решением - Выгнали совок из Лиги наций - ООН в современном варианте. Так вот - пока бункерный Бен Ладен будет сидеть прямо на столе в ООН свесив немытые ноги у всех перед глазами, пока эти голосования бессмысленны.
24.02.2023 00:29 Відповісти
Войну против Финляндии остановила не Лига наций, а Финляндия своим героическим сопротивлением. Точно так, как Украина со своими союзниками остановит войну против Украины.
24.02.2023 00:41 Відповісти
Раджу вам читати історію, і не писати усілякі нісенітниці. То що срср вигнали з Лігі Націй, ніяк не вплинуло ні на війну ні на срср - зовсім
24.02.2023 13:35 Відповісти
********* необхідно виключити з ООН і прибрати кацапський суржик з офіційних мов ООН.
24.02.2023 00:44 Відповісти
Велике кодло (7х32), що годується з рук раші, це більше 20% і тому всі рішення ООН ***** мав на увазі...
24.02.2023 00:48 Відповісти
ось би ще 141 країна дала по морді мосКАЛям, а не просто говорила-балакала
24.02.2023 00:50 Відповісти
Следующий шаг - иракско-кувейтский сценарий. Резолюция ООН. Коалиция вводит в Украину (как в Кувейт) войска. Бесполётная зона. Орки бегут с награбленными унитазами и стиралками. Их поджидает "Дорога смерти". Ху..ло с петлёй на шее. Лючок открывается. Приехали. Весь мир неделю не просыхает. Занавес.
24.02.2023 01:19 Відповісти
Альфа-Центавра, прийом! Рік війни. Тут такоє - Абрамси плавать не вміють, Леопарди болота бояться - із "хат" не вилазять. Орел-16 десь біля Ла-маншу заблукав. Снаряди контрабандой, як огірки возять по документах. Дрони - типа подвійного призначення, для дітей до 5 років. Пройом - у вас не то кіно.
24.02.2023 03:13 Відповісти
И все таки бывшие все совковые азиаты, все причем, оказались Гондурасами! Воздержались дёшево. Лучше бы против голосовали.
24.02.2023 08:45 Відповісти
Меня удивляет нейтральная позиция Казахстана: ведь они следующие.
24.02.2023 08:47 Відповісти
 
 