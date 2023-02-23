США про резолюцію Генасамблеї ООН: 141 країна сказала Росії - "Виведи війська з України!"
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд прокоментувала результати голосування Генеральної асамблеї ООН щодо української резолюції: 141 країна сказала Росії: "Виведи війська з України!".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.
"Як сказано в українській резолюції, ці 141 країна знову повторили чітку вимогу до Росії - виведи війська негайно, повністю і без будь-яких умов з української міжнародно визнаної території, відправ свої війська додому і поклади кінець цій війні", - заявила американський дипломат.
Томас-Грінфілд назвала це голосування "історичним". "Ви бачили, що через рік після російського незаконного, неспровокованого, повномасштабного вторгнення в Україну країни світу показали, що ми стоїмо з Україною", - сказала американський посол.
"141 країна голосувала за те, щоб дотримуватись Хартії ООН. Лише сім голосували проти цього. 141 країна голосувала за всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні, 141 країна підтвердила, що такий мир має базуватись на фундаментальних принципах Хартії ООН щодо суверенітету, територіальної цілісності та права на самооборону", - зазначила посол США в ООН.
Нагадуємо, Генеральна асамблея ООН у четвер, 23 лютого, проголосувала за резолюцію "Принципи Статуту ООН, що є основою досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні", проект якої внесено 57 країнами, включаючи Україну.
За проект проголосувала 141 країна, проти – 7, утрималися – 32. Проти проголосували КНДР, Еритрея, Білорусь, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія. Утрималися серед інших Китай, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, ПАР, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія.
тайга
"Чєво там Латвія і Люксємбург голосАвалі, вот Кітай і Індія, вот пол планєти за нас.... під***сов"
РУСЬке - це те, що пов'язано з Русью-Україною, а не з Московією-Росією..
За невыполнение предыдушей резолюции кацапстан исключается из ООН.
7 тарганов опять будут против...
Им пока выговор с занесением.
КНДР, Еритрея, Білорусь, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія.