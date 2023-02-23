США про резолюцію Генасамблеї ООН: 141 країна сказала Росії - "Виведи війська з України!"

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд прокоментувала результати голосування Генеральної асамблеї ООН щодо української резолюції: 141 країна сказала Росії: "Виведи війська з України!".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Як сказано в українській резолюції, ці 141 країна знову повторили чітку вимогу до Росії - виведи війська негайно, повністю і без будь-яких умов з української міжнародно визнаної території, відправ свої війська додому і поклади кінець цій війні", - заявила американський дипломат.

Томас-Грінфілд назвала це голосування "історичним". "Ви бачили, що через рік після російського незаконного, неспровокованого, повномасштабного вторгнення в Україну країни світу показали, що ми стоїмо з Україною", - сказала американський посол.

"141 країна голосувала за те, щоб дотримуватись Хартії ООН. Лише сім голосували проти цього. 141 країна голосувала за всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні, 141 країна підтвердила, що такий мир має базуватись на фундаментальних принципах Хартії ООН щодо суверенітету, територіальної цілісності та права на самооборону", - зазначила посол США в ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН підтримала резолюцію з українською формулою миру

Нагадуємо, Генеральна асамблея ООН у четвер, 23 лютого, проголосувала за резолюцію "Принципи Статуту ООН, що є основою досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні", проект якої внесено 57 країнами, включаючи Україну.

За проект проголосувала 141 країна, проти – 7, утрималися – 32. Проти проголосували КНДР, Еритрея, Білорусь, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія. Утрималися серед інших Китай, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, ПАР, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія.

Також читайте: Китай в ООН: Надання зброї та зловживання санкціями не наблизить мир в Україні