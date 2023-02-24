УКР
Голосування Генасамблеї ООН свідчить про існування коаліції на підтримку територіальної цілісності України, - Кулеба

Держави-члени ООН підтвердили свою беззастережну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України й повторили вимогу до Російської Федерації вивести збройні сили.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи ухвалену українську резолюцію Генасамблеї ООН щодо миру, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми задоволені результатом – сказав міністр – Як би не намагалася Росія підірвати міжнародний порядок і коаліцію на підтримку територіальної цілісності України, їй це щоразу не вдається. Коаліція є і буде, доки це необхідно для того, щоб Україна взяла гору у своїх зусиллях із самозахисту, а також для захисту Статуту ООН і закріплених у ньому принципів".

За словами Кулеби, 141 голос "за" резолюцію спростовує аргумент про те, що Глобальний південь нібито не стоїть на боці України. Серед тих, хто підтримав документ, багато країн представляють Латинську Америку, Африку й Азія, наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН підтримала резолюцію з українською формулою миру

Нагадуємо, Генеральна асамблея ООН у четвер, 23 лютого, проголосувала за резолюцію "Принципи Статуту ООН, що є основою досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні", проект якої внесено 57 країнами, включаючи Україну.

За проект проголосувала 141 країна, проти – 7, утрималися – 32. Проти проголосували КНДР, Еритрея, Білорусь, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія. Утрималися серед інших Китай, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, ПАР, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія. Азербайджан участі в голосуванні не брав

Это решение важное но оно никак не действует на травмированный мозг прокаженных кацапов. Бункерному плевать на свой народ и рашку в целом. Оно спасает свою шкуру и будет выдвигать фигурки вперед - сначала более мелкие бросая на убой низшие слои рабов, потом и элитные начнет выдвигать.
24.02.2023 01:05 Відповісти
А у кацапов это традиционно. Когда в 1939 году СССР, за агрессию против Финляндии, с позором выгнали из Лиги Наций, они оказались в компании союзников - гитлеровской Германии и фашистской Италии и бодро распевали "Если завтро война". Вот и сейчас их союзники - страны отбросы.
24.02.2023 06:15 Відповісти
Що з їпалом, Сі?
24.02.2023 01:09 Відповісти
досить гнилу позицію продемонстрував Азербайджан.

Не проголосувавши ніяк.
24.02.2023 08:53 Відповісти
Сообщается что в Приднестровье какой то движ.
24.02.2023 01:10 Відповісти
Росія продовжує істерію з Придністров'ям: вигадала загрозу своїм "миротворцям"
24.02.2023 09:22 Відповісти
"Мінський мир" теж був підтриманий в ООН..."формула миру зеленський" із "загадковими пунктами виконання не про це?)
24.02.2023 01:16 Відповісти
"КИТАЙСЬКА МИРНА ІНІЦІАТИВА" куди небезпечніша для України.
24.02.2023 09:23 Відповісти
КУЛЕБА, ДЕ ПЕРЕМОГА В ООН?


ЯК БУЛО 141 ТАК І ЗАЛИШИЛОСЬ 141.

ЧОМУ ЗА РІК НЕ ЗМОГЛИ ПЕРЕТЯОНУТИ ХОЧА Б ОДНОГО НЕЙТРАЛЬНОГО НА СВОЮ СТОРОНУ?
24.02.2023 09:30 Відповісти
 
 