Голосування Генасамблеї ООН свідчить про існування коаліції на підтримку територіальної цілісності України, - Кулеба

Держави-члени ООН підтвердили свою беззастережну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України й повторили вимогу до Російської Федерації вивести збройні сили.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи ухвалену українську резолюцію Генасамблеї ООН щодо миру, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми задоволені результатом – сказав міністр – Як би не намагалася Росія підірвати міжнародний порядок і коаліцію на підтримку територіальної цілісності України, їй це щоразу не вдається. Коаліція є і буде, доки це необхідно для того, щоб Україна взяла гору у своїх зусиллях із самозахисту, а також для захисту Статуту ООН і закріплених у ньому принципів".

За словами Кулеби, 141 голос "за" резолюцію спростовує аргумент про те, що Глобальний південь нібито не стоїть на боці України. Серед тих, хто підтримав документ, багато країн представляють Латинську Америку, Африку й Азія, наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН підтримала резолюцію з українською формулою миру

Нагадуємо, Генеральна асамблея ООН у четвер, 23 лютого, проголосувала за резолюцію "Принципи Статуту ООН, що є основою досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні", проект якої внесено 57 країнами, включаючи Україну.

За проект проголосувала 141 країна, проти – 7, утрималися – 32. Проти проголосували КНДР, Еритрея, Білорусь, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія. Утрималися серед інших Китай, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, ПАР, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія. Азербайджан участі в голосуванні не брав