США 24 лютого оголосять про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд дол., – CNN

За даними CNN, 24 лютого США оголосять про пакет допомоги Україні у розмірі 2 млрд доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Очікується, що Білий дім оголосить про виділення ще $2 млрд у рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України на річницю російського вторгнення.

Пакети допомоги USAI (Ініціативи зі сприяння безпеці України) закуповуються або замовляються у промисловості. У рамках таких поставок допомога може істотно довше доставлятися в Україну, хоча це також сигналізує про довгострокову прихильність надання допомоги Києву в тому, що США розглядають як затяжний конфлікт проти Росії.

CNN вказує, що йдеться про нове фінансування закупівель і нові контракти на постачання обладнання для України, що включає:

ракети HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 м;

численні типи безпілотників (БПЛА);

обладнання для боротьби з БПЛА;

обладнання для розмінування;

обладнання захищеного зв’язку;

фінансування навчання та технічного обслуговування.

