США 24 лютого оголосять про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд дол., – CNN

За даними CNN, 24 лютого США оголосять про пакет допомоги Україні у розмірі 2 млрд доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Очікується, що Білий дім оголосить про виділення ще $2 млрд у рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України на річницю російського вторгнення.

Пакети  допомоги USAI (Ініціативи зі сприяння безпеці України) закуповуються або замовляються у промисловості. У рамках таких поставок допомога може істотно довше доставлятися в Україну, хоча це також сигналізує про довгострокову прихильність надання допомоги Києву в тому, що США розглядають як затяжний конфлікт проти Росії.

CNN вказує, що йдеться про нове фінансування закупівель і нові контракти на постачання обладнання для України, що включає:

  • ракети HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 м;
  • численні типи безпілотників (БПЛА);
  • обладнання для боротьби з БПЛА;
  • обладнання для розмінування;
  • обладнання захищеного зв’язку;
  • фінансування навчання та технічного обслуговування.

Топ коментарі
+15
Thank You! God Bless America!
показати весь коментар
24.02.2023 02:28 Відповісти
+8
God blesses America and Ukraine!
God hates the fucking russische schweine!
показати весь коментар
24.02.2023 02:37 Відповісти
+8
Спасибо США!
показати весь коментар
24.02.2023 03:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мда, CNN не знає, що 2 млрд допомоги це вже не нове)) Нове, це що в день китайського "мирного плану" - а словами Білий дім не може ще роз'яснити?
показати весь коментар
24.02.2023 02:27 Відповісти
v Kytai ne mae obmezhen' rosiys'ke SMI... yak tsym zombi shos' poyasnyty?
показати весь коментар
24.02.2023 02:29 Відповісти
Ви хочете сказати, що лідер Сі може дивитися CNN тільки через вайбер?
показати весь коментар
24.02.2023 02:34 Відповісти
Thank You! God Bless America!
показати весь коментар
24.02.2023 02:28 Відповісти
God blesses America and Ukraine!
God hates the fucking russische schweine!
показати весь коментар
24.02.2023 02:37 Відповісти
Я знаю, що Ви можете більше...це не про Вас - це про Америку)
показати весь коментар
24.02.2023 02:39 Відповісти
No rush, russland should die smoothly.
показати весь коментар
24.02.2023 02:43 Відповісти
Smoothly? Did you want to say slowly? And one more thing referring to God. God cannot hate anything or anybody.
показати весь коментар
24.02.2023 10:10 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 12:43 Відповісти
Спасибо США!
показати весь коментар
24.02.2023 03:35 Відповісти
Дают по капле, пипеточные дозы, договорняк, Бидон сливает Украину, абыр абыр абырвалг ))))
показати весь коментар
24.02.2023 09:03 Відповісти
Вы правы, ув. Андрей: питеточные дозы. Только вот американские "пипетка" настолько огромная, что каждая капля получается по 500 млн или по 2 миллиарда долларов.
показати весь коментар
24.02.2023 09:07 Відповісти
Мне просто интересно, держали ли "пипеточники" в руках хотя бы тысячу долларов, и представляют ли сколько это 2 лярда долларов, это футбольное поле заваленное баблом )))))
показати весь коментар
24.02.2023 14:58 Відповісти
2 миллиарда - это, наверное, несколько грузовиков, набитых палетами с деньгами.
показати весь коментар
25.02.2023 02:30 Відповісти
 
 