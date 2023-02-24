США 24 лютого оголосять про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд дол., – CNN
За даними CNN, 24 лютого США оголосять про пакет допомоги Україні у розмірі 2 млрд доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
Очікується, що Білий дім оголосить про виділення ще $2 млрд у рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України на річницю російського вторгнення.
Пакети допомоги USAI (Ініціативи зі сприяння безпеці України) закуповуються або замовляються у промисловості. У рамках таких поставок допомога може істотно довше доставлятися в Україну, хоча це також сигналізує про довгострокову прихильність надання допомоги Києву в тому, що США розглядають як затяжний конфлікт проти Росії.
CNN вказує, що йдеться про нове фінансування закупівель і нові контракти на постачання обладнання для України, що включає:
- ракети HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 м;
- численні типи безпілотників (БПЛА);
- обладнання для боротьби з БПЛА;
- обладнання для розмінування;
- обладнання захищеного зв’язку;
- фінансування навчання та технічного обслуговування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
God hates the fucking russische schweine!