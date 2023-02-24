УКР
РФ створює умови для проведення операцій під чужими прапорами на кордоні Чернігівщини і в Молдові, - ISW

Кремль створює умови для проведення операцій під чужими прапорами на кордоні Чернігівської області та в Молдові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Схоже, що Кремль створює умови для проведення операцій під чужими прапорами на міжнародному кордоні Чернігівської області та в Молдові напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.

"ISW продовжує вважати, що білоруський або російський напад на північні регіони України є малоймовірним, але Росія прагне змусити Лукашенка або звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва.

Така операція під чужим прапором може також мати на меті зафіксувати українські сили на північному кордоні, щоб послабити українську оборону на сході України та підготовку до контрнаступальних операцій".

"Поширення цього неправдивого наративу Міністерством оборони не вказує на те, що Путін має намір напасти на Молдову – для цього йому бракує військових можливостей – хоча це вказує на ескалацію його постійних зусиль з підриву молдовської держави.

"Схоже, що Кремль також створює інформаційні умови для проведення операції під чужим прапором в окупованому Придністров'ї, Молдова", - повідомили в інституті.

Аналітики також вказують на те, що Міністерство оборони Росії, ймовірно, намагалося сприяти поширенню цієї неправдивої інформації, щоб перекрутити попередження президента України Володимира Зеленського президенту Молдови Майї Санду про те, що Кремль готує провокації в Молдові, і його пропозицію допомогти Молдові, якщо російські сили в Придністров'ї загрожуватимуть територіальній цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна активізувала підготовку до вторгнення у Придністров’я, - Міноборони РФ

армія рф (18483) Молдова (2117) Придністров’я (480) Чернігівщина (1585) ISW (653)
Бункерная мразь пытается создать провокацию под украинским прапором причем тренировки уже проводились насколько я помню. Когда по рашке ездила военная техника с украинскими прапорами. Это указывает что у бункерного все очень плохо
24.02.2023 06:37 Відповісти
Так вот почему военная техника с украинскими прапорами ездила по Твери - это была тренировка к провокации https://m.youtube.com/watch?v=BPf5agWrVXw
24.02.2023 06:41 Відповісти
...Лавров озвучив заголовок теми, яка однозначно обговорюється у Москві. Там, безумовно, хотіли б отримати якусь підтримку від Придністров'я, щодо якихось військових дій. Але, як видно з карт місцевості, Придністров'я відокремлено від решти Молдови водною перешкодою - руслом річки Дністер, а от у бік України воно розгорнуте просто в степ. І якщо звідти пройде хоч якась провокація, то з нашого боку легко поставити жирну точку на цьому непорозумінні.

Загалом, москва намагається качати Молдову, але тепер ліквідація придністровського гадюшника вигідна не тільки Молдові та Румунії, а й Україні, а з урахуванням того, що збройні сили України є найбільш боєздатною та оснащеною силою на континенті, то діє принцип: «Тільки дай привід». А ми точно знаємо, що там є чимось відреагувати на цей привід. У випадку чого. Ну, а ситуація розвивається і може стати дуже цікавою. Поки що - спостерігаємо.

https://defence-line.org/2023/02/k-voprosam-o-deokkupacii-chast-3/
24.02.2023 10:22 Відповісти
 
 