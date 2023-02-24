РФ створює умови для проведення операцій під чужими прапорами на кордоні Чернігівщини і в Молдові, - ISW

Кремль створює умови для проведення операцій під чужими прапорами на кордоні Чернігівської області та в Молдові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Схоже, що Кремль створює умови для проведення операцій під чужими прапорами на міжнародному кордоні Чернігівської області та в Молдові напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.

"ISW продовжує вважати, що білоруський або російський напад на північні регіони України є малоймовірним, але Росія прагне змусити Лукашенка або звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва.

Така операція під чужим прапором може також мати на меті зафіксувати українські сили на північному кордоні, щоб послабити українську оборону на сході України та підготовку до контрнаступальних операцій".

"Поширення цього неправдивого наративу Міністерством оборони не вказує на те, що Путін має намір напасти на Молдову – для цього йому бракує військових можливостей – хоча це вказує на ескалацію його постійних зусиль з підриву молдовської держави.

"Схоже, що Кремль також створює інформаційні умови для проведення операції під чужим прапором в окупованому Придністров'ї, Молдова", - повідомили в інституті.

Аналітики також вказують на те, що Міністерство оборони Росії, ймовірно, намагалося сприяти поширенню цієї неправдивої інформації, щоб перекрутити попередження президента України Володимира Зеленського президенту Молдови Майї Санду про те, що Кремль готує провокації в Молдові, і його пропозицію допомогти Молдові, якщо російські сили в Придністров'ї загрожуватимуть територіальній цілісності України.

