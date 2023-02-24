УКР
Держдеп США виділить Україні $7 млн на відновлення об’єктів культурної спадщини, що постраждали від війни

Держдепартамент США надає Україні допомогу у 7 млн доларів для відновлення культурної спадщини, що постраждала від дій росіян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційне повідомлення відомства.

Ініціатива була розроблена з метою підтримки зусиль України з захисту та відновлення пошкоджених об'єктів та колекцій української культурної спадщини, а також для розширення та зміцнення державно-приватного партнерства з громадянським суспільством в Україні.

За словами представників Держдепартаменту, ініціатива буде здійснюватися у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, українськими громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Основна увага буде приділена об'єктам культурної спадщини та колекціям, які постраждали від російського вторгнення.

Денеку выделят ТОВ "Квартал 95". Мидлионов 5 долларов. Как особо "пострадавшим".
показати весь коментар
24.02.2023 07:09 Відповісти
Займитесь беней и компанией. Тогда есть некие шансы, что ценности(в что числе культурные) сохранятся. А то он что-то зачастил туда-сюда, восемь раз пересекал границу за три месяца. Самое время.
показати весь коментар
24.02.2023 07:13 Відповісти
шановні сусідy з юс оф а, хто краде ваші гроші, від чістого сердця надані на допомогу Украіні, то е терроріст, Гуантаномо прізон бабе без пuтан'
показати весь коментар
24.02.2023 07:42 Відповісти
 
 