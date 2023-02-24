У питанні допомоги Україні демократи й республіканці демонструють спільну підтримку, - Білий дім
Демократи та республіканці в американському Конгресі демонструють спільну підтримку подальшої допомоги України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.
"Коли справа доходить до питання допомоги Україні, я думаю тут, напевно, треба сказати, що ми бачимо двопартійну підтримку", - вказала спікер.
Жан-П'єр зазначила, що цього тижня конгресмени від Республіканської партії відвідували Київ, де зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським, запевнивши у своїй підтримці.
"Американці знають, про що тут мовиться. Вони розуміють, що на карту поставлена свобода, вони розуміють, що на карту поставлена демократія, і вони розуміють роль, яку ми відіграємо як держава в глобальному контексті", - додала представниця Білого дому.
