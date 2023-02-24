УКР
У питанні допомоги Україні демократи й республіканці демонструють спільну підтримку, - Білий дім

Демократи та республіканці в американському Конгресі демонструють спільну підтримку подальшої допомоги України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"Коли справа доходить до питання допомоги Україні, я думаю тут, напевно, треба сказати, що ми бачимо двопартійну підтримку", - вказала спікер.

Жан-П'єр зазначила, що цього тижня конгресмени від Республіканської партії відвідували Київ, де зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським, запевнивши у своїй підтримці.

"Американці знають, про що тут мовиться. Вони розуміють, що на карту поставлена свобода, вони розуміють, що на карту поставлена демократія, і вони розуміють роль, яку ми відіграємо як держава в глобальному контексті", - додала представниця Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжать постачати в Україну системи ППО для захисту від РФ, - Білий дім

Конгрес США (1258) Україна (6044) Жан-П’єр Карін (69)
Никогда не плюйте в руку которую вам подали для помощи. Это украинскому народу для будущего - не русня нам братья, а те кто подал руку помощи как во ВМВ так и сейчас.
24.02.2023 07:18 Відповісти
А у цей час наші вороги намаються розколоти цю спільну підтримку, штовхаючи нас стати на бік лише однієї з цих партій і сіючи ворожнечу до іншої. Звичайно, в одній з цих партій більше наших прихильників, в іншій - менше і є навіть закляті наші вороги-трампісти, але примушуючи нас стати на бік лише однієї з партій, вони хочуть зробити нашими ворогами усіх членів іншої партії. Тож не доведи господь вляпатись нам у цю внутрішньополітичну боротьбу. Якою б не була наша підтримка, як би нам не було важко, це - сто відсотків не наша справа, бо горя не обереомся, якщо хочь якось туди влізимо і будем лікті потім кусати, що самі нажили там собі ворогів.
24.02.2023 07:46 Відповісти
 
 