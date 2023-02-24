Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення РФ: "Це був рік болю, жалю, віри та єдності". ВIДЕО

У річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

"24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба.

Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!" – йдеться в повідомленні.

