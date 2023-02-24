Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення РФ: "Це був рік болю, жалю, віри та єдності". ВIДЕО
У річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
"24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба.
Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!" – йдеться в повідомленні.
А "народєц" як ховався під шконкою, так там досі і перебуває, під'їдаючи інформаційне лайно з "марахвону" і гундосячи про те, як гарно жилося при кучмі і януковощі!
Рік назад він нас прохав,
Готуватись на шашлик,
Та не вестись на той крик,
Де Америка аж вила,
Що повзе із Раші сила...
Що, Володенька, забувся?
Чи миттєво перебувся?
https://youtu.be/am5rEpgi9Nc
Трухін вийшов із лісу. Приніс 6 мільйонів.
https://www.youtube.com/watch?v=H3yM01IMmVY
...
Тоді постає "навіщо це все?", "за що гинуть воїни?" щоб жити в черговій копії росії, в якій державні органи, які мають нести справедливість, займаються імітацією і покриванням злочинців, а для інших існує суровий закон? Для того, щоб кончєний підмітав під себе Конституцію, а його слуги гвалтували закон та людей, безкарно?
Власне, саме через це люди і вийшли на Майдан 9 років тому. Щоб не було росії тут і гидкої відрижки русского міра, яка ніяк не може вивітритись з владних кабінетів, не зважаючи на весь словесний пафос і пізд.ож про надзвичайні перемоги в боротьбі з корупцією.
