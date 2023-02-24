УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8085 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 311 140

Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення РФ: "Це був рік болю, жалю, віри та єдності". ВIДЕО

У річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

"24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба.

Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!" – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буча показала справжнє ставлення Росії до українців, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Україна (6044)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+66
Попереджали ж таке буде, якщо тебе виберуть
Шкода людей...багато життів на твоїй совісті
показати весь коментар
24.02.2023 07:35 Відповісти
+50
Да, единства. Но вот только странное это единство - мои сыновья с побратимами под Бахмутом, а твои друзья, вова в Кракове и Тайланде.
показати весь коментар
24.02.2023 07:38 Відповісти
+41
А вы там увидели совесть?!
Где?
показати весь коментар
24.02.2023 07:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Дозвольте Вас виправити - не "народєц", а свідомі громадяни, що не входили до тих паскудних 73-х відсотків (які й зараз нікуди не ділися)!
А "народєц" як ховався під шконкою, так там досі і перебуває, під'їдаючи інформаційне лайно з "марахвону" і гундосячи про те, як гарно жилося при кучмі і януковощі!
показати весь коментар
24.02.2023 08:54 Відповісти
висрало ********** впнне,в спам сосалка
показати весь коментар
24.02.2023 14:58 Відповісти
Був рік розчварувань українців, бо відкрили свої обличчя і душонки половина посадових осіб, особливо СБУ, яка мала піклуватися за державу: наумов,баканов, всі генерали Херсонської області, міністр оборони, що скоротив підрозділи, які були створені для захисту Києва, ДБР, що вилучила клістрони, знищення "Мрії" і АНів і абдристовича з єрмаками, які вкрали на нашому блокпосту гранатомет, в магазині мівіну і "стійко", головне незамістно, відбили атаку десанту на Київ. До цього дня не можуть прийти в себе Бучанці, Гостомельці, Ірпінці і запитують самі в себе - "що то було?" Бо їм влада говорила, їх влада запевняла, що все під контролем і нападу не буде. Шок був і від дій кацапів, які точно, як колись німці кинули на міста України тисячі ракет і бомб, щоб нас, як українців, знищити. Не забудемо і не пробачимо!
показати весь коментар
24.02.2023 08:32 Відповісти
Выбрал народ вора и лжеца шашлычного,который лепит из себя хероя,который принимает как немецкая проститутка со всех сторон,служит Бене,и держит фсб-шников рядом,тварь слабоумная,наркотическая
показати весь коментар
24.02.2023 08:49 Відповісти
Вовчик знову набрехав,
Рік назад він нас прохав,
Готуватись на шашлик,
Та не вестись на той крик,
Де Америка аж вила,
Що повзе із Раші сила...
Що, Володенька, забувся?
Чи миттєво перебувся?
показати весь коментар
24.02.2023 08:51 Відповісти
Гнусявий, ****** вже на шашлики і забирай з собою всю свою шоблу воровську!
показати весь коментар
24.02.2023 09:10 Відповісти
Цікаво, в сторону клоуна залишились якісь добрі слова? Бо я бачу тут народ дуже вдячний тим 73%уродів, які проголосували за війну в Україні.
показати весь коментар
24.02.2023 09:13 Відповісти
відкрила існтаграм а там ллються жалісливі відосики від куплених блогерів- все зелю прославляють, мовляв єдиний наш герой, так страждає за всіх, змарнів бідний, бла, бла, бла
показати весь коментар
24.02.2023 09:37 Відповісти
Так зелька будує диктатуру, поява купи сраколізів це одна з неотємних складових.
показати весь коментар
24.02.2023 09:45 Відповісти
Zachowajcie jedność, bądźcie silni jak dotąd. Jeszcze trochę i zwyciężycie. Chwała Ukrainie!.
показати весь коментар
24.02.2023 09:22 Відповісти
Такої єдності мородерів й корупціонерів з Президентом важко не згадати.
показати весь коментар
24.02.2023 09:41 Відповісти
https://t.me/babchenko77/7306https://t.me/babchenko77/7306 Просто нагадати... причинно-наслідковий ряд
показати весь коментар
24.02.2023 09:44 Відповісти
Він розуміє що другий термін йому не світить і системно веде країну до диктатури.
показати весь коментар
24.02.2023 09:47 Відповісти
Йому світить інший термін-на нарах! І сподіваюся надовго!
показати весь коментар
24.02.2023 13:32 Відповісти
яка диктатура хто йому дасть це зробити, наймовірніше наші партнери дали йому якісь гарантії
показати весь коментар
24.02.2023 13:37 Відповісти
вже дали !!! під прикриттям війни зелені наркомани роблять що хочуть !!!

https://youtu.be/am5rEpgi9Nc

Трухін вийшов із лісу. Приніс 6 мільйонів.

https://www.youtube.com/watch?v=H3yM01IMmVY
...

Тоді постає "навіщо це все?", "за що гинуть воїни?" щоб жити в черговій копії росії, в якій державні органи, які мають нести справедливість, займаються імітацією і покриванням злочинців, а для інших існує суровий закон? Для того, щоб кончєний підмітав під себе Конституцію, а його слуги гвалтували закон та людей, безкарно?

Власне, саме через це люди і вийшли на Майдан 9 років тому. Щоб не було росії тут і гидкої відрижки русского міра, яка ніяк не може вивітритись з владних кабінетів, не зважаючи на весь словесний пафос і пізд.ож про надзвичайні перемоги в боротьбі з корупцією.
показати весь коментар
24.02.2023 15:37 Відповісти
нет слов... одни вздохи... этот падел зеленский еще к народу обращается... человек, чья деятельность была направлена только на уничтожение Украины и отработку оманского задания... будь он и навечно проклят...
показати весь коментар
24.02.2023 09:49 Відповісти
Це був рік воїнів, героїзму, подвигу та самопожертви контрацептив ти штопаний. Сльози, біль та жаль залиш собі.
показати весь коментар
24.02.2023 09:54 Відповісти
якеж воно ґидке, ґадино корупційне та брехливе.
показати весь коментар
24.02.2023 09:59 Відповісти
Актор розмовного жанру... "Єдність" кажеш? Еге ж... Якби не генерали на кшталт Кривоноса, Марченко, тощо, не Патріоти Неньки з всіх верств нашого НАРОДУ чоловічої та жіночої статі, то ти б, Вова, зараз сидів на власній віллі в Італії, "смажив шашлики" та "писав мемуари" про те, як ТИ ПРОСРАВ УКРАЇНУ!!! Про "патріотизм" влади, яку особисто ти очолюєш, свідчать численні факти намагань багатьох її представників ще більше пограбувати "простих" українців в час війни, узурпувати владу та тотальне невиконання ними діючої Конституції і Законів України! А за це ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДПОВІСТИ!!! П.С. Зараз більшість з найбільш радикально налаштованих українців просто чекають часу, коли війна з московитами перейде у "сплячу фазу" після звільнення всіх наших територій. А там і побачимо, яка "єдність" у хлопця, який дивом вижив під Бахмутом, і Потворою, яка "законно" грабувала людей, потім 24 лютого 2022 року "штурмувала" кордон з валізами, вщент забитими валютним "налом", а після того, як "ніщєброди" змусили ворога тікати, повернулась в Україну та знов намагається грабувати людей! Так що, СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!! Особливо ВНУТРІШНІМ!
показати весь коментар
24.02.2023 10:02 Відповісти
"найвеличніший" і його ******* недооцінили українців. І союзники теж не розуміли з чого зроблено народ україни (та й сам народ в шоці від того, на що здатен).
показати весь коментар
24.02.2023 10:18 Відповісти
знав про початоу війни за 2 тижні.. вивіз евреів банкірів. і наплював на украінців..якаж ти сволота.. це на твоій совісті.. а в нього іі нема. вбиті малі діти і дорослі украіни.. яки могли кудась переіхати чі єлементарно подумати про місця де можна переседіти арт обстріли і бомбежки..де були твоі діти **** і чим вони краще наших...
показати весь коментар
24.02.2023 10:36 Відповісти
Він думає, що люди робили вибір… навіть вибору зброї не було - брали, що давали, а кому не вистачало - неесли з дому… Слава Україні!
показати весь коментар
24.02.2023 11:06 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 11:21 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 11:23 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 11:24 Відповісти
Трухін вийшов із лісу. Приніс 6 мільйонів.
https://www.youtube.com/watch?v=H3yM01IMmVY
...

Тоді постає "навіщо це все?", "за що гинуть воїни?" щоб жити в черговій копії росії, в якій державні органи, які мають нести справедливість, займаються імітацією і покриванням злочинців, а для інших існує суровий закон? Для того, щоб кончєний підмітав під себе Конституцію, а його слуги гвалтували закон та людей, безкарно?

Власне, саме через це люди і вийшли на Майдан 9 років тому. Щоб не було росії тут і гидкої відрижки русского міра, яка ніяк не може вивітритись з владних кабінетів, не зважаючи на весь словесний пафос і пізд.ож про надзвичайні перемоги в боротьбі з корупційов.
показати весь коментар
24.02.2023 11:29 Відповісти
У другій частині книги «Свідчення генерала Омельченка» читачі мають змогу вперше ознайомитися з архівними таємними документами і нормативними актами КГБ СССР про організацію агентурної роботи, яку вели органи державної безпеки та як вербувалися агенти. Оприлюднені фотокопії підписок агентів та їх алфавітні картки (форма 3). Названі прізвища президентів, прем'єр-міністрів, членів уряду, глав АП, народних депутатів України, які були завербовані КГБ та яку роль вони відіграють і донині в Незалежній Україні за дорученням своїх кураторів з Москви.

https://litgazeta.com.ua/reviews/oleh-k-romanchuk-voiny-antymafii/ Олександр Михайлюта, «Воїни «Антимафії» (Київ: «Журналіст України», 2021. - 464 с., іл.)
показати весь коментар
24.02.2023 16:14 Відповісти
Маю надію, що це був ще й рік прозріння - про те, кого обрали, а також хто наші друзі.
показати весь коментар
24.02.2023 11:33 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 11:37 Відповісти
Цього шута потрібно повільно запікати на вертелі поки не здохне. Привселюдно.
показати весь коментар
24.02.2023 11:56 Відповісти
Прищемить писон крышкой пианино и пусть прилюдно его тащит за собой в СИЗО.
показати весь коментар
24.02.2023 13:57 Відповісти
С апреля девятнадцатого каждый год был годом боли. Пришла гнида и принесла в Украину горе.
показати весь коментар
24.02.2023 14:14 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 23:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 