Надання зброї Україні й підготовка військових змінять динаміку на полі бою, - Остін

У Сполучених Штатах переконані, що надання зброї Україні, а також підготовка військових "змінить динаміку на полі бою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Ми навчаємо та споряджаємо кілька механізованих піхотних бригад – це достатньо серйозні спроможності", - сказав він.

За словами Остіна, також поставляється додаткова артилерія.

"Тож, вони матимуть можливість прорвати російську оборону та маневрувати, і я думаю, що це створить іншу динаміку", - підкреслив глава Пентагону.

Водночас міністр підтвердив послідовну позицію адміністрації про те, що Сполучені Штати залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно.

"Допоки Україна продовжує проводити операції та докладати зусиль, щоби повернути свою суверенну територію, ми будемо з ними", - додав Остін.

Пентагон (1455) США (24070) Україна (6044) Остін Ллойд (521)
Інша динаміка для прориву оборони противника.....але на сьогодні на карту Бахмут без сліз і болі дивитися не можна. А гундосий підсумки його сумнівного правління готує. Погано коли ворог не тільки на фронті.
24.02.2023 07:48 Відповісти
24.02.2023 08:21 Відповісти
Не сійте паніку. Вистоїмо і переможемо
24.02.2023 11:38 Відповісти
Паніка для зелених, а для інших тільки Перемога. Фортеця Бахмут вистоїть.
24.02.2023 11:41 Відповісти
танки через два роки ,це гарна динаміка ...
24.02.2023 08:58 Відповісти
 
 