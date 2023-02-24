Надання зброї Україні й підготовка військових змінять динаміку на полі бою, - Остін

У Сполучених Штатах переконані, що надання зброї Україні, а також підготовка військових "змінить динаміку на полі бою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Ми навчаємо та споряджаємо кілька механізованих піхотних бригад – це достатньо серйозні спроможності", - сказав він.

За словами Остіна, також поставляється додаткова артилерія.

"Тож, вони матимуть можливість прорвати російську оборону та маневрувати, і я думаю, що це створить іншу динаміку", - підкреслив глава Пентагону.

Водночас міністр підтвердив послідовну позицію адміністрації про те, що Сполучені Штати залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно.

"Допоки Україна продовжує проводити операції та докладати зусиль, щоби повернути свою суверенну територію, ми будемо з ними", - додав Остін.

Також читайте: Результат війни в Україні важливий для безпеки Європи і для глобальної безпеки, – глава Пентагону Остін