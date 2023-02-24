Надання зброї Україні й підготовка військових змінять динаміку на полі бою, - Остін
У Сполучених Штатах переконані, що надання зброї Україні, а також підготовка військових "змінить динаміку на полі бою".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністра оборони США Ллойда Остіна.
"Ми навчаємо та споряджаємо кілька механізованих піхотних бригад – це достатньо серйозні спроможності", - сказав він.
За словами Остіна, також поставляється додаткова артилерія.
"Тож, вони матимуть можливість прорвати російську оборону та маневрувати, і я думаю, що це створить іншу динаміку", - підкреслив глава Пентагону.
Водночас міністр підтвердив послідовну позицію адміністрації про те, що Сполучені Штати залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно.
"Допоки Україна продовжує проводити операції та докладати зусиль, щоби повернути свою суверенну територію, ми будемо з ними", - додав Остін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль