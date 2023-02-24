УКР
Сунак має намір закликати G7 надати Україні зброю великої дальності та пришвидшити військову допомогу

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір закликати партнерів з G7 постачати Україні зброю великої дальності та пришвидшити надання військової допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в пресрелізі, оприлюдненому на сайті британського уряду.

Очікується, що політик також повторить свою пропозицію щодо підтримки держав, які можуть передати винищувачі.

"Щоб Україна здобула перемогу, і щоб цей день став ближчим, їм (ЗСУ. - Ред.) треба отримати вирішальну перевагу на полі бою. Зараз це має стати нашим пріоритетом. Замість поетапного підходу, нам потрібно діяти швидше, поставляючи артилерію, бронетехніку та засоби ППО", - йдеться в тексті заяви.

За словами прем'єра, "найближчі тижні будуть важкими для України, але вони будуть важкими і для Росії. Тому зараз настав час підтримати план України щодо переозброєння, перегрупування та контрнаступу".

і в цього виявляється є бандерівське коріння...... подяка англійцям та Ріші Сунаку ..... Джонсон вправно передав естафету руссофобії.......
24.02.2023 08:23 Відповісти
Одной русофобией и призывами, обещаниями, намерениями в войне не победить.
24.02.2023 09:02 Відповісти
god save the king
24.02.2023 08:34 Відповісти
что будут стоить тисячі слов ,когда важна будет крепость руки ... спочатку була стурбованість тепер обіцянки . тільки обіцянками війну не виграти , а щоб виграти треба йти на крок попереду ворога .
24.02.2023 08:55 Відповісти
Не просто дальнобойное оружие надо срочно поставлять Украине, а сверхточное оружие. Война то гибридная, осколок в задницу мирняку (кроме Рогозина) - не на пользу Украине.
24.02.2023 09:09 Відповісти
Риши порешает, доверяю ему. Польша и Англия это два локомотива за нас в западном мире. И если Польшу ещё можно понять, т.к. в случае падения Украины они следующие, то Англии должно было быть вообще пофиг. Но англичане не зря сэры и кавалеры. Честь и справедливость для них не пустой звук.
24.02.2023 09:59 Відповісти
 
 