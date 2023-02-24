Сунак має намір закликати G7 надати Україні зброю великої дальності та пришвидшити військову допомогу

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір закликати партнерів з G7 постачати Україні зброю великої дальності та пришвидшити надання військової допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в пресрелізі, оприлюдненому на сайті британського уряду.

Очікується, що політик також повторить свою пропозицію щодо підтримки держав, які можуть передати винищувачі.

"Щоб Україна здобула перемогу, і щоб цей день став ближчим, їм (ЗСУ. - Ред.) треба отримати вирішальну перевагу на полі бою. Зараз це має стати нашим пріоритетом. Замість поетапного підходу, нам потрібно діяти швидше, поставляючи артилерію, бронетехніку та засоби ППО", - йдеться в тексті заяви.

За словами прем'єра, "найближчі тижні будуть важкими для України, але вони будуть важкими і для Росії. Тому зараз настав час підтримати план України щодо переозброєння, перегрупування та контрнаступу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має розробити гарантії безпеки для України до липня, - Сунак