Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 7 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 23 лютого, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це в телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 23 лютого росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Ямполі та Іванівському.

Ще 7 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

жертви (1878) Донецька область (9341) Кириленко Павло (917)
