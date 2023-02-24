Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 146 820 осіб (+970 за добу), 3363 танки, 2363 артсистеми, 6600 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 24 лютого 2023 року, за рік з моменту повномасштабного вторгнення, втрати російських окупантів становлять приблизно 146 820 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 146820 (+970) осіб ліквідовано,
танків - 3363 (+13) од,
бойових броньованих машин - 6600 (+7) од,
артилерійських систем - 2363 (+11) од,
РСЗВ - 474 (+3) од,
засоби ППО - 247 (+3) од,
літаків - 299 (+0) од,
гелікоптерів - 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2033 (+4),
крилаті ракети - 873 (+0),
кораблі /катери -18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5224 (+9) од,
спеціальна техніка - 229 (+1).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
По танках чудово - вже йдуть експорнті залишки т-90 і старі т-62 з консервації.
По бронемашинах чудово - вже йдуть бмп-1 та бтр-50 з консервації.
Арта сама собі стволи раздовбала, коли по 10 тис. снарядів на добу розходувала.
По штурмових підрозділах чудово - кадирівці лише тік-токи у Бородянці, в тилу знімали, вагнерівські зекі закінчуються, в перспективі - штурмові загони із студентів расєйських ВУЗів.
Спецоперація іде по плану...
Це вже більше схоже на залучення до війни бойових некромантів. Уявіть середньостатистичного москаля, котрому 60+ років. Якщо така істота ухитрилась дожити до такого віку, то вона більше схожа на живого мерця.