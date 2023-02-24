Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 146 820 осіб (+970 за добу), 3363 танки, 2363 артсистеми, 6600 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 лютого 2023 року, за рік з моменту повномасштабного вторгнення, втрати російських окупантів становлять приблизно 146 820 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 146820 (+970) осіб ліквідовано,

танків - 3363 (+13) од,

бойових броньованих машин - 6600 (+7) од,

артилерійських систем - 2363 (+11) од,

РСЗВ - 474 (+3) од,

засоби ППО - 247 (+3) од,

літаків - 299 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2033 (+4),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери -18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5224 (+9) од,

спеціальна техніка - 229 (+1).

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.