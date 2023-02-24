УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 146 820 осіб (+970 за добу), 3363 танки, 2363 артсистеми, 6600 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 лютого 2023 року, за рік з моменту повномасштабного вторгнення, втрати російських окупантів становлять приблизно 146 820 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 146820 (+970) осіб ліквідовано,

танків - 3363 (+13) од,

бойових броньованих машин - 6600 (+7) од,

артилерійських систем - 2363 (+11) од,

РСЗВ - 474 (+3) од,

засоби ППО - 247 (+3) од,

літаків - 299 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2033 (+4),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери -18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5224 (+9) од,

спеціальна техніка - 229 (+1).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 146 820 осіб (+970 за добу), 3363 танки, 2363 артсистеми, 6600 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Слава нашим захисникам, слава Україні.
24.02.2023 08:32 Відповісти
Чудово, чудово...
По танках чудово - вже йдуть експорнті залишки т-90 і старі т-62 з консервації.
По бронемашинах чудово - вже йдуть бмп-1 та бтр-50 з консервації.
Арта сама собі стволи раздовбала, коли по 10 тис. снарядів на добу розходувала.
По штурмових підрозділах чудово - кадирівці лише тік-токи у Бородянці, в тилу знімали, вагнерівські зекі закінчуються, в перспективі - штурмові загони із студентів расєйських ВУЗів.
Спецоперація іде по плану...
24.02.2023 09:06 Відповісти
Ху#ло, с добрым утром тебя.
24.02.2023 08:33 Відповісти
Не забуваємо про моб. резерв кацапської армії в 20+ млн
показати весь коментар
24.02.2023 10:16 Відповісти
Далеко не всіх хоронять. Згадайте про пересувні крематорії
показати весь коментар
24.02.2023 15:26 Відповісти
Далеко не факт, що там є тих 20+ млн. ваньок. Бо 20+ млн. мобрезерву - це коли вважати, що на раZZії живе 140 млн. насілєнія. А їх там стільки нема.
показати весь коментар
24.02.2023 17:48 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Героям Слава !!! особливо тішить кількість сталеного кацапського анало-говнетного металолому !!!
показати весь коментар
24.02.2023 08:48 Відповісти
Чудово, чудово...
По танках чудово - вже йдуть експорнті залишки т-90 і старі т-62 з консервації.
По бронемашинах чудово - вже йдуть бмп-1 та бтр-50 з консервації.
Арта сама собі стволи раздовбала, коли по 10 тис. снарядів на добу розходувала.
По штурмових підрозділах чудово - кадирівці лише тік-токи у Бородянці, в тилу знімали, вагнерівські зекі закінчуються, в перспективі - штурмові загони із студентів расєйських ВУЗів.
Спецоперація іде по плану...
показати весь коментар
24.02.2023 09:06 Відповісти
Не забуваємо, що ********** може підняти верхню межу мобілізаційного віку з 50 до 60+ і навіть до 70+
показати весь коментар
24.02.2023 10:19 Відповісти
1-а паралітична дівізія, 2-а інфарктна армія.
показати весь коментар
24.02.2023 11:00 Відповісти
Ха...Трєтій гвардєйскій атеросклєрозний полк імєні Альцгеймєра.
показати весь коментар
24.02.2023 13:54 Відповісти

Це вже більше схоже на залучення до війни бойових некромантів. Уявіть середньостатистичного москаля, котрому 60+ років. Якщо така істота ухитрилась дожити до такого віку, то вона більше схожа на живого мерця.
показати весь коментар
24.02.2023 17:52 Відповісти
І знову якесь свято. 47 одиниць техніки, танки, арта, ППО, спецтехніка!!! Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
24.02.2023 09:08 Відповісти
Ну а 1000 чумардосів це супербонус ))
показати весь коментар
24.02.2023 09:12 Відповісти
За 1 день як в Афганістані весь совок за один рік втрачав ...
показати весь коментар
24.02.2023 09:38 Відповісти
Віриш офіцяйній заяві кремляді про 15 тисяч убитих за весь час, ну-ну.
показати весь коментар
24.02.2023 09:45 Відповісти
Про 3 хлопців(родичів знайомих) загиблих в Афганістані, в дитинстві чула. Отож на весь совок їх точно було більше. Знайомих, які там служили взагалі багато.
показати весь коментар
24.02.2023 14:34 Відповісти
Звісно що ні, але в різні роки було по різному, орієнтовно від 800 до 3000, точного числа нема.
показати весь коментар
24.02.2023 17:08 Відповісти
їхнім гарматам ще стволи не розносить?
показати весь коментар
24.02.2023 09:12 Відповісти
Таки так. Перетворюються в утилізатори боєкомплектів
показати весь коментар
24.02.2023 09:21 Відповісти
Скажу словами Залужного "люди з бетону,люди із сталі, прості люди, Дякую, що Ви є!"
показати весь коментар
24.02.2023 09:15 Відповісти
300-й лаптєльот так не хотів в статистику що впав на рашці.
показати весь коментар
24.02.2023 09:19 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 13:52 Відповісти
Чому нема корабля затопленого в Маріуполі ? Про літак в Белгородській області вже мовчу
показати весь коментар
24.02.2023 09:28 Відповісти
ЗСУ не хочуть на себе брати те що кацапотварюки самі собі утилізують.
показати весь коментар
24.02.2023 09:33 Відповісти
Той літачок над БНР збили "сили ппо Курськой Наротной Республіки". Вони собі +1 поставили...
показати весь коментар
24.02.2023 09:51 Відповісти
надо выдвинуть лозунг - первый - УКРАИНЕЦ, убей десять кацапов! и второй - пятилетку - за один день!
показати весь коментар
24.02.2023 09:37 Відповісти
У бронемашин сьогодні невеличкий ювілей
показати весь коментар
24.02.2023 10:21 Відповісти
Коли з'явилась цифра 100000 болотних жмуриків, я написав щоби до 24.02.23 їх було 150000. Трішки не дотягнули наші Герої до мого плану. Але які ж вони Герої!!! Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!Україна понад усе! Путін *****! Здохни курятник. Розвались на десятки самостійнихдержавних суб'єктів. Московії місце в смоленських болотах. Ось її місце!
показати весь коментар
24.02.2023 11:14 Відповісти
насправді, там уже набитих перевалило за 200 тис.
показати весь коментар
24.02.2023 13:55 Відповісти
Ну то таке. Ніхто не проти.
показати весь коментар
24.02.2023 14:36 Відповісти
146 820 : 365 = 402,2 : 24 = 16,8
показати весь коментар
24.02.2023 20:39 Відповісти
 
 