Нові санкції ЄС проти РФ не вдалося узгодити, через позицію Польщі, яка вимагає їхнього посилення, - Politico

єс

Європейський союз у четвер не зміг підписати довгоочікуваний пакет санкцій проти Росії через заперечення Польщі проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Politico.

Переговори продовжаться у п’ятницю і перетинатимуться з офіційними заходами з нагоди першого року війни, що ставить під сумнів нещодавню обіцянку президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яку вона дала президенту Володимиру Зеленському в Києві, запровадити 10-й раунд санкцій до цього часу.

Дипломати заявили, що було досягнуто згоди майже щодо всього пакету, але Польща заперечує проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

Визнаючи, що пакет затримується, Варшава заперечує, що це є проблемою. "Ми не блокуємо санкції. Ми просто хочемо, щоб санкції мали сенс", - сказав польський чиновник на умовах анонімності.

За словами чотирьох дипломатів ЄС, всі інші пункти були узгоджені.

За словами двох дипломатів, у четвер ввечері Комісія продовжила переговори з деякими країнами ЄС у пошуках компромісу. За словами чотирьох дипломатів, у п'ятницю вранці відбудеться ще одна зустріч послів 27 країн-членів ЄС, щоб спробувати укласти угоду.

Заперечення Польщі стосується запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку з Росії. Низка країн закликали до повної заборони, але, намагаючись заспокоїти інші країни, які залежать від цього імпорту, Комісія запропонувала встановити ліміт квоти на рівні 560 000 метричних тонн, сказав один з дипломатів ЄС.

За словами польського чиновника, це навіть більше, ніж поточний імпорт. Хоча кілька дипломатів ЄС заявили, що Польща була найвідвертішим противником цієї квоти, інші також висловили своє невдоволення з приводу винятків для певних компаній. Один з дипломатів ЄС сказав, що запропонована квота "позбавляє санкції сенсу".

Торговельні дані показують, що імпорт з Росії не перевищував цю квоту протягом останнього десятиліття.

Також читайте: США прагнуть посилювати санкції проти РФ, - Мінфін

Польща (8750) росія (67242) санкції (12573) Євросоюз (14007)
+4
Разумеется права, кому нужны санкции для галочки?!
24.02.2023 09:30 Відповісти
24.02.2023 09:30 Відповісти
+3
Польща ПРАВА -
накуа Санкції -"ОБМАНКА" ?
24.02.2023 09:25 Відповісти
24.02.2023 09:25 Відповісти
+3
Крысы мавзолейные обходят санкции с помощью Венгрии Турции Китая и Монголии...
24.02.2023 09:31 Відповісти
24.02.2023 09:31 Відповісти
Коментувати
Цікаво, а хто запропонував цю цифру?
24.02.2023 08:54 Відповісти
24.02.2023 08:54 Відповісти
требують вбити кожного десятого і барабан з пу?
24.02.2023 09:07 Відповісти
24.02.2023 09:07 Відповісти
Польща ПРАВА -
накуа Санкції -"ОБМАНКА" ?
24.02.2023 09:25 Відповісти
24.02.2023 09:25 Відповісти
Разумеется права, кому нужны санкции для галочки?!
24.02.2023 09:30 Відповісти
24.02.2023 09:30 Відповісти
омісія запропонувала встановити ліміт квоти на рівні 560 000 метричних тонн, сказав один з дипломатів ЄС.

За словами польського чиновника, це навіть більше, ніж поточний імпорт. Хоча кілька дипломатів ЄС заявили, що Польща була найвідвертішим противником цієї квоти (!!!???), інші також висловили своє невдоволення з приводу винятків для певних компаній

==============================

В останні роки Росія експортує товарів категорії «Каучук та вироби» на суму від 2,5 до 3,5 мільярдів доларів на рік, причому приблизно половина становить лише «синтетичний каучук», тобто сировину для автомобілебудування, з якої покришки виготовлені для автомобілів, каже аналітик Артем Дєєв.

Але Європа далеко не головний покупець цього продукту із Росії. На перших місцях Казахстан, Китай та Білорусь із частками у структурі експорту від 8 до 10 відсотків. З європейських країн основними покупцями є Німеччина з 6,4% та Польща з 6,3%. Російський каучук також купує Угорщина (її частка 2,4%) та Італія (чия частка 1,7%).
24.02.2023 09:30 Відповісти
24.02.2023 09:30 Відповісти
Досі польський завод «Сінтос» закуповував сировину в Росії, але минулого року встиг змінити постачальників, і експорт каучуку з Росії до Польщі, за попередніми даними за минулий рік, скоротився на 27,5%.
24.02.2023 09:32 Відповісти
24.02.2023 09:32 Відповісти
24.02.2023 09:30 Відповісти
24.02.2023 09:30 Відповісти
Крысы мавзолейные обходят санкции с помощью Венгрии Турции Китая и Монголии...
24.02.2023 09:31 Відповісти
24.02.2023 09:31 Відповісти
у даному випадку ЄВРОПЕЙСЬКІ ЩУРІ з Брюселю створюють санкції -"обманки"...
24.02.2023 09:34 Відповісти
24.02.2023 09:34 Відповісти
Павло..я мав на увазі братів Ковальчуків та інших Роман Абрамовичів...
24.02.2023 09:47 Відповісти
24.02.2023 09:47 Відповісти
Війна 21 століття повинна буде більш економічна, ніж такі середньовічні втрати серед людей.
24.02.2023 09:34 Відповісти
24.02.2023 09:34 Відповісти
Є вислів - "Найкраще ворог доброго!". Оце той самий випадок. Хоча є й інший вислів - "Краще нічого, аніж погано!" Тож можливо поляки дійсно праві?!
24.02.2023 09:54 Відповісти
24.02.2023 09:54 Відповісти
Поки не гахне кілька ракет московитів як у Польщі, засрані європейські толерасти чухатись не будуть. Їх ця війна не чіпляє, все нагадує другу світову. Добре що хоч британці послідовні. А всі ці макарони та йому подібні звичайні балаболи, які просто досиджують свої терміни.
06.04.2023 17:33 Відповісти
06.04.2023 17:33 Відповісти
 
 