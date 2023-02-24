Нові санкції ЄС проти РФ не вдалося узгодити, через позицію Польщі, яка вимагає їхнього посилення, - Politico

Європейський союз у четвер не зміг підписати довгоочікуваний пакет санкцій проти Росії через заперечення Польщі проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Politico.

Переговори продовжаться у п’ятницю і перетинатимуться з офіційними заходами з нагоди першого року війни, що ставить під сумнів нещодавню обіцянку президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яку вона дала президенту Володимиру Зеленському в Києві, запровадити 10-й раунд санкцій до цього часу.

Дипломати заявили, що було досягнуто згоди майже щодо всього пакету, але Польща заперечує проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

Визнаючи, що пакет затримується, Варшава заперечує, що це є проблемою. "Ми не блокуємо санкції. Ми просто хочемо, щоб санкції мали сенс", - сказав польський чиновник на умовах анонімності.

За словами чотирьох дипломатів ЄС, всі інші пункти були узгоджені.

За словами двох дипломатів, у четвер ввечері Комісія продовжила переговори з деякими країнами ЄС у пошуках компромісу. За словами чотирьох дипломатів, у п'ятницю вранці відбудеться ще одна зустріч послів 27 країн-членів ЄС, щоб спробувати укласти угоду.

Заперечення Польщі стосується запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку з Росії. Низка країн закликали до повної заборони, але, намагаючись заспокоїти інші країни, які залежать від цього імпорту, Комісія запропонувала встановити ліміт квоти на рівні 560 000 метричних тонн, сказав один з дипломатів ЄС.

За словами польського чиновника, це навіть більше, ніж поточний імпорт. Хоча кілька дипломатів ЄС заявили, що Польща була найвідвертішим противником цієї квоти, інші також висловили своє невдоволення з приводу винятків для певних компаній. Один з дипломатів ЄС сказав, що запропонована квота "позбавляє санкції сенсу".

Торговельні дані показують, що імпорт з Росії не перевищував цю квоту протягом останнього десятиліття.

