Нові санкції ЄС проти РФ не вдалося узгодити, через позицію Польщі, яка вимагає їхнього посилення, - Politico
Європейський союз у четвер не зміг підписати довгоочікуваний пакет санкцій проти Росії через заперечення Польщі проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Politico.
Переговори продовжаться у п’ятницю і перетинатимуться з офіційними заходами з нагоди першого року війни, що ставить під сумнів нещодавню обіцянку президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яку вона дала президенту Володимиру Зеленському в Києві, запровадити 10-й раунд санкцій до цього часу.
Дипломати заявили, що було досягнуто згоди майже щодо всього пакету, але Польща заперечує проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.
Визнаючи, що пакет затримується, Варшава заперечує, що це є проблемою. "Ми не блокуємо санкції. Ми просто хочемо, щоб санкції мали сенс", - сказав польський чиновник на умовах анонімності.
За словами чотирьох дипломатів ЄС, всі інші пункти були узгоджені.
За словами двох дипломатів, у четвер ввечері Комісія продовжила переговори з деякими країнами ЄС у пошуках компромісу. За словами чотирьох дипломатів, у п'ятницю вранці відбудеться ще одна зустріч послів 27 країн-членів ЄС, щоб спробувати укласти угоду.
Заперечення Польщі стосується запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку з Росії. Низка країн закликали до повної заборони, але, намагаючись заспокоїти інші країни, які залежать від цього імпорту, Комісія запропонувала встановити ліміт квоти на рівні 560 000 метричних тонн, сказав один з дипломатів ЄС.
За словами польського чиновника, це навіть більше, ніж поточний імпорт. Хоча кілька дипломатів ЄС заявили, що Польща була найвідвертішим противником цієї квоти, інші також висловили своє невдоволення з приводу винятків для певних компаній. Один з дипломатів ЄС сказав, що запропонована квота "позбавляє санкції сенсу".
Торговельні дані показують, що імпорт з Росії не перевищував цю квоту протягом останнього десятиліття.
накуа Санкції -"ОБМАНКА" ?
За словами польського чиновника, це навіть більше, ніж поточний імпорт. Хоча кілька дипломатів ЄС заявили, що Польща була найвідвертішим противником цієї квоти (!!!???), інші також висловили своє невдоволення з приводу винятків для певних компаній
В останні роки Росія експортує товарів категорії «Каучук та вироби» на суму від 2,5 до 3,5 мільярдів доларів на рік, причому приблизно половина становить лише «синтетичний каучук», тобто сировину для автомобілебудування, з якої покришки виготовлені для автомобілів, каже аналітик Артем Дєєв.
Але Європа далеко не головний покупець цього продукту із Росії. На перших місцях Казахстан, Китай та Білорусь із частками у структурі експорту від 8 до 10 відсотків. З європейських країн основними покупцями є Німеччина з 6,4% та Польща з 6,3%. Російський каучук також купує Угорщина (її частка 2,4%) та Італія (чия частка 1,7%).