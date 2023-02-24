УКР
Ворог продовжує гатити по Херсонщині, є жертви. В обласному центрі влучання в об’єкт критичної інфраструктури та будинки, - ОВА

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські окупанти 73 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА

Як зазначається, окупанти гатили із РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БМП та БПЛА.

Херсон армія РФ обстріляла 7 разів. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та житлові будинки.

"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 3 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Цензор, ну все мы понимаем что в ОВА рукожопы и им нет разницы какие фотки выкладывать...Но вы то хоть фильтруйте немного....
24.02.2023 08:52 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
24.02.2023 10:48 Відповісти
 
 