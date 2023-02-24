Байден: Путін рік тому думав швидко взяти Київ, але зустрів сміливість українців

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін зіткнувся із мужністю українців.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рік тому президент Путін думав, що швидко візьме Київ. Але повсюду зустрів хоробрість України і залізну волю народів", - написав він.

Байден також зазначив, що Путін розраховував: НАТО розколеться та розділиться на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

"Натомість НАТО сильніше і згуртованіше, ніж будь-коли раніше", - заявив американський лідер.

