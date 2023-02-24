УКР
3 002 24

Байден: Путін рік тому думав швидко взяти Київ, але зустрів сміливість українців

байден

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін зіткнувся із мужністю українців.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рік тому президент Путін думав, що швидко візьме Київ. Але повсюду зустрів хоробрість України і залізну волю народів", - написав він.

Байден також зазначив, що Путін розраховував: НАТО розколеться та розділиться на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

"Натомість НАТО сильніше і згуртованіше, ніж будь-коли раніше", - заявив американський лідер.

Байден Джо (2897) путін володимир (24601)
+14
ну так !!! зелені чмошники і наркомани далі продовжують виконувати ці домовленості ... нажаль ...





24.02.2023 09:04 Відповісти
+13
Все було домовлено в Омані, але щось пішло не так.
24.02.2023 08:46 Відповісти
+10
Не, не лох а
24.02.2023 08:47 Відповісти
Він не тим місцем думав .
24.02.2023 08:43 Відповісти
Короче кажучи:" путін лох"
24.02.2023 08:45 Відповісти
24.02.2023 08:47 Відповісти
24.02.2023 08:46 Відповісти
24.02.2023 09:04 Відповісти
24.02.2023 09:27 Відповісти
А хтось не готував українців, навмисне, тому прийшлось оборонятись майже голими руками.
24.02.2023 08:49 Відповісти
якби путен одразу напав на НАТО, а не на Україну. Щось мені підказує, що НАТО уже б не існувало, а поляки і балтійці боронились би самі
24.02.2023 08:59 Відповісти
Поляки, Балтийцы, Украинцы.
Одной армией.
И думаю, что орки бы уже отступали к мацковским болотам
24.02.2023 09:10 Відповісти
Поляки бы уж точно гнали орков аж до влаки-кал-каза
Есть что напомнить.
24.02.2023 09:16 Відповісти
Ну ани же ещё не начинали, пускай попробуют напасть на НАТО.
24.02.2023 09:34 Відповісти
Точно, сміливість і воля українців, а не влади, яка захопила накграбоване в народа за декілька років і перлася до кордонів. Деякі по домовленності відвели війська і чекали на прихід орди. А народ, простий народ, все виправив, а ЗСУ їх підтримали. Слава Україні! Слава ЗСУ!
24.02.2023 09:00 Відповісти
А вони в надалі грабують
24.02.2023 09:29 Відповісти
Главное их не выпускать до послевоенного разбирательства, начиная из брошенного аэродрома в Гостомеле и оставленного войсками Крымского перешейка с баннерами Welcam to Ukraine! И какой дебил принял решение строить фронтальные дороги типа Мариуполь - Тернополь, Крым - Запорожье вместо рокадных. Шоб впредь этих дебилов даже бригадирами в бригаду грузчиков не назначать.
24.02.2023 09:43 Відповісти
24.02.2023 10:25 Відповісти
Мені все частіше здається, що наш президент - у Вашінгтоні!
І хочеться сподіватися, що так воно і є!)))
24.02.2023 09:06 Відповісти
Лавров сказал, что путин перед вторжением советовался с иваном грозным, петром первым и екатериной второй.
Но мы-то знаем, что путин советовался с иваном грозным, петром первым и екатериной второй, а в соседней палате сидел Наполеон.
24.02.2023 09:14 Відповісти
правда даже "наполеон" бы позвал санитаров с воплем - Заберите от меня этого психа, воно ж кончене
24.02.2023 09:17 Відповісти
24.02.2023 09:26 Відповісти
Так ті (начебто опозиція) мовчать, а Гео правду каже, яка ну дуже не подобається цій шоблі
24.02.2023 09:31 Відповісти
Да все они год назад правильно просчитали: и чонгар, и Калиновку, и свой перевес, и НАТО немецкое, и 5ю колонну. Не учли только, за кого Господь Бог. А народ... в основном советский ещё. Героев маловато, но есть надежда
24.02.2023 09:35 Відповісти
Главное, чтобы у смелых людей патроны и снаряды не кончались!
24.02.2023 09:44 Відповісти
Старшина Запаса

Так, чисто напомнить причинно-следственную связь выбора. Это девятнадцатый год. За два месяца до выборов.
И это было выбрано сознательно тремя четвертями избирателей.

24.02.2023 10:07 Відповісти
МАладиє, зелЬониє літЦі, це кацапо-совкові меншовартісні харі.
24.02.2023 11:01 Відповісти
 
 