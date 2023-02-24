Байден: Путін рік тому думав швидко взяти Київ, але зустрів сміливість українців
Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін зіткнувся із мужністю українців.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Рік тому президент Путін думав, що швидко візьме Київ. Але повсюду зустрів хоробрість України і залізну волю народів", - написав він.
Байден також зазначив, що Путін розраховував: НАТО розколеться та розділиться на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.
"Натомість НАТО сильніше і згуртованіше, ніж будь-коли раніше", - заявив американський лідер.
Одной армией.
И думаю, что орки бы уже отступали к мацковским болотам
Есть что напомнить.
І хочеться сподіватися, що так воно і є!)))
Но мы-то знаем, что путин советовался с иваном грозным, петром первым и екатериной второй, а в соседней палате сидел Наполеон.
Так, чисто напомнить причинно-следственную связь выбора. Это девятнадцатый год. За два месяца до выборов.
И это было выбрано сознательно тремя четвертями избирателей.