Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 19 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 19 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Ольгівське, Полтавка, Павлівка, Залізничне, Темирівка, Кам'янське, Степове, Степногірськ, Малі Щербаки, Новояковлівка, Комишуваха. Надійшло 17 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

Ситуація за останню добу на Запорізькому напрямку не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 132 обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилася.

