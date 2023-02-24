Три чверті українських біженців хочуть повернутися додому. Але не в найближчі три місяці, - ООН

Переважна більшість українських біженців та переміщених осіб - 77% та 79% відповідно - хочуть повернутися додому. Але лише 12% планують зробити це в найближчі три місяці.

Про це йдеться у заяві Управління верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

В Управлінні зазначили, що за рік від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну свої будинки змушені залишити понад 13 млн осіб - майже 8 млн біженців по всій Європі та понад 5 млн внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Зазначається, що основна перешкода, яка заважає біженцям повернутися, - безпека у регіоні їхнього походження.

Читайте: У Німеччині за час війни стало в 7 разів більше українців

"Серед інших вказаних занепокоєнь: доступність базових послуг, в тому числі електроенергії, водопостачання та охорони здоров’я, можливості працевлаштування й належного проживання", - заявили в ООН.

При цьому у міжнародній організації звернули увагу, що 18% українських біженців досі не визначилися, чи планують вони коли-небудь повернутися до України.

Також читайте: Польща оновила правила повторного в’їзду для українців