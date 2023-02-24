УКР
Новини
Три чверті українських біженців хочуть повернутися додому. Але не в найближчі три місяці, - ООН

біженці

Переважна більшість українських біженців та переміщених осіб - 77% та 79% відповідно - хочуть повернутися додому. Але лише 12% планують зробити це в найближчі три місяці.

Про це йдеться у заяві Управління верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

В Управлінні зазначили, що за рік від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну свої будинки змушені залишити понад 13 млн осіб - майже 8 млн біженців по всій Європі та понад 5 млн внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Зазначається, що основна перешкода, яка заважає біженцям повернутися, - безпека у регіоні їхнього походження.

"Серед інших вказаних занепокоєнь: доступність базових послуг, в тому числі електроенергії, водопостачання та охорони здоров’я, можливості працевлаштування й належного проживання", - заявили в ООН.

При цьому у міжнародній організації звернули увагу, що 18% українських біженців досі не визначилися, чи планують вони коли-небудь повернутися до України.

+8
вчора у сусіда був не дуже вдалий день - повернулася дружина з дітьми із польщі - холостяцьму життю настав кінець🤣🤣🤣
24.02.2023 09:20 Відповісти
+6
Зустріла у Польщі декілька українців,які не планують повертатись. В деяких з них знищено: дім,бізнес,місто. А молоді залишаться вчитись в інституті. А взагалі за кордоном жінкам з дітьми дуже важко,періодами їде дах. Тому що по суті ми там стаємо мамами-одиначками. Яким,звісно,допомогають на початку. Але морально і фізично це витримати дуже важко. Я більше року не витримала.
24.02.2023 09:26 Відповісти
+3
ООН - 🤡🤡🤡
24.02.2023 09:16 Відповісти
Чим далі від України, тим страшніше повертатись.
24.02.2023 09:11 Відповісти
Прижиться в чужой стране тяжело.Возможно,детям будет и хорошо.
24.02.2023 09:13 Відповісти
А що заважає їхнім дітям жити в Україні добре, щоб бажати стати колишнім українцем через це? Дякую.
24.02.2023 10:18 Відповісти
Я теж так вважаю.Але е багато речей,що мають вплив на вибір людини.Зараз реальне кумовство.Неможливо зробити кар"еру,неможливо.Влаштуватися на підприемство неможливо.Візьміть навіть відоме "Бунге".Начебто американська компанія.Але всі своі куми. Богато хто не знае,як важко бути без батьківщини.А багато хто думае,яка різніця.Тут також нічого не мае.Але покі наши презіденти працювали проти України.Жоден з ніх не зрабів умов для процвітання ціеї країни.Тому і ідуть люди в чужи краі.
24.02.2023 10:37 Відповісти
Є тисячі варіантів роботи без кумівства з зарплатнею більшою, ніж у них. Хто хоче гроші знайде можливість. Решта відмовки. Дякую.
24.02.2023 11:06 Відповісти
Так.Макулатуру збірати.Бо не всі айтишники.Навіть двірник по кумовству.
24.02.2023 11:17 Відповісти
Це тільки показує моральність вашого сусіда.
24.02.2023 10:19 Відповісти
Десь півроку тому, декількох жінок наполегливо намагався вмовити не повертатися. Бо небезпечно, бо нема ресурсів, бо будете заважати, бо психіку дітей треба вбрегти.
Марно..
- от неможу вже, хочу в своє місто і всьо.
24.02.2023 09:39 Відповісти
Так,таких теж багато. Бо це не туризм і не запланована еміграція. Це хаотичний виїзд з країни туди,де не знаєш що буде завтра. Хоч і не стріляють.
24.02.2023 10:29 Відповісти
То були не українці, а колишні українці. Дякую.
24.02.2023 10:21 Відповісти
Скільки людей стільки і ситуацій але ж є люди у котрих все залишилося і під обстрілами не були а сидять там. Бо більш менш пристроїлися, получають допомогу вище ніж тут заробляли от будуть сидіти поки буде допомога.
24.02.2023 10:09 Відповісти
На ту допомогу нереально орендувати житло. А воно за кордоном ну дуже недешеве. Тому жінки працюють по 12 годин на заводах ще маючи з собою 1-2-3 дитини. Уявіть як це.
24.02.2023 10:30 Відповісти
Повертайтесь в Україну, працюючи тут 12 годин ви зможете орендувати житло. Дякую.
24.02.2023 11:08 Відповісти
Взагалі-то історія про жінок,яких я там бачила постійно.
24.02.2023 11:22 Відповісти
Якщо ви там бачили жінок, то це означає, що ви там були самі. Дякую.
24.02.2023 11:44 Відповісти
Ви часом не работорговець-роботодавець ? Для мене наші роботодавці не менші покидьки ніж кацапоорче стадо.
24.02.2023 12:40 Відповісти
Я не роботодавець. Одначе, якщо ви пишете про работорговців в Україні, то, ймовірно, зверніть увагу на коментар вище, де кажуть про 12 год. день в Польщі та інших країнах ЄС. Дякую.
24.02.2023 12:53 Відповісти
 
 