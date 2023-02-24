Рік героїчного українського опору, попереду нас чекає майбутнє єдності, - Фон дер Ляєн у річницю повномасштабного вторгнення РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у річницю повномасштабного вторгнення РФ заявила, що ЄС і Україну чекає майбутнє єдності.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Рік жорстокої російської агресії. Рік героїчного українського опору. Рік європейської солідарності. Попереду нас чекає майбутнє єдності. Ви боретеся за свободу, за демократію та за своє місце в Європейському Союзі. Ми з вами, скільки буде потрібно", - наголосила вона.

