Рік героїчного українського опору, попереду нас чекає майбутнє єдності, - Фон дер Ляєн у річницю повномасштабного вторгнення РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у річницю повномасштабного вторгнення РФ заявила, що ЄС і Україну чекає майбутнє єдності.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Рік жорстокої російської агресії. Рік героїчного українського опору. Рік європейської солідарності. Попереду нас чекає майбутнє єдності. Ви боретеся за свободу, за демократію та за своє місце в Європейському Союзі. Ми з вами, скільки буде потрібно", - наголосила вона.

Євросоюз (14007) фон дер Ляєн Урсула (847)
