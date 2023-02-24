Росія у річницю вторгнення може влаштувати провокації, українцям слід бути обережними, - Повітряні сили

Російські загарбники 24 лютого можуть вдатися до будь-яких провокацій. Тому українцям не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Тільки почалася доба, яка стала символічною для всіх. Очікуємо на провокації. Те, що ворог, можливо, захоче нам зробити певні "сюрпризи" у цей день, є така загроза", - зазначив він.

Водночас Ігнат додав, що не потрібно очікувати на удари. За його словами, росіяни бачать, що Україна підготувалася, тому можуть влаштувати атаку в інший день.

"Протиповітряні сили України зміцніли, мають певний досвід у відбитті атак. І ще відбуваються певні підсилення та зміни у кращий бік", - підкреслив речник.