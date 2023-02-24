УКР
Агресія Росії проти України
Росія у річницю вторгнення може влаштувати провокації, українцям слід бути обережними, - Повітряні сили

Російські загарбники 24 лютого можуть вдатися до будь-яких провокацій. Тому українцям не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Тільки почалася доба, яка стала символічною для всіх. Очікуємо на провокації. Те, що ворог, можливо, захоче нам зробити певні "сюрпризи" у цей день, є така загроза", - зазначив він.

Водночас Ігнат додав, що не потрібно очікувати на удари. За його словами, росіяни бачать, що Україна підготувалася, тому можуть влаштувати атаку в інший день.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атаки сотнями літаків не буде, ППО підсилена сучасними західними комплексами, - Повітряні сили

"Протиповітряні сили України зміцніли, мають певний досвід у відбитті атак. І ще відбуваються певні підсилення та зміни у кращий бік", - підкреслив речник.

Пане Ігнат, Небесна Сотня тримає небо, а ви просто допоможіть їм не дати ракетам орків шансів сьогодні
24.02.2023 09:35 Відповісти
Блт. Такими "заявами" Ігнат лише залякує наших жінок.
То, ***, "рф зібрала 800 самольотів та гвинтокрилів біля кородонів" (вони були зібрані рік тому і нікуди не дівались), то 1200 танків (рік тому було 3,5-4 тисячі модернізованих т-72, нових т-90, а зараз - т-62 з консервації) , то бронєпотяг путєна підтягнули...
Нахєра ці заяви? Щоб жінки скорише посивіли? Щоб ті, хто й хотів би повернутись з Європи до дому, ще 10 разів подумали, чи варто повертатись?

Ігнат, накуя ці гучні "заяви"?
24.02.2023 10:26 Відповісти
истеричка?
24.02.2023 11:37 Відповісти
а ти чому не на фронті??щурача повія!
24.02.2023 10:46 Відповісти
 
 