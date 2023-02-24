УКР
РФ змінила підхід у війні проти України: ослаблення ЗСУ, а не захоплення нових значних територій, - британська розвідка

Росія, як і раніше, прагне повністю контролювати Україну. В останні тижні розпочався новий етап - війна на виснаження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, з 2014 року стратегічна мета Росії в Україні, найімовірніше, є незмінною: встановити контроль над своїм сусідом. У 2014-2021 роках вона домагалася цієї мети шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.

Як зазначається у зведенні, 24 лютого 2022 року Росія перейшла до нового підходу і розпочала повномасштабне вторгнення зі спробою захопити всю країну та повалити її уряд. До квітня 2022 року Росія усвідомила, що це не вдалося, і зосередилася на розширенні та оформленні свого панування над Донбасом та півднем. У цьому Кремль досяг повільного і надзвичайно дорогого прогресу.

В останні тижні Росія знову змінила свій підхід. Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована насамперед на ослаблення українських збройних сил, а не на захоплення нових значних територій, йдеться у повідомленні.

"Російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, розраховуючи на те, що переваги Росії в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну", - вважають у Міноборони Британії.

24.02.2023 09:41
Людські ресурси, але не збройні. Якщо війна перейде на якісну платформу відповіді ЗСУ на наступ орків,то Людські ресурси також буде збережено. Для цього зброя НАТО повинна бути уже учора в Україні.
24.02.2023 09:29
Наша влада і тут їм підіграє.
Ми втрачаємо людей замість безпілотників, які за думкою рєзнікова там не потрібні. Тому і волонтерам їх ввозити не можна, стоять на кордонах. І держава звісно їх не закуповує.
24.02.2023 09:32
Краще, звісно, вчасно, але пізно краще ніж ніколи. Тож не сумуй, бо в цьому не має сенсу, а будь впевнений, що рашистам триндець та насолоджуйся для покращення настрою телевізійними кіно новелами "Бандерівське смузі"!
24.02.2023 10:13
проблема в том что в России нет нормальных военных начальников стратегов и тактиков от слова вообще.... даже то что знают не военные -А ИМЕННО ОБОРОНА всегда имеет соотношение 1 обороняющийся убивает 2-5 наступающих.. Бахмут Вугледар Соледар Северодонецк и прочее показали эту итоговую политику ведения сражений результатом гробы и количество Груз-200 в Рашке зашкаливает... а также незаметно стал реальностью дефицит патронов и боеприпасов..
24.02.2023 10:19
Ви досі рахуєте цю владу нашою?
24.02.2023 09:41
********* гроші, а тут доречно казати вважаєте. Вчити вас нікому, а мені ніколи.
24.02.2023 09:50
Дякую за виправлення )), спробую виправитись в майбутньому. Але зауважу для протоколу, що до 2014 все життя говорив москальською ((
24.02.2023 17:11
не можу знайти в гуглi повний перелiк краiн-хто як голосував вчора на генасамблеi оон. хто в курсi,на яку перейти ссилку?
24.02.2023 09:35
Просто продивіться новини Цензор від учора, вечір. Тут також працює пошук.
24.02.2023 09:37
https://censor.net/ua/news/3401794/genasambleya_oon_pidtrymala_rezolyutsiyu_z_ukrayinskoyu_formuloyu_myru
24.02.2023 09:40
ось

24.02.2023 09:41
Ослаблення ЗСУ ? Ну так Зеленський з своїми зеленими мародерами якраз стануть рашистам в нагоді .
24.02.2023 09:36
ну так !!! чого лише варті яйця по 17 грн./шт. і такого зеленого лайна вагон ...

24.02.2023 09:43
Тому і допоможіть нам не ослабнути ...
(Дякуємо всім хто допомагає)
24.02.2023 09:40
24.02.2023 09:41
Слухала голос Залужного. Голос Воїна,Патріота Генерала. Голос зе визиває тільки нудоту.
24.02.2023 09:48
як завжди, очевидні речі. вже неозброєним оком видно, що ***** націлився на винищення мобілізаційного ресурсу України, маючи значну перевагу в усьому. це може спрацювати, за умови зменшення або припинення допомоги від США та Британії.
24.02.2023 09:57
НІЯКОЇ "переваги", тим більше "в усьому" у рашистів не має. БУВ та скінчився у той самий момент, коли Україна квартал стримувала рашистів ба навіть відкинула їх за кардон з Київщини, Сумщини, Чернігівщини і почалась реальна допомога з боку Заходу який переконався у міцності українців та повірив у перемогу України над Рашкою й ДОЦІЛЬНІСТЬ допомогати ЗСУ для цього. Тож зараз ПО ІСІХ питаннях потенціалу перевага якраз на боці України, а чисельність "гарматного м'яса" вже не має значення, бо це "м'ясо" рашисти нге в змозі забезпечити всім необхідним у відповідному обсязі!!!
24.02.2023 10:08
твої розсусолювання диванного "експерта" не мають ніякого відношення до реальності. і досить вже нести ахінею. у кацапів перевага абсолютно в усьому, починаючи авіацією і скінчуючи набоями до пістолетів. в чомусь перевага не абсолютна, а просто величезна, але все одно перевага є. якби це було не так, війна би не йшла на нашій території і кацапи не просувалися би вперед, бо вони просуваються постійно, хоча й повільно.
24.02.2023 10:21
Це може спрацювати лише в уяві наших ворогів, які сплять і бачать, як США нам припиняють допомогу та всі чмобіки так і побіжать вмирати за те, щоб вони збагатилися. Та не дочекаються - допомога була і буде, бо її підтримує більшість американців та європейців, а чмобіки тікають з полю бою, чи взагалі бунтують, відмовляючись іти у наступ. А танки, снаряди, ракети вже пр0срало бездарне вороже командування і тепер скільки в вони не кидали м'яса, це вже не спрацює
24.02.2023 11:48
Не дождётесь ослабления ВСУ. Сегодня закончился сбор средств на радары для ВСУ. Страна с населением меньше трёх миллионов собрала на радары для ВСУ почти 9 млн. евро. Учитывая другие сборы для ВСУ (на дроны, Байрактары и т.д.) в стране ведён добровольный налог на победу ВСУ
24.02.2023 09:57
ТАКА тактика рашистів точно безглузда, бо економічний та технічний потенціал союзників України у багато разів перевищує можливості РоССії навіть при 100%-ій підтримці Китаю чого, принаймні поки, не має. Тож протистояння на виснаження це теж програшний варіант для Московії який ніяк не перекрити більшою чисельністю її армії та мобілізаційного резерву, т.я. цей резерв треба годувати, забезпечувати амуніцією, зброєю, ************, навчанням, житлом, керівництвом і т.д.!
24.02.2023 10:01
Своїми безглуздими та самовбивчими атаками рашисти ослаблюють бойовий дух їх чмобіків. Вони і так не хочуть вмирати за Ху#ла та олігархів, а тепер з кожною атакою, коли у ворога закінчуються снаряди, танки, все більше з них розуміють, що їх бездарне командування, втративши все посилають їх як худобу на забій без броні та артилеристської підтримки і тому вони вже бунтують, відмовляючить іти у наступ і далі будуть ще більше бунтувати та здаватися у полон
24.02.2023 10:03
Кацапня чомусь вважає що - в спробі виснажити Україну , вона сама не виснажиться . ? Україну саму вони звичайно виснажили б , але ж на щастя - за нами Захід , в якого ресурсів незрівнянно більше . ! Чому вони цього не враховують хз . ? А може й враховують , але не подають виду .
Вони ж самі заявляють що - воюють не з Україною , а з НАТО .
Зараз в них дійсно - перевага в людських ресурсах , але коли західна зброя і ********** почнуть надходити до нас в необхідній кількості , ця їхня перевага зникне . Це зрозуміло як 2+2=4 .
Тому знову ж - вважаю що всі їхні заяви про - вайну до пабєднаго канца , банальним залякуванням . Вони там все ще наївно розраховують що - ми злякаємось їхніх супергрізних заяв , і таки підемо на поступки ..
24.02.2023 10:05
Так,ніхто ніколи не вигравав в коаліції. З вами увесь світ, за вами уся Європа.
24.02.2023 10:10
тобто мосКАЛі перестануть обстрілювати простих людей? не смішіть мої тапки....
24.02.2023 11:32
 
 