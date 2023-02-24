РФ змінила підхід у війні проти України: ослаблення ЗСУ, а не захоплення нових значних територій, - британська розвідка
Росія, як і раніше, прагне повністю контролювати Україну. В останні тижні розпочався новий етап - війна на виснаження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
За даними британської розвідки, з 2014 року стратегічна мета Росії в Україні, найімовірніше, є незмінною: встановити контроль над своїм сусідом. У 2014-2021 роках вона домагалася цієї мети шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.
Як зазначається у зведенні, 24 лютого 2022 року Росія перейшла до нового підходу і розпочала повномасштабне вторгнення зі спробою захопити всю країну та повалити її уряд. До квітня 2022 року Росія усвідомила, що це не вдалося, і зосередилася на розширенні та оформленні свого панування над Донбасом та півднем. У цьому Кремль досяг повільного і надзвичайно дорогого прогресу.
В останні тижні Росія знову змінила свій підхід. Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована насамперед на ослаблення українських збройних сил, а не на захоплення нових значних територій, йдеться у повідомленні.
"Російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, розраховуючи на те, що переваги Росії в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну", - вважають у Міноборони Британії.
Ми втрачаємо людей замість безпілотників, які за думкою рєзнікова там не потрібні. Тому і волонтерам їх ввозити не можна, стоять на кордонах. І держава звісно їх не закуповує.
(Дякуємо всім хто допомагає)
Вони ж самі заявляють що - воюють не з Україною , а з НАТО .
Зараз в них дійсно - перевага в людських ресурсах , але коли західна зброя і ********** почнуть надходити до нас в необхідній кількості , ця їхня перевага зникне . Це зрозуміло як 2+2=4 .
Тому знову ж - вважаю що всі їхні заяви про - вайну до пабєднаго канца , банальним залякуванням . Вони там все ще наївно розраховують що - ми злякаємось їхніх супергрізних заяв , і таки підемо на поступки ..