Представники РФ на зустрічі G20 є співучасниками воєнних злочинів і винні у збитках, завданих війною світовій економіці, - міністерка фінансів США Єллен
Російські чиновники, які були присутні на зустрічі фінансових лідерів G20 в індійському Бангалорі, є співучасниками звірств під час вторгнення Росії в Україну і винні в збитках, які війна завдала світовій економіці.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.
Виступаючи на відкритті зустрічі, присвяченій першим роковинам російського вторгнення, Єллен закликала колег по G20 "подвоїти свої зусилля з підтримки України та обмежити можливості Росії вести війну".
Вона сказала, що використання як зброї продовольства та енергії президентом Росії Володимиром Путіним завдало шкоди не тільки Україні, а й світовій економіці, особливо країнам, що розвиваються.
"Я закликаю російських офіційних осіб тут, на G20, зрозуміти, що їхнє продовження роботи на Кремль робить їх співучасниками злочинів Путіна, - сказала Єллен.
За словами представниці Мінфіну США, Росію у залі представляли високопоставлені представники економічних відомств. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов та голова центробанку Ельвіра Набіулліна не були присутні.
Єллен додала, що припинення війни є "моральним імперативом" для світової економіки, і повторила, що Сполучені Штати "підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно".
