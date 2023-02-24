УКР
Представники РФ на зустрічі G20 є співучасниками воєнних злочинів і винні у збитках, завданих війною світовій економіці, - міністерка фінансів США Єллен

Російські чиновники, які були присутні на зустрічі фінансових лідерів G20 в індійському Бангалорі, є співучасниками звірств під час вторгнення Росії в Україну і винні в збитках, які війна завдала світовій економіці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Виступаючи на відкритті зустрічі, присвяченій першим роковинам російського вторгнення, Єллен закликала колег по G20 "подвоїти свої зусилля з підтримки України та обмежити можливості Росії вести війну".

Вона сказала, що використання як зброї продовольства та енергії президентом Росії Володимиром Путіним завдало шкоди не тільки Україні, а й світовій економіці, особливо країнам, що розвиваються.

"Я закликаю російських офіційних осіб тут, на G20, зрозуміти, що їхнє продовження роботи на Кремль робить їх співучасниками злочинів Путіна, - сказала Єллен.

За словами представниці Мінфіну США, Росію у залі представляли високопоставлені представники економічних відомств. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов та голова центробанку Ельвіра Набіулліна не були присутні.

Єллен додала, що припинення війни є "моральним імперативом" для світової економіки, і повторила, що Сполучені Штати "підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно".

ключевое слово здесь "світовій економіці"..... сдерут с кацапа три шкуры....
драть будут все...., начиная от сильных мира сего, включая последними из людей.....
показати весь коментар
24.02.2023 10:17 Відповісти
То для чого їх на саміт взагалі потрібно було пускати?
показати весь коментар
24.02.2023 10:53 Відповісти
 
 